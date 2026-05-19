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'इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं... ऊंचे पहाड़ों पर हम कैसे दर्ज करें जनगणना का डेटा?': कश्मीर घाटी के खानाबदोशों का दर्द

अनंतनाग जिले में बर्फबारी के बीच एक चरवाहा अपनी भेड़ों के झुंड के साथ जा रहा है. यह तस्वीर 29 जनवरी, 2026 की है. ( IANS )

श्रीनगरः देश में चल रही डिजिटल जनगणना (जनगणना 2027) के तहत इस समय लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं. इस बीच, कश्मीर घाटी के ऊंचे पहाड़ी मैदानों और चरागाहों की ओर अपने भेड़-बकरियों के साथ पलायन कर रहे गुर्जर और बकरवाल समुदायों (खानाबदोशों) को यह डर सता रहा है इंटरनेट की कमी और जागरूकता न होने के कारण वे इस जनगणना में शामिल होने से छूट सकते हैं.

खुद से जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो चुकी है और 31 मई तक चलेगी. इसके तहत नागरिक जनगणना पोर्टल पर लॉग-इन करके सीधे और सुरक्षित ऑनलाइन तरीके से अपनी जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं. लेकिन सैकड़ों खानाबदोश इस समय कश्मीर घाटी के उन ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जा चुके हैं, जहां न तो मोबाइल फोन काम करते हैं, न इंटरनेट की सुविधा है और न ही उन्हें इस ऑनलाइन जनगणना की कोई जानकारी है.

गुर्जर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस (GBSA) के प्रवक्ता आमिर चौधरी ने कहा कि आदिवासी खानाबदोश आबादी की जनगणना मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में की जानी चाहिए. तब ये परिवार मैदानी इलाकों में मौजूद होते हैं और उनकी गिनती ठीक से हो सकती है.

उन्होंने कहा, "2011 की जनगणना में आदिवासी आबादी को 11 लाख दिखाया गया था, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पलायन के कारण कई आदिवासी जनगणना में छूट गए थे. हमें डर है कि वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी और हमारी संख्या कम दिखाई जाएगी, क्योंकि पूरी आबादी को जनगणना में शामिल नहीं किया जा सकेगा."

एक अन्य आदिवासी कार्यकर्ता अनवर चौधरी ने कहा कि नीतियां बनाने, कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण नीतियों के लिए जनगणना का डेटा बेहद महत्वपूर्ण होता है.

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के जनगणना विभाग और सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा, "जम्मू-कश्मीर में गुर्जर बकरवाल की आबादी करीब 30 लाख है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी संख्या केवल 11 लाख दिखाई गई है. सही आंकड़े केवल एक सही योजना और सबको शामिल करने वाली जनगणना प्रक्रिया के जरिए ही सामने आ सकते हैं."

कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी आदिवासी परिवार छूटने न पाए, स्थानीय लोगों, आदिवासी विभागों और विशेष फील्ड एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिए. साथ ही सैटेलाइट की मदद, बिना इंटरनेट चलने वाले डिजिटल डिवाइस और जमीनी स्तर पर उन तक पहुंचने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर और आदिवासी कार्यकर्ता जाहिद परवाज चौधरी ने कहा कि जनगणना विभाग को समय-सीमा बढ़ानी चाहिए या इस सर्वे को कुछ महीनों के लिए टाल देना चाहिए.