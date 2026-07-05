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कश्मीर पुस्तक विवाद पर शिक्षा मंत्री सख्त, बोलीं- 'किताबों में अलगाववादियों का गुणगान बर्दाश्त नहीं...'

जम्मू और कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू. ( IANS )