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बैठक में महिला अधिकारी को सीनियर ने कहा, 'छोडूंगा नहीं', भड़के सीएम, बोले- 'ऐसी कार्रवाई करो कि ...'

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ( ANI )

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में मिशन यूथ अपलिफ्टमेंट एंड वाइब्रेंट एडवांसमेंट की एक आधिकारिक बैठक के दौरान एक वरिष्ठ नौकरशाह और एक महिला अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कौशल विकास विभाग के सचिव कुमार राजीव रंजन काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. वह गांदरबल में रोजगार एवं परामर्श विभाग की सहायक निदेशक बीनीश वानी पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच बहस विकास कार्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका को लेकर हुई थी. वानी अपना पक्ष रखना चाहती थीं, लेकिन रंजन ने उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी. इस पर वानी और रंजन के बीच बहस हो गई. कथित तौर पर रंजन ने वानी को बर्खास्त करने की धमकी दी.

बीनीश वानी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "मैंने इस घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया है. मेरे पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से मैं छुट्टी पर थी, लेकिन मीटिंग वर्चुअल होने के कारण मैंने इसमें हिस्सा लिया. उन्होंने (रंजन ने) कहा कि यह जेकेपीएससी नहीं है, जहां सेटिंग के जरिए नियुक्ति मिल जाती है. यह एक सदमे भरा अनुभव था." ईटीवी भारत ने रंजन से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी. जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं.सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार 2004 बैच की आईएएस अधिकारी और आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मनदीप कौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. आदेश के अनुसार अतिरिक्त सचिव अमित वर्मानी को इस मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफिसर) नियुक्त किया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी मंतशा बिंती रशीद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारियों की ऐसी मनमानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही बर्दाश्त किया जा सकता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "इन बैठकों में जो कुछ होता है वह अक्सर अपमानजनक और नीचा दिखाने वाला होता है. वरिष्ठ अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि क्या स्वीकार्य है और कहां एक सीमा तय करनी है, खासकर स्थानीय अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय, जिन्हें अक्सर जमीनी स्तर के मामलों की कहीं अधिक जानकारी होती है."