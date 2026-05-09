जम्मू-कश्मीर बैंक का 'रिकॉर्ड मुनाफा': MD अमिताव चटर्जी ने बताया कैसे मुश्किल हालातों में हासिल की उपलब्धि
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD और CEO ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को गारंटर बनाना कभी भी बैंक की पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा है.
Published : May 9, 2026 at 3:58 PM IST
जम्मू-कश्मीर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2363.47 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जो अब तक का सबसे अधिक है. बैंक के MD और CEO अमिताव चटर्जी ने ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में बताया कि यह कामयाबी कैसे मिली. उन्होंने समझाया कि 2025 में पहलगाम हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' की वजह से राज्य में व्यापार कम होने के बावजूद बैंक ने यह मुनाफा हासिल किया. पढ़ें, इंटरव्यू के प्रमुख अंश.
सवालः इस रिकॉर्ड मुनाफे के पीछे के कारणों और इसके सफर के बारे में बताएं?
जवाबः सबसे पहले, मैं इसका श्रेय बैंक के कर्मचारियों को देना चाहूंगा, जिन्होंने पिछले साल जम्मू-कश्मीर की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत की. दूसरा, हम भाग्यशाली रहे कि साल की शुरुआत में ही हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने जम्मू-कश्मीर में अच्छा कारोबार करने में मदद की. यह प्रोडक्ट खेती (Agriculture) से संबंधित था और जम्मू-कश्मीर के हालातों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा.
तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला यह था कि हमने जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों के कारोबार को भी जोड़ा. शुरुआती नौ महीनों में जम्मू-कश्मीर में विकास काफी धीमा था, इसलिए हमने अपना ध्यान भारत के अन्य हिस्सों में मौजूद अपनी शाखाओं पर लगाया. हमने वहां रिटेल और कॉर्पोरेट (खासकर कॉर्पोरेट) क्षेत्र में बहुत अच्छा बिजनेस किया. इससे जम्मू-कश्मीर में हुए बिजनेस के नुकसान की भरपाई हो गई.
सबसे अच्छी बात यह रही कि क्षेत्र में इतनी मुश्किलें होने के बावजूद बैंक का NPA नहीं बढ़ा. इससे बैंक को अपना मुनाफा बनाए रखने और उसे सुधारने में काफी मदद मिली.
सवालः व्यापारिक क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बैंक अब कर्ज देने के मामले में बहुत ज्यादा सख्त और नियम-कानूनों वाला हो गया है?
जवाबः देखिए, बैंक असल में अब उस तरीके से अलग काम कर रहा है जैसे वह 10 या 15 साल पहले किया करता था. अब बैंक में ज्यादा अनुशासन है. हम नियमों का बहुत सख्ती से पालन करते हैं. पहले बैंक कुछ ऐसी सुविधाएं देता था जो नियमों के हिसाब से सही नहीं थीं. अब हम नियमों के दायरे में रहकर ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं.
जब भी कोई बदलाव आता है, तो उसका थोड़ा विरोध होता है. हमारे काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया है और यह बदलाव पिछले छह महीने या एक साल में नहीं आया है, बल्कि 2018-19 के आसपास से शुरू हुआ है. आपको इससे होने वाले फायदों को भी देखना चाहिए, जो एनपीए (NPA) पहले 10% हुआ करता था, वह अब गिरकर 2% से 2.5% पर आ गया है.
जाहिर है, बिजनेस बढ़ा है और मुनाफा भी सुधरा है, तो बैंक कुछ तो अच्छा कर ही रहा है. मैं व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों से बात करता रहता हूं. हम उनकी मुश्किलें समझने और चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि हमें नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
सवालः कृषि और बागवानी हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य हिस्से हैं, ऐसे में बैंक जम्मू-कश्मीर के किसानों की कैसे मदद करता है? पिछले कई वर्षों से किसान मांग कर रहे हैं कि बैंक को उनके केसीसी (KCC) और इसी तरह की अन्य योजनाओं के लोन माफ कर देने चाहिए.
जवाबः देखिए, अगर बैंक सारे लोन माफ करना शुरू कर देंगे, तो क्या वे जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटा पाएंगे? नहीं. हम लोगों की जमा राशि से ही कर्ज देते हैं और हमें अपने जमाकर्ताओं के पैसे की रक्षा करनी होती है. इसलिए, हम कर्ज माफ नहीं कर सकते, जब तक कि सरकार हमें उस माफी के बदले मुआवजा न दे. तो, कर्ज माफी का तो सवाल ही नहीं उठता.
जम्मू-कश्मीर में कृषि क्षेत्र में कर्ज का अनुशासन देश के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में बहुत बेहतर है. यहां कृषि में एनपीए बाकी देश की तुलना में बहुत कम है. यहां के लोग पैसा लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसे वापस लौटाते हैं. बैंक ने समय के साथ कई कदम उठाए हैं और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, वह एक पूरी तरह से परेशानी मुक्त 'एग्रीकल्चर टर्म लोन' प्रोडक्ट है, जिसे जम्मू-कश्मीर के किसानों ने बहुत पसंद किया है. बहुत कम बैंक होंगे जो एक साल में एक ही प्रोडक्ट के जरिए 3000 करोड़ रुपये बांटते हैं. हमने यह कर दिखाया है.
अगर आप मुझसे पूछें कि बैंक किसानों को किस तरह का समर्थन देता है, तो हम मदद के लिए केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहते. जिस योजना की मैं बात कर रहा हूं, वह बैंक की अपनी योजना है, सरकार की नहीं. जहां तक सरकारी योजनाओं की बात है, मेरा अनुभव कहता है कि ज्यादातर योजनाएं सब्सिडी पर आधारित होती हैं. लोग वास्तविक काम करने के बजाय सब्सिडी लेने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं. इस सोच को बदलना होगा. जो कोई भी वास्तव में काम कर रहा है या कृषि में कोई गतिविधि शुरू कर रहा है, बैंक उसे फाइनेंस देने के लिए तैयार है. अगर वह काम करने के लिए गंभीर है, तो हम पूरा समर्थन देने को तैयार हैं.
सवालः बैंक एमएसएमई (MSME) और औद्योगिक क्षेत्र की मदद कैसे कर रहा है, जो जम्मू-कश्मीर के व्यापार का मुख्य हिस्सा हैं? क्योंकि कारोबारियों का कहना है कि उनके लिए कर्ज लेना अब काफी कठिन और नियमों में जकड़ा हुआ हो गया है.
जवाबः हमने इस साल अपनी नीतियों में बदलाव किया है और उन सभी बाधाओं को हटा दिया है. दरअसल, किसी सरकारी कर्मचारी को गारंटर (जमानती) के रूप में मांगना कभी भी हमारी आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं था. शाखा प्रबंधकों ने अपने स्तर पर इसे इसलिए शुरू किया था क्योंकि वे एनपीए होने से डरते थे. लेकिन अब हमने स्पष्ट रूप से शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस पर जोर न दें.
हमारा एमएसएमई पोर्टफोलियो अच्छा और काफी बड़ा है, और इस साल भी हमने इसमें सम्मानजनक बढ़त देखी है. इसलिए हम एमएसएमई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और आपकी बात सही है, यहां बड़े उद्योग लगभग न के बराबर हैं. इसलिए हमारा पूरा ध्यान छोटे और मध्यम उद्योगों पर ही केंद्रित है.
सवालः लेकिन ब्रांच मैनेजर अब भी गारंटर के तौर पर सरकारी कर्मचारी की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि जेके बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल हो गया है?
जवाबः हमने शाखाओं को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं, सूचना और निर्देशों को पूरी तरह नीचे तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है. कुछ लोगों को जानकारी मिल गई होगी, कुछ ने इसे अपना लिया होगा, जबकि कुछ लोगों को इसे अपनाने में थोड़ा समय लगेगा. यहां 870 शाखाएं हैं जिन्हें इसे लागू करना है.
कभी-कभी सूचनाओं को पूरी तरह प्रसारित होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यह बदलाव जरूर आएगा. हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आपको यह शिकायत नहीं रहेगी.
सवालः पहले बैंक के ऐप में डिजिटल बाधाएं आती थीं, खासकर त्योहारों के दौरान. तो क्या बैंक ने इसे अपग्रेड किया है और इन डिजिटल समस्याओं पर काबू पा लिया है?
जवाबः पिछली ईद के दौरान कोई रुकावट नहीं आई थी. त्योहार के समय हमने रिकॉर्ड संख्या में लेनदेन किए. बैंक 'अपटाइम' (बिना रुकावट सेवा) को 100% रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं. पिछले तीन महीनों में, शायद ही कभी सर्वर डाउन हुआ हो. हमारा इरादा इन प्रयासों को और तेज करने का है. हम इसमें और सुधार करेंगे, सेवाओं को बेहतर बनाएंगे और एम-पे (M-pay) में मिलने वाली सुविधाओं की संख्या भी बढ़ाएंगे. हम आईटी टेक्नोलॉजी पर काफी खर्च कर रहे हैं और इसे आगे भी जारी रखेंगे.
सवालः पिछले साल आपने ग्राहकों और बैंक प्रबंधन के संबंधों को सुधारने के बारे में बात की थी, इनमें अब तक कितना सुधार हुआ है?
जवाबः हमने उन ग्राहकों को वापस पाना शुरू कर दिया है जो हमसे दूर चले गए थे. यह एक अच्छा संकेत है. हमने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया है, जिससे अब हम कम समय में सेवाएं दे पा रहे हैं. यह एक प्रगति है. हमने अपनी अधिकांश सेवाओं को डिजिटल कर दिया है. इसके अलावा, हमने शाखाओं को केवल 'सर्विस' मॉडल से बदलकर 'सेल्स और सर्विस' मॉडल में बदलने की नई व्यवस्था शुरू की है. इन सभी चीजों को मिलाकर, आपको इस साल से एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा.
सवालः व्यापारियों का कहना है कि एनपीए होने पर उनके नाम मीडिया में प्रकाशित किए जा रहे हैं, जो आदर्श रूप में नहीं होना चाहिए.
जवाबः हम जमाकर्ताओं के पैसे से कर्ज देते हैं और उन जमाकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है. हम लोगों को लिया गया कर्ज न चुकाने की छूट नहीं दे सकते. हम एक बहुत ही जिम्मेदार बैंक हैं. हम जो कुछ भी करते हैं, वह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के दायरे में रहकर करते हैं. हम उससे आगे नहीं बढ़ते.
यदि आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को देखें, तो वे कर्ज वसूली के लिए कहीं ज्यादा सख्त तरीके अपनाते हैं. हम वैसा नहीं करते. हम वसूली के मामले में खुद को नियामक मानदंडों तक ही सीमित रखते हैं और इस पर नियामक (RBI) द्वारा हमारी लगातार निगरानी की जाती है. यदि हम तय ढांचे से बाहर जाकर कोई भी कदम उठाते हैं, तो आरबीआई हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. हम नहीं चाहते कि किसी का नाम अखबार में छपे. हम ऐसा तभी करते हैं जब वसूली के बार-बार किए गए प्रयास विफल हो जाते हैं.
सवालः लेकिन क्या इससे कर्ज वसूलने में वाकई कोई मदद मिलती है?
जवाबः इससे मदद मिलती है, और आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं. यह एक छोटा और आपस में जुड़ा हुआ समाज है. जैसे ही किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी साख खराब हो सकती है, वह आता है और कर्ज चुका देता है.
इसलिए, यह कोई नकारात्मक रणनीति नहीं है जो बैंक अपनाता है. यह हमारा आखिरी रास्ता होता है. जब वसूली के लिए और कोई तरीका काम नहीं आता, तभी बैंक ऐसा कदम उठाता है. बैंक भी नहीं चाहता कि उसके सम्मानित ग्राहक को किसी भी तरह की परेशानी या असुविधा हो. हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते.
सवालः पर्यटन, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोग अगर अपनी शिकायतें बताना चाहें, फीडबैक देना चाहें या नीतियों में कुछ ढील चाहते हों, तो एक एमडी के तौर पर आप उनके लिए कितने सुलभ हैं?
जवाबः मैं हर किसी के लिए उपलब्ध हूं. सबसे पहले, आपको यह समझना होगा कि साल के 365 दिन मेरी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा होती हैं. फिर भी, जब भी संभव होता है, मैं सभी से मिलने के लिए समय निकालता हूं और मुझे ऐसा करना पसंद है. लेकिन ग्राहकों को यह भी समझना चाहिए कि बैंक में केवल एमडी ही सेवा नहीं दे रहे हैं. यहां कई वरिष्ठ अधिकारी हैं. ग्राहकों को बैंक के सीजीएम (CGM) या जनरल मैनेजर (GM) से मिलकर अपनी समस्या रखनी चाहिए वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं.
मैंने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें. अगर मैं किसी से नहीं मिल पाता हूं, तो वे अधिकारी हमेशा वहां मौजूद हैं. उन्हें भी मेरी तरह ही अधिकार और शक्तियां दी गई हैं. लेकिन हां, मैं भी हमेशा उपलब्ध हूं. बस समय की कमी एक बड़ी चुनौती है. कभी-कभी व्यस्तता के कारण मैं नहीं मिल पाता, लोगों को यह बात भी समझनी चाहिए.
सवालः आप लोगों और अपने ग्राहकों से अंत में क्या कहना चाहेंगे?
एमडी और सीईओ: हां, मैं जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों के नागरिकों और ग्राहकों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बैंक पर विश्वास रखें. यह बैंक पिछले पांच वर्षों से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. यदि आप बैंक के सभी मानकों को देखें, तो आप पाएंगे कि बैंक में लगातार सुधार हुआ है. इसलिए आपको इस बैंक पर भरोसा रखना होगा. इस बैंक के साथ जुड़े रहें, यदि कोई समस्या आती है, तो हम उसे सुलझाएंगे.
इसे भी पढ़ेंः
- KCC लोन के बोझ तले दबे जम्मू कश्मीर के किसान, कर्ज माफी की मांग
- जम्मू-कश्मीर के सेब किसान क्षति राशि को लेकर से सरकार हैं नाराज, राहत पैकेज पर टिकी है नजर
- JK Agrarian reform laws: जम्मू कश्मीर में कृषि सुधार अधिनियम पर बड़ा फैसला
- जम्मू-कश्मीर में साइबर क्राइम के 114 और लद्दाख में एक मामला दर्ज किया गया: NCRB