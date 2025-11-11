ETV Bharat / bharat

कश्मीर उपचुनावों के बीच सांसद रूहुल्लाह जर्मनी यात्रा पर, NC उम्मीदवार ने उठाए सवाल

चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक समर्थक पार्टी नेताओं की तस्वीरों वाला एक बैनर लेकर चलते हुए. (फाइल) ( AFP )

By Moazum Mohammad 4 Min Read