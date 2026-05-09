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जम्मू-कश्मीर बैंक का 'रिकॉर्ड मुनाफा': MD अमिताव चटर्जी ने बताया कैसे मुश्किल हालातों में हासिल की उपलब्धि

जम्मू-कश्मीर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2363.47 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जो अब तक का सबसे अधिक है. बैंक के MD और CEO अमिताव चटर्जी ने ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में बताया कि यह कामयाबी कैसे मिली. उन्होंने समझाया कि 2025 में पहलगाम हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' की वजह से राज्य में व्यापार कम होने के बावजूद बैंक ने यह मुनाफा हासिल किया. पढ़ें, इंटरव्यू के प्रमुख अंश.

सवालः इस रिकॉर्ड मुनाफे के पीछे के कारणों और इसके सफर के बारे में बताएं?

जवाबः सबसे पहले, मैं इसका श्रेय बैंक के कर्मचारियों को देना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले साल जम्मू-कश्मीर की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत की. दूसरा, हम भाग्यशाली रहे कि साल की शुरुआत में ही हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने जम्मू-कश्मीर में अच्छा कारोबार करने में मदद की. यह प्रोडक्ट खेती (Agriculture) से संबंधित था और जम्मू-कश्मीर के हालातों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा.

तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला यह था कि हमने जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों के कारोबार को भी जोड़ा. शुरुआती नौ महीनों में जम्मू-कश्मीर में विकास काफी धीमा था, इसलिए हमने अपना ध्यान भारत के अन्य हिस्सों में मौजूद अपनी शाखाओं पर लगाया. हमने वहां रिटेल और कॉर्पोरेट (खासकर कॉर्पोरेट) क्षेत्र में बहुत अच्छा बिजनेस किया. इससे जम्मू-कश्मीर में हुए बिजनेस के नुकसान की भरपाई हो गई.

सबसे अच्छी बात यह रही कि क्षेत्र में इतनी मुश्किलें होने के बावजूद बैंक का NPA नहीं बढ़ा. इससे बैंक को अपना मुनाफा बनाए रखने और उसे सुधारने में काफी मदद मिली.

सवालः व्यापारिक क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बैंक अब कर्ज देने के मामले में बहुत ज्यादा सख्त और नियम-कानूनों वाला हो गया है?

जवाबः देखिए, बैंक असल में अब उस तरीके से अलग काम कर रहा है जैसे वह 10 या 15 साल पहले किया करता था. अब बैंक में ज्यादा अनुशासन है. हम नियमों का बहुत सख्ती से पालन करते हैं. पहले बैंक कुछ ऐसी सुविधाएं देता था जो नियमों के हिसाब से सही नहीं थीं. अब हम नियमों के दायरे में रहकर ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं.

जब भी कोई बदलाव आता है, तो उसका थोड़ा विरोध होता है. हमारे काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया है और यह बदलाव पिछले छह महीने या एक साल में नहीं आया है, बल्कि 2018-19 के आसपास से शुरू हुआ है. आपको इससे होने वाले फायदों को भी देखना चाहिए, जो एनपीए (NPA) पहले 10% हुआ करता था, वह अब गिरकर 2% से 2.5% पर आ गया है.

जाहिर है, बिजनेस बढ़ा है और मुनाफा भी सुधरा है, तो बैंक कुछ तो अच्छा कर ही रहा है. मैं व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों से बात करता रहता हूं. हम उनकी मुश्किलें समझने और चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि हमें नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.

सवालः कृषि और बागवानी हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य हिस्से हैं, ऐसे में बैंक जम्मू-कश्मीर के किसानों की कैसे मदद करता है? पिछले कई वर्षों से किसान मांग कर रहे हैं कि बैंक को उनके केसीसी (KCC) और इसी तरह की अन्य योजनाओं के लोन माफ कर देने चाहिए.

जवाबः देखिए, अगर बैंक सारे लोन माफ करना शुरू कर देंगे, तो क्या वे जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटा पाएंगे? नहीं. हम लोगों की जमा राशि से ही कर्ज देते हैं और हमें अपने जमाकर्ताओं के पैसे की रक्षा करनी होती है. इसलिए, हम कर्ज माफ नहीं कर सकते, जब तक कि सरकार हमें उस माफी के बदले मुआवजा न दे. तो, कर्ज माफी का तो सवाल ही नहीं उठता.

जम्मू-कश्मीर में कृषि क्षेत्र में कर्ज का अनुशासन देश के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में बहुत बेहतर है. यहां कृषि में एनपीए बाकी देश की तुलना में बहुत कम है. यहां के लोग पैसा लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसे वापस लौटाते हैं. बैंक ने समय के साथ कई कदम उठाए हैं और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, वह एक पूरी तरह से परेशानी मुक्त 'एग्रीकल्चर टर्म लोन' प्रोडक्ट है, जिसे जम्मू-कश्मीर के किसानों ने बहुत पसंद किया है. बहुत कम बैंक होंगे जो एक साल में एक ही प्रोडक्ट के जरिए 3000 करोड़ रुपये बांटते हैं. हमने यह कर दिखाया है.

अगर आप मुझसे पूछें कि बैंक किसानों को किस तरह का समर्थन देता है, तो हम मदद के लिए केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहते. जिस योजना की मैं बात कर रहा हूं, वह बैंक की अपनी योजना है, सरकार की नहीं. जहां तक सरकारी योजनाओं की बात है, मेरा अनुभव कहता है कि ज्यादातर योजनाएं सब्सिडी पर आधारित होती हैं. लोग वास्तविक काम करने के बजाय सब्सिडी लेने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं. इस सोच को बदलना होगा. जो कोई भी वास्तव में काम कर रहा है या कृषि में कोई गतिविधि शुरू कर रहा है, बैंक उसे फाइनेंस देने के लिए तैयार है. अगर वह काम करने के लिए गंभीर है, तो हम पूरा समर्थन देने को तैयार हैं.

सवालः बैंक एमएसएमई (MSME) और औद्योगिक क्षेत्र की मदद कैसे कर रहा है, जो जम्मू-कश्मीर के व्यापार का मुख्य हिस्सा हैं? क्योंकि कारोबारियों का कहना है कि उनके लिए कर्ज लेना अब काफी कठिन और नियमों में जकड़ा हुआ हो गया है.

जवाबः हमने इस साल अपनी नीतियों में बदलाव किया है और उन सभी बाधाओं को हटा दिया है. दरअसल, किसी सरकारी कर्मचारी को गारंटर (जमानती) के रूप में मांगना कभी भी हमारी आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं था. शाखा प्रबंधकों ने अपने स्तर पर इसे इसलिए शुरू किया था क्योंकि वे एनपीए होने से डरते थे. लेकिन अब हमने स्पष्ट रूप से शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस पर जोर न दें.

हमारा एमएसएमई पोर्टफोलियो अच्छा और काफी बड़ा है, और इस साल भी हमने इसमें सम्मानजनक बढ़त देखी है. इसलिए हम एमएसएमई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और आपकी बात सही है, यहां बड़े उद्योग लगभग न के बराबर हैं. इसलिए हमारा पूरा ध्यान छोटे और मध्यम उद्योगों पर ही केंद्रित है.

सवालः लेकिन ब्रांच मैनेजर अब भी गारंटर के तौर पर सरकारी कर्मचारी की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि जेके बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल हो गया है?

जवाबः हमने शाखाओं को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं, सूचना और निर्देशों को पूरी तरह नीचे तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है. कुछ लोगों को जानकारी मिल गई होगी, कुछ ने इसे अपना लिया होगा, जबकि कुछ लोगों को इसे अपनाने में थोड़ा समय लगेगा. यहां 870 शाखाएं हैं जिन्हें इसे लागू करना है.