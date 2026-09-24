जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने शिक्षकों को TET से छूट देने का प्रस्ताव पास किया
जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने बिना किसी विरोध के एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें टीईटी से छूट दी गई है.
Published : September 24, 2026 at 5:40 PM IST
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने गुरुवार को शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट देने का प्रस्ताव पास कर दिया. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.
यह प्रस्ताव मंगलवार को शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने पेश किया था. मंगलवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और गुरुवार को शून्यकाल के बाद इस पर चर्चा फिर से शुरू हुई.
प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि ‘बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009’ की धारा 23 में आवश्यक वैधानिक संशोधन किया जाए, ताकि 1 जनवरी, 2019 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी में शामिल होने से छूट दी जा सके.’’
प्रस्ताव में कहा गया, “यह सदन केंद्र सरकार से सभी कानूनी कदम उठाने और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के जरिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने की अपील करता है.”
इटू ने कहा कि प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा. उन्होंने कहा, "कानून मंत्री इसे सुप्रीम कोर्ट में सौंपेंगे और शिक्षकों की गरिमा का सम्मान करने की अपील करेंगे."
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार के सामने शिक्षकों की इज्जत का सम्मान करने के बारे में अपनी राय रखी है. “शिक्षा विभाग पर टीईटी कराने का बहुत दबाव था, लेकिन हमने शिक्षकों की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की."
इससे पहले, सदन में प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें नजीर गुरेजी और सैयद बशीर वीरी समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने प्रस्ताव के समर्थन में बात की.
वीरी ने कहा कि टीचरों को टीईटी के जरिए भर्ती करना उनके साथ “अन्याय” है, क्योंकि उन्हें टेस्ट और पात्रता के सही तरीके से भर्ती किया गया है. उन्होंने कहा, “जब टीचरों से टीईटी के लिए कहा जाता है, तो वे निराश महसूस करते हैं.”
विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि सदन इस प्रस्ताव पर एकमत है और इसे चर्चा को सीमित रखना चाहिए. चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को ध्वनिमत से मतदान के लिए सदस्यों के समक्ष रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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