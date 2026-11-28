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जम्मू-कश्मीर: बारामूला में SUV खाई में गिरी, परिवार के चार लोगों की मौत

बारामूला में SUV खाई में गिरी ( IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार 27 नवंबर को देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां के बारामूला जिले में एक परिवार की एसयूवी (SUV) खाई में गिर गई. गाड़ी के खाई में गिर जाने से परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई.

हादसे के बारे में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार देर रात उरी इलाके के गोहालान में हुआ, जब एक परिवार पास के ही एक गांव में शादी से लौट रहा था. एसयूवी गाड़ी में सवार पांच लोग, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था, घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.