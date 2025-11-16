ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: बडगाम में भीषण सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, 11 घायल

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल ने घटना पर दुख जताया.

Budgam road accident
जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सड़क दुर्घटना के बाद का दृश्य (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बडगाम: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार देर शाम एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन और डंपर ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई. इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई जबकि 11 अन्य घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है.

अधिकारियों के अनुसार पल्लर के पास नए निर्माणाधीन राजमार्ग (रिंग रोड) पर बडगाम के वाटरवानी गाँव में रात लगभग 10:30 बजे एक टाटा सूमो वाहन और डंपर ट्रक के बीच टक्कर हो गई. मृतकों की पहचान निसार अहमद राथर (40), बशीर अहमद राथर (36), खातूना (60) और ज़ैनब (10 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी बडगाम के महवारा गाँव के निवासी थे.

इस हादसे में ग्यारह लोग घायल हुए, जिनमें से सात को श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि चार को बडगाम के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. डंपर के कंडक्टर पंजाब निवासी जसवीर सिंह का बडगाम जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. बडगाम के एसएसपी निखिल बोरकर ने स्थानीय मीडियाकर्मियों को पुष्टि की कि दुर्घटना में चार यात्रियों की मौत हो गई है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुखद दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटना के कारणों की गहन जाँच की जाएगी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, 'मुख्यमंत्री ने बडगाम में हुई इस दुखद दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है, जहाँ कई लोगों की जान जाने की आशंका है. उन्होंने प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. दुर्घटना के कारणों की गहन जाँच की जाएगी.'

पुलिस ने कहा कि उसने मामला दर्ज कर लिया है और टक्कर के कारणों की आगे की जाँच शुरू कर दी है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इस दुखद सड़क दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, 'बडगाम में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना में बहुमूल्य लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हूँ. मेरी संवेदनाएँ शोक संतप्त परिवार के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ.'

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने भी बडगाम सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने लिखा, 'ऐसे समय में जब हम अभी भी नौगाम के दुःख से उबर ही रहे हैं, एक और त्रासदी ने हम पर प्रहार किया है. बडगाम के वाटरवानी में हुई दुर्घटना ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है. इसमें कई बहुमूल्य जानें गई हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'इस अपार क्षति से शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी हार्दिक संवेदनाएँ हैं. मैं शोक संतप्त परिवारों के लिए साहस और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ. दिवंगत आत्मा को शांति मिले. दिवंगत के सम्मान में हम सब एक स्वर में शोक व्यक्त करते हैं.'

ये भी पढ़ें- श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका, 9 लोगों की मौत, DGP बोले- सिर्फ हादसा था और कुछ नहीं

TAGGED:

JAMMU KASHMIR ROAD ACCIDENT
EVERAL KILLED AND INJURED
जम्मू कश्मीर सड़क हादसा
सड़क दुर्घटना
BUDGAM ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.