बैठक में महिला अधिकारी को सीनियर ने कहा, 'छोडूंगा नहीं', भड़के सीएम, बोले- 'ऐसी कार्रवाई करो कि ...'
दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच तीखी बहस. वीडियो आया सामने. सीएम बोले- यकीन नहीं हो रहा है.
Published : October 16, 2026 at 5:51 PM IST
नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में मिशन यूथ अपलिफ्टमेंट एंड वाइब्रेंट एडवांसमेंट की एक आधिकारिक बैठक के दौरान एक वरिष्ठ नौकरशाह और एक महिला अधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कौशल विकास विभाग के सचिव कुमार राजीव रंजन काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. वह गांदरबल में रोजगार एवं परामर्श विभाग की सहायक निदेशक बीनीश वानी पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच बहस विकास कार्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका को लेकर हुई थी. वानी अपना पक्ष रखना चाहती थीं, लेकिन रंजन ने उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी. इस पर वानी और रंजन के बीच बहस हो गई. कथित तौर पर रंजन ने वानी को बर्खास्त करने की धमकी दी.
बीनीश वानी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "मैंने इस घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया है. मेरे पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से मैं छुट्टी पर थी, लेकिन मीटिंग वर्चुअल होने के कारण मैंने इसमें हिस्सा लिया. उन्होंने (रंजन ने) कहा कि यह जेकेपीएससी नहीं है, जहां सेटिंग के जरिए नियुक्ति मिल जाती है. यह एक सदमे भरा अनुभव था."
ईटीवी भारत ने रंजन से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी. जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं.सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार 2004 बैच की आईएएस अधिकारी और आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मनदीप कौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. आदेश के अनुसार अतिरिक्त सचिव अमित वर्मानी को इस मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफिसर) नियुक्त किया गया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी मंतशा बिंती रशीद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारियों की ऐसी मनमानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही बर्दाश्त किया जा सकता है.
I’ve seen the video of the online government meeting that is circulating on social media. Prima facie the conduct of the senior officer was not in keeping with the standards expected of a senior IAS officer & the subsequent threats issued to a junior JKAS officer only make matters worse. I’ve taken this up in the strongest possible terms with the Chief Secretary. Unfortunately as a UT control over IAS officers rests with Lok Bhavan but as CM I’ve instructed the CS to ensure the JKAS officer faces no retributive action.— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 16, 2026
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "इन बैठकों में जो कुछ होता है वह अक्सर अपमानजनक और नीचा दिखाने वाला होता है. वरिष्ठ अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि क्या स्वीकार्य है और कहां एक सीमा तय करनी है, खासकर स्थानीय अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय, जिन्हें अक्सर जमीनी स्तर के मामलों की कहीं अधिक जानकारी होती है."
2010 बैच के आईएएस अधिकारी रंजन के खिलाफ 2018 में सीबीआई ने कार्रवाई की थी. उन पर जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर अवैध हथियार लाइसेंस जारी करने का आरोप था. सीबीआई की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. फरवरी 2021 में समीक्षा समिति की सिफारिश के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया.
जम्मू-कश्मीर श्रम और रोजगार विभाग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसे एडिट किया गया है, यह क्लिप 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक श्रम और रोजगार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक की है. इसमें यह भी कहा गया है कि बैठक की पूरी रिकॉर्डिंग नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के पास मौजूद है.
बयान में कहा गया कि जो क्लिप्स शेयर की जा रही हैं वे सत्यापित (वेरिफाइड) नहीं हैं. साथ ही, आंतरिक प्रशासनिक चर्चाओं की चुनिंदा हिस्सों की एडिटिंग से असल कार्यवाही के बारे में गलत धारणा बन सकती है. इसमें यह भी कहा गया कि लागू नियमों और कानूनों के अनुसार इस मामले को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा. विभाग ने मीडिया और आम जनता से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे कंटेंट को शेयर न करें या उस पर भरोसा न करें.
Such erratic and disdainful conduct cannot be tolerated. CM @OmarAbdullah must immediately take up the matter with the Government of India and demand strict action against the officer who is already facing allegations of issuing illegal gun licences .— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 16, 2026
क्या कहा मुख्यमंत्री ने - जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने इस विवाद को लेकर मुख्य सचिव अटल डुल्लू को बहुत कड़े शब्दों में पत्र लिखा है. उन्होंने रंजन के बर्ताव को प्रथम दृष्टया उनके पद के अनुरूप न होने वाला बताया. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो. उन्होंने लिखा, "मैंने मुख्य सचिव के सामने इस मुद्दे को बहुत कड़े शब्दों में उठाया है. दुर्भाग्य से, एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, आईएएस अधिकारियों पर नियंत्रण केंद्र सरकार (लोक भवन) के पास होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि जेकेएएस अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो."
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