जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्रः विपक्ष के 'चक्रव्यूह' को तोड़ने के लिए अब्दुल्ला सरकार ने की ये तैयारी

श्रीनगर: श्रीनगर में गुरुवार से शुरू होने वाला जम्मू-कश्मीर विधानसभा का नौ दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है. विपक्ष, सरकार से राज्य का दर्जा, आरक्षण, बेरोजगारी और शासन के मुद्दों पर उसकी एक साल की कार्य रिपोर्ट पर जवाब मांगेगा. जिसका वादा सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में किया था.

हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों का कहना है कि वे विपक्षी दलों का सामना करने के लिए तैयार हैं. पार्टी के वरिष्ठ विधायक नजीर गुरेजी ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री विपक्ष के दावों का जवाब देंगे और तथ्यों और सबूतों के साथ उनका सामना करेंगे.

हालांकि यह सत्र संक्षिप्त होगा. लेकिन, विपक्षी दल जिनमें 28 मौजूदा विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी, तीन विधायकों वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और सज्जाद लोन शामिल हैं, सरकार को उसके घोषणापत्र और विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों से "यू-टर्न" लेने के मुद्दे पर घेरेंगे. भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन पर वह सरकार से जवाबदेही मांगेगा.

शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "विधानसभा चुनावों के दौरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से किए गए 12 वादों को एक साल के भीतर पूरा करने का वादा किया था. लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब शासन और जनकल्याण के अपने घोषणापत्र से पलट रहे हैं. स्मार्ट मीटर हटाने से लेकर मुफ्त बिजली और बेरोजगार युवाओं को एक लाख नौकरियां देने तक, सरकार एक भी वादा पूरा करने में विफल रही है. इसलिए, हम शासन और कल्याण के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे."