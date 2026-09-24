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जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने शिक्षकों को TET से छूट देने का प्रस्ताव पास किया

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 2 Min Read