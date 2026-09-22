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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर छुट्टी बहाल करने की मांग को लेकर हंगामा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर छुट्टी बहाल करने को लेकर हंगामा ( ETV Bharat )

श्रीनगर: आज दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ. जब सत्ताधारी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर सरकारी छुट्टी बहाल करने की मांग की. इसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद खत्म कर दिया गया था. आज जब असेंबली का काम फिर से शुरू हुआ, तो नेशनल कान्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने 5 दिसंबर की छुट्टी छुट्टी बहाल करने की मांग करते हुए पॉइंट ऑफ़ ऑर्डर लाया. इस दिन शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि है. लारमी ने कहा कि अगर अब्दुल्ला की छुट्टी बहाल नहीं की जाती है, तो सरकार को 22 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की छुट्टी रद्द कर देनी चाहिए. इस पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया, जिसने हरि सिंह की छुट्टी रद्द करने की मांग का विरोध किया. भाजपा विधायक नगरोटा दिव्यानी राणा ने कहा, 'हरि सिंह की छुट्टी रद्द नहीं की जाएगी.' बीजेपी विधायक आर.एस. पठानिया ने सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हाउस में रुकावट डालने का आरोप लगाया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व्हिप और श्रीनगर के ईदगाह से विधायक मुबारिक गुल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है कि 5 दिसंबर जो इसके फाउंडर की पुण्यतिथि है को छुट्टी के तौर पर फिर से शुरू किया जाना चाहिए.