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J&K विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली प्रस्ताव पास: उमर अब्दुल्ला बोले- 'हम भिखारी नहीं...अपना हक मांग रहे हैं'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के छठे सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर को तुरंत और ज़रूरी तौर पर पूरा राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाला एक प्रस्ताव पेश किया. ( IANS )

By Moazum Mohammad 2 Min Read

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को पास कर दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. अब्दुल्ला ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि "जम्मू-कश्मीर को किसी के अहसान की जरूरत नहीं है, हम भिखारी नहीं हैं." भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस दौरान सदन से वॉकआउट किया.