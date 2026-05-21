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बांदीपोरा में आसमानी आफत: आधी रात तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, घरों में घुसा मलबा

गुरुवार की सुबह पूरे इलाके में बेबसी का माहौल देखा गया, जहां प्रभावित लोग अपने आशियाने से मलबा हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

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बांदीपोरा में घर में घुसा कीचड़ और पानी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
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बांदीपोराः जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में बुधवार की देर रात को गरज-चमक और तेज तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रसिद्ध दारुल उलूम रहीमिया के पास की मुख्य सड़क पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है. सड़क टूटने के साथ ही पहाड़ों से आया टनों कीचड़ और मटमैला पानी निचले इलाकों में बने दर्जनों घरों में घुस गया.

इसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. गुरुवार की सुबह पूरे इलाके में बेबसी का माहौल देखा गया, जहां प्रभावित लोग अपने आशियाने से मलबा हटाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे.

पूरी रात आंखों में कटी

स्थानीय निवासियों ने बताया कि देर रात अचानक शुरू हुई भीषण बारिश के कारण इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. सड़कों पर पानी का तेज बहाव होने लगा, जिसने देखते ही देखते मिट्टी को काटकर सड़क के बड़े हिस्से को बहा दिया. सड़क किनारे बने कई घरों के अहातों और ग्राउंड फ्लोर (भूतल) में कई फीट तक गाढ़ा कीचड़ और गंदा पानी भर गया.

एक स्थानीय निवासी ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया, "तूफान इतना भयानक था कि हम डर के मारे घरों में कैद थे. हमारी पूरी रात सोए बिना, अपने घरों से पानी और कीचड़ बाहर निकालने में बीती है. घर में रखा खाने-पीने का सामान, कीमती कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को काफी नुकसान पहुंचा है."

खराब ड्रेनेज सिस्टम ने बढ़ाई मुसीबत

इस तबाही के बाद ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि इलाके का ड्रेनेज सिस्टम (निकासी व्यवस्था) पूरी तरह ध्वस्त है. पानी की सही निकासी के लिए उचित नालियां और चैनल न होने के कारण ही बारिश का पानी इतनी तेजी से रिहायशी इलाकों में जमा हो गया. अगर समय रहते नालियों की सफाई और पुख्ता इंतजाम किए गए होते, तो आज दर्जनों परिवारों को इस भयावह स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता.

मदद के लिए लगायी गुहार

बांदीपोरा के प्रभावित परिवारों ने अब सरकार और जिला प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है. लोगों की मांग है कि क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क की तुरंत मरम्मत कराई जाए ताकि आवाजाही बहाल हो सके. इसके साथ ही बंद पड़ी नालियों को साफ करने के लिए भारी मशीनें भेजी जाएं और जिन गरीब परिवारों के घरों में भारी नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत आर्थिक मुआवजा और राहत सामग्री दी जाए.

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