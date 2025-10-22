ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्रः विपक्ष के 'चक्रव्यूह' को तोड़ने के लिए अब्दुल्ला सरकार ने की ये तैयारी

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र 23 अक्टूबर से शुरू होगा. 31 अक्टूबर को समाप्त होगा. इसमें छह बैठकें होंगी.

Jammu Kashmir Assembly session
विधानसभा में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला. (फाइल फोटो) (ANI)
By Mir Farhat Maqbool

Published : October 22, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: श्रीनगर में गुरुवार से शुरू होने वाला जम्मू-कश्मीर विधानसभा का नौ दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है. विपक्ष, सरकार से राज्य का दर्जा, आरक्षण, बेरोजगारी और शासन के मुद्दों पर उसकी एक साल की कार्य रिपोर्ट पर जवाब मांगेगा. जिसका वादा सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में किया था.

हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों का कहना है कि वे विपक्षी दलों का सामना करने के लिए तैयार हैं. पार्टी के वरिष्ठ विधायक नजीर गुरेजी ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री विपक्ष के दावों का जवाब देंगे और तथ्यों और सबूतों के साथ उनका सामना करेंगे.

हालांकि यह सत्र संक्षिप्त होगा. लेकिन, विपक्षी दल जिनमें 28 मौजूदा विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी, तीन विधायकों वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और सज्जाद लोन शामिल हैं, सरकार को उसके घोषणापत्र और विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों से "यू-टर्न" लेने के मुद्दे पर घेरेंगे. भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन पर वह सरकार से जवाबदेही मांगेगा.

शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "विधानसभा चुनावों के दौरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से किए गए 12 वादों को एक साल के भीतर पूरा करने का वादा किया था. लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब शासन और जनकल्याण के अपने घोषणापत्र से पलट रहे हैं. स्मार्ट मीटर हटाने से लेकर मुफ्त बिजली और बेरोजगार युवाओं को एक लाख नौकरियां देने तक, सरकार एक भी वादा पूरा करने में विफल रही है. इसलिए, हम शासन और कल्याण के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे."

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) विधायक दल के नेता वहीद पारा ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके विधायक भूमि संरक्षण विधेयक, आरक्षण नीति समीक्षा और दिहाड़ी मजदूरों व अन्य अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे. उन्होंने कहा कि छोटे सत्र के दौरान पीडीपी विधायक राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने में सरकार की इच्छाशक्ति की कमी का मुद्दा भी उठाएंगे.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र 23 अक्टूबर से शुरू होगा. 31 अक्टूबर को समाप्त होगा. इसमें छह बैठकें होंगी, जिनमें से पहला दिन पूर्व विधायकों और मंत्रियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. अगले तीन दिन यानी कि 24, 25 और 26 अक्टूबर को अवकाश रहेंगे.

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 25 और 26 अक्टूबर को सरकारी अवकाश है. सरकारी कामकाज 27 से 31 अक्टूबर तक चलेगा. निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक 28 अक्टूबर को और प्रस्ताव 29 अक्टूबर को लिए जाएंगे. विधानसभा को विधायकों से 450 प्रश्न, 13 विधेयक और 55 प्रस्ताव निजी सदस्यों से प्राप्त हुए हैं.

TAGGED:

OMAR ABDULLAH
JK RAJYA SABHA ELECTIONS
जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव
JAMMU KASHMIR ASSEMBLY SESSION

