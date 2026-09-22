जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर छुट्टी बहाल करने की मांग को लेकर हंगामा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि की छुट्टी बहाल करने की रूलिंग पार्टी की मांग पर हंगामा. मीर फरहत की रिपोर्ट...
Published : September 22, 2026 at 11:27 AM IST
श्रीनगर: आज दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ. जब सत्ताधारी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर सरकारी छुट्टी बहाल करने की मांग की. इसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद खत्म कर दिया गया था.
आज जब असेंबली का काम फिर से शुरू हुआ, तो नेशनल कान्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने 5 दिसंबर की छुट्टी छुट्टी बहाल करने की मांग करते हुए पॉइंट ऑफ़ ऑर्डर लाया. इस दिन शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि है. लारमी ने कहा कि अगर अब्दुल्ला की छुट्टी बहाल नहीं की जाती है, तो सरकार को 22 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की छुट्टी रद्द कर देनी चाहिए.
इस पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया, जिसने हरि सिंह की छुट्टी रद्द करने की मांग का विरोध किया. भाजपा विधायक नगरोटा दिव्यानी राणा ने कहा, 'हरि सिंह की छुट्टी रद्द नहीं की जाएगी.' बीजेपी विधायक आर.एस. पठानिया ने सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हाउस में रुकावट डालने का आरोप लगाया.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व्हिप और श्रीनगर के ईदगाह से विधायक मुबारिक गुल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है कि 5 दिसंबर जो इसके फाउंडर की पुण्यतिथि है को छुट्टी के तौर पर फिर से शुरू किया जाना चाहिए.
हंगामे के बीच दखल देते हुए विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक वहीद पर्रा ने 13 जुलाई की छुट्टी फिर से शुरू करने की मांग की. इस मांग से और हंगामा हो गया. हालांकि, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि हाउस सही समय पर इस पर चर्चा कर सकता है. स्पीकर के दखल के बावजूद बीजेपी विधायक शांत नहीं हुए और वॉकआउट कर गए.
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र सोमवार को शुरू हुआ. सत्र के पहले दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही. विपक्षी पार्टी बीजेपी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला. यह सत्र 10 दिनों तक चलेगा जिसमें 7 बैठकें होंगी.
सोमवार को विपक्षी भाजपा ने प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जुड़े मुद्दे उठाए. इसमें दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण और पानी तथा बिजली की आपूर्ति शामिल है. भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसे रिकॉर्ड से बाहर रखने के निर्देश दिए. इस दौरान सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए.