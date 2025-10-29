ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में 511 भूमिहीनों को बड़ी राहत, 2,500 से अधिक आवेदन खारिज

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि उसने जम्मू-कश्मीर में 511 भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए पांच-पांच मरला जमीन आवंटित की है. सरकार ने यह भी बताया कि इसी योजना के तहत 2,500 से ज्यादा आवेदन पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण खारिज कर दिए गए.

एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि कश्मीर संभाग में 234 तथा जम्मू संभाग में 277 लाभार्थियों को निःशुल्क भूमि प्रदान की गई. जिलों में, बांदीपुरा में 109 आवंटन के साथ लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई.

उसके बाद बारामूला में 61 और अनंतनाग में 30 आवंटन हुए. जम्मू संभाग में, डोडा जिला 68 आवंटनों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद किश्तवाड़ में 55 और राजौरी में 48 आवंटन हुए। सरकार ने कहा कि शोपियां, बडगाम या रामबन जिलों में कोई लाभार्थी दर्ज नहीं किया गया.

वहीं, अलग-अलग कारणों से 2,568 आवेदन खारिज कर दिए गए. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राजौरी में सबसे ज्यादा 1,245 आवेदन खारिज किए गए. उसके बाद अनंतनाग में 286, रामबन में 162 और उधमपुर में 146 आवेदन खारिज किए गए.

सरकारी बयान में कहा गया है कि, आवेदनों को अयोग्यता, आवासीय भूमि के मौजूदा स्वामित्व, जंगल या फार्म क्षेत्रों में निवास, या पांच मरला से ज्यादा जमीन पर कब्जा होने जैसे आधारों पर खारिज किया गया. इस बीच, राजस्व विभाग ने बताया कि जम्मू और कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत जम्मू संभाग में 21,000 कनाल से ज्यादा जमीन का सीमांकन किया जा चुका है, जबकि कश्मीर संभाग में अभी तक ऐसा कोई सीमांकन नहीं किया गया है.