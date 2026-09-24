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जम्मू कश्मीर : विधानसभा अध्यक्ष ने नौकरशाहों के लिए नई वाहन नीति में देरी पर परिवहन मंत्री को लगाई फटकार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने गुरुवार को नौकरशाहों के लिए नई वाहन नीति बनाने में हो रही देरी को लेकर परिवहन मंत्री सतीश शर्मा को फटकार लगाई और उन्हें इसे लागू करने के बारे में मौजूदा सत्र में बताने का निर्देश दिया.

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने सभी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड और स्वायत्त निकाय में "एक अधिकारी-एक वाहन" की सीमा लागू करने पर एक लिखित सवाल पूछा, ताकि एक से ज़्यादा सरकारी गाड़ियां रखने पर रोक लगाई जा सके.

यह फटकार तब लगी जब मंत्री, अधिकारियों को गाड़ी देने के तरीके को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विधायक के पूरक सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे सके. विधायक के यह कहने पर कि अधिकारियों को एक से अधिक सरकारी गाड़ियां दी गई हैं, मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार अधिकारियों को दी गई गाड़ियों का स्वतंत्र ऑडिट करेगी.

पठानिया ने कहा कि जिन अधिकारियों के पास एक से ज़्यादा चार्ज हैं, उनके पास उतनी ही गाड़ियां हैं. जब मंत्री सदन को मना नहीं पाए, तो विधानसभा अध्यक्ष ने बीच में दखल दिया और मंत्री से विभाग की बनाई नई नीति के बारे में पूछा. राथर ने कहा कि पिछली गाड़ी आवंटन पॉलिसी जनवरी 2015 में लागू की गई थी.