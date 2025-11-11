कश्मीर उपचुनावों के बीच सांसद रूहुल्लाह जर्मनी यात्रा पर, NC उम्मीदवार ने उठाए सवाल
मतदान के दिन एनसी सांसद की अनुपस्थिति से रूहुल्लाह और पार्टी नेतृत्व के बीच बढ़ती दरार के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं.
Published : November 11, 2025 at 8:00 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 8:15 PM IST
बडगाम (जम्मू-कश्मीर): नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी मंगलवार को बडगाम उपचुनाव में अपना वोट नहीं डाल सके, क्योंकि वह बर्लिन में कार्यक्रमों में व्यस्त थे. इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया. पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने अपने पार्टी उम्मीदवार और चाचा आगा सैयद महमूद के लिए प्रचार से दूरी बना ली थी.
आगा सैयद महमूद ने ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "हमें नहीं पता कि रूहुल्लाह ने चुनावों से दूरी क्यों बनाई. उन्हें जर्मनी का दौरा (इन चुनावों से) ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों लगा?"
एक दिन पहले, रूहुल्लाह ने जर्मनी में आधिकारिक कार्यक्रमों में व्यस्त अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं. पिछले हफ़्ते, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रूहुल्लाह पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पार्टी सांसद को "बड़गाम की हवा से ज़्यादा जर्मनी की हवा पसंद है."
बडगाम में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने रूहुल्लाह के चाचा और पार्टी उम्मीदवार आगा महमूद से मुलाकात की और दोपहर में मतदान प्रतिशत बढ़ने के साथ ही उनकी बढ़त पर नज़र रखी. पूरे कश्मीर में पारा गिरने से लोगों को घरों के अंदर ही रहना पड़ा, जिससे मतदान की शुरुआत ठंडी रही. लेकिन शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 48 प्रतिशत को पार कर गया.
पूर्व एनसी मंत्री ने राजनीतिक विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र को त्याग दिया है. उन्होंने कहा कि वे पांच साल के कार्यकाल में उनमें से प्रत्येक को लागू करेंगे. महमूद ने आगे कहा, "अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा हमारे मुख्य मुद्दे हैं. हमने इसे छोड़ा नहीं है. लेकिन बडगाम चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़े जाते हैं."
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार को आंकने के लिए एक साल कोई पैमाना नहीं है. इसे व्यवस्थित होने में एक साल लगता है. आइए हम उनके अब तक घोषित फैसलों पर भी गौर करें. वह (उमर अब्दुल्ला) सभी वादों को पूरा करेंगे. एक साल में उनका आकलन करना उचित नहीं है."
बता दें कि बडगाम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पिछले सात लगातार कार्यकालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा है. जिसमें 2002 से रुहुल्लाह के पिछले तीन कार्यकाल भी शामिल हैं. लेकिन महमूद इस बात से इनकार नहीं करते कि यह निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर के अन्य नौ जिलों की तुलना में विकास के सभी मानकों पर पिछड़ा हुआ है.
उन्होंने कहा, "हम राजधानी श्रीनगर के पड़ोस में रहते हैं. फिर भी हम विकास के मामले में बहुत पीछे हैं. लेकिन मुझे विकास की कमी का कारण समझ नहीं आता," उन्होंने वादा किया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र का आधुनिक तरीके से विकास करेंगे.
दूसरी ओर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा मुंतज़िर मेहदी, जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा मुकाबला है, ने भी विकास का वादा किया है. मेहदी के रिश्तेदार महमूद ने कहा कि उनके लक्ष्य एक हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हैं. उन्होंने आगे कहा, "हमारा परिवार लंबे समय से अलग-अलग पदों पर लोगों की सेवा करता आ रहा है. मेरा (मुंतज़िर से) कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है."
क्यों हो रहा उपचुनावः
जम्मू-कश्मीर के नगरोटा विधानसभा सीट और बडगाम में उपचुनाव हो रहे हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले चुनाव में गंदेरबल और बडगाम से चुनाव जीता था. बाद में गंदेरबल सीट बरकरार रखी और बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया. जबकि नगरोटा के मौजूदा भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया था.
