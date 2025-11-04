जम्मू-कश्मीर उपचुनावः प्रत्याशियों के तनावपूर्ण रिश्ते और आंतरिक कलह उजागर, परिणाम को करेगा प्रभावित
जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी.
Published : November 4, 2025 at 7:49 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. बडगाम में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद, सुहावनी दोपहर में अपने घर के लॉन में आराम फरमा रहे सैयद आगा महमूद के कार्यालय में एक युवा जोड़ी प्रचार सामग्री तैयार कर रही है, जो चुनावों में सोशल मीडिया के बढ़ते चलन को दर्शाता है.
कश्मीर के प्रमुख शिया (आगा) कबीले से आने वाले 69 वर्षीय यह व्यक्ति आंतरिक कलह और पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता के बीच पांचवीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. दूसरी ओर, सोशल मीडिया आगा के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार और उनके पोते आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के वीडियो से भरा पड़ा है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के उम्मीदवार मुंतज़िर का सीधा मुकाबला वरिष्ठ आगा से है.
पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने बडगाम में मुंतजिर के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होते हुए कहा, "आपने (संसद सदस्य) आगा रुघुल्लाह को चुना, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर बात की थी."
उन्होंने कहा, "उन्होंने घोषणापत्र बेच दिया और राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 पर समझौता कर लिया. उमर अब्दुल्ला मैराथन में भाग लेते हैं, लेकिन लोगों के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते. वह आरक्षण या जेल के बाहर से कैदियों को घाटी में लाने की बात नहीं करते." जिस पर लोगों ने तालियां बजाईं और नारे लगाए.
इसी बैठक में मुंतजिर ने इन सभी मुद्दों का 'समाधान' यह कहकर पेश किया कि उन्हें विधानसभा में चुन लिया जाए, जहां उनकी पार्टी के तीन विधायक हैं. हालांकि, जमीनी स्तर पर लोग बड़े राजनीतिक मुद्दों को लेकर कम चिंतित हैं और सड़क, पानी, बिजली जैसे विकास को प्राथमिकता देते हैं.
बडगाम शहर के गुलाम हसन के मन में अपने दो स्नातक बेटों की बेरोजगारी का ख्याल सबसे ज़्यादा हावी है. 57 वर्षीय हसन किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने से कतराते हैं, जब तक कि उनकी पेशकश सड़कों के विकास और सस्ती बिजली जैसी उनकी मांगों से मेल न खाए.
2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 1.25 लाख मतदाताओं ने मतदान किया और 66 प्रतिशत मतदान हुआ. अब्दुल्ला ने 35,804 से अधिक वोट हासिल कर मुंतज़िर को हराया, जिन्हें 17,525 से अधिक वोट मिले.
इस उपचुनाव में आठ निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसलिए इस बार एनसी के लिए मुकाबला आसान नहीं है. अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार महमूद अपने गृहनगर बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सीधा मुकाबला मुंतज़िर से है.
फारूक अब्दुल्ला सरकार में शहरी एवं विकास मंत्री रहे महमूद ने 1987 में पट्टन निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला चुनाव जीता था, उसके बाद 1996 में बीरवाह सीट से भी चुनाव जीता था. लेकिन 2014 में पट्टन से अपने आखिरी चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे. लेकिन महमूद उपचुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त हैं क्योंकि उनकी प्राथमिकता बडगाम का विकास है.
उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "हमारे सामने चुनौतियां हैं. इस बार हमारा ध्यान बडगाम के विकास पर है. हमारे पास चौड़ी सड़कें, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और शिक्षा क्षेत्र का अभाव है. हमारे निर्वाचन क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेजों की कमी के कारण हमारे छात्रों को श्रीनगर जाना पड़ता है. हम सुनिश्चित करेंगे कि इन मुद्दों का समाधान हो."
जम्मू में क्यों हो रहा उपचुनावः
जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा. बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. गंदेरबल सीट बरकरार रखने के लिए बडगाम सीट छोड़ दी थी. जबकि जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन से खाली हुई थी. बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है. इस चुनाव को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है. अक्टूबर में अपना पहला साल पूरा किया था.
किन-किन राज्यों में हो रहे उपचुनावः
चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ 7 राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की की तारीखों का एलान किया. बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. वहीं जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे. इन सभी चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.
