कश्मीर पुस्तक विवाद पर शिक्षा मंत्री सख्त, बोलीं- 'किताबों में अलगाववादियों का गुणगान बर्दाश्त नहीं...'
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने समग्र शिक्षा की किताबों में अलगाववादियों को 'दिग्गज हस्तियों' के रूप में दिखाने पर नाराजगी जताई है.
Published : July 5, 2026 at 5:38 PM IST
अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने केंद्र प्रायोजित 'समग्र शिक्षा' की किताबों में अलगाववादियों की 'तारीफ' को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग के उन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है, जिन्हें उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा के आदेश पर निलंबित किया गया था.
उपराज्यपाल सिन्हा के आदेश पर शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग के आठ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था, जबकि अलगाववादियों को 'महान हस्तियों और दिग्गजों' के रूप में पेश करने वाली किताबों की दो सीरीज़ की खरीद के मामले में एक कंप्यूटर सहायक को नौकरी से निकाल दिया गया है. ये किताबें केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों की लाइब्रेरी में सप्लाई की गई थीं.
कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्तगी के इस आदेश के साथ ही इस विवाद को लेकर संबंधित लेखकों और प्रकाशकों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री सकीना इटू ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया. मंत्री इटू ने इस मामले की समयबद्ध जांच कराने की मांग की. कहा कि जांच रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए.
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने शिक्षा सचिव को बुलाया. मैंने पहले नौकरी से बर्खास्तगी और फिर जांच के आदेश की मांग की थी, लेकिन पहले निलंबन हुआ और फिर जांच का आदेश आया." शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, "इसमें जो कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता."
सकीना इटू ने कहा कि समग्र शिक्षा की किताबों में अलगाववादियों को शामिल करना कुछ निहित स्वार्थों द्वारा जानबूझकर की गई एक शरारत थी. उन्होंने कहा, "बेशक यह एक सोची-समझी शरारत है, क्योंकि तभी जांच का आदेश सामने आया और निलंबन की कार्रवाई हुई. इस मामले में जो कोई भी शामिल पाया जाएगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. इसके अलावा, इन प्रकाशकों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा."
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