जम्मू-कश्मीर: बारामूला में SUV खाई में गिरी, परिवार के चार लोगों की मौत
एसयूवी में सवार पांच लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Published : November 28, 2026 at 10:39 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार 27 नवंबर को देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां के बारामूला जिले में एक परिवार की एसयूवी (SUV) खाई में गिर गई. गाड़ी के खाई में गिर जाने से परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई.
हादसे के बारे में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार देर रात उरी इलाके के गोहालान में हुआ, जब एक परिवार पास के ही एक गांव में शादी से लौट रहा था. एसयूवी गाड़ी में सवार पांच लोग, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था, घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
वहीं, अधिकारियों ने बताया कि सैयद शफीक शाह (26), उनकी पत्नी रशीदा बानो (25), उनकी बहन दिलनाज फातिमा (17) और चचेरी बहन शाहिद फातिमा (27) की गंभीर चोट के कारण मौत हो गई, जबकि 11 साल की एक बच्ची को इलाज के लिए बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.
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