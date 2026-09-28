J&K विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली प्रस्ताव पास: उमर अब्दुल्ला बोले- 'हम भिखारी नहीं...अपना हक मांग रहे हैं'
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस दौरान सदन से वॉकआउट किया. सत्ता पक्ष और पीडीपी के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.
Published : September 28, 2026 at 3:51 PM IST
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को पास कर दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. अब्दुल्ला ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि "जम्मू-कश्मीर को किसी के अहसान की जरूरत नहीं है, हम भिखारी नहीं हैं." भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस दौरान सदन से वॉकआउट किया.
उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है. इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा सके. हालांकि, इस प्रस्ताव पर भाजपा सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया, जो इसमें 'स्वायत्तता' के जिक्र का विरोध कर रहे थे.
गौरतलब है कि साल 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने भी विधानसभा में स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें 1953 से पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग की गई थी.
अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कहा, "हमारा अपमान किया जा रहा है और हम पूर्ण राज्य के दर्जे का अपना अधिकार मांग रहे हैं. यह केंद्र सरकार का कोई अहसान नहीं है. केंद्र सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए. यह सदन केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करता है."
इस प्रस्ताव को ध्वनि मत के लिए रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संशोधनों का कोई उचित आधार नहीं है और सदन द्वारा पारित दोनों प्रस्ताव पूरी तरह सुरक्षित हैं. स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा, "हम उन्हें कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें और चीज़ें जोड़ रहे हैं." भाजपा को छोड़कर, सत्ता पक्ष और विपक्ष की पीडीपी (PDP) के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.
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