जम्मू कश्मीर में 511 भूमिहीनों को बड़ी राहत, 2,500 से अधिक आवेदन खारिज
जम्मू-कश्मीर में 511 भूमिहीन परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए है. वहीं, 2,568 आवेदन खारिज हुए.
Published : October 29, 2025 at 6:56 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि उसने जम्मू-कश्मीर में 511 भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए पांच-पांच मरला जमीन आवंटित की है. सरकार ने यह भी बताया कि इसी योजना के तहत 2,500 से ज्यादा आवेदन पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण खारिज कर दिए गए.
एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि कश्मीर संभाग में 234 तथा जम्मू संभाग में 277 लाभार्थियों को निःशुल्क भूमि प्रदान की गई. जिलों में, बांदीपुरा में 109 आवंटन के साथ लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई.
उसके बाद बारामूला में 61 और अनंतनाग में 30 आवंटन हुए. जम्मू संभाग में, डोडा जिला 68 आवंटनों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद किश्तवाड़ में 55 और राजौरी में 48 आवंटन हुए। सरकार ने कहा कि शोपियां, बडगाम या रामबन जिलों में कोई लाभार्थी दर्ज नहीं किया गया.
वहीं, अलग-अलग कारणों से 2,568 आवेदन खारिज कर दिए गए. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राजौरी में सबसे ज्यादा 1,245 आवेदन खारिज किए गए. उसके बाद अनंतनाग में 286, रामबन में 162 और उधमपुर में 146 आवेदन खारिज किए गए.
सरकारी बयान में कहा गया है कि, आवेदनों को अयोग्यता, आवासीय भूमि के मौजूदा स्वामित्व, जंगल या फार्म क्षेत्रों में निवास, या पांच मरला से ज्यादा जमीन पर कब्जा होने जैसे आधारों पर खारिज किया गया. इस बीच, राजस्व विभाग ने बताया कि जम्मू और कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत जम्मू संभाग में 21,000 कनाल से ज्यादा जमीन का सीमांकन किया जा चुका है, जबकि कश्मीर संभाग में अभी तक ऐसा कोई सीमांकन नहीं किया गया है.
विधायक राजीव जसरोटिया को एक लिखित जवाब में, विभाग ने कहा कि जल स्रोतों और जलमार्गों से संबंधित विवादों को रोकने के लिए 25 अक्टूबर, 2017 को एसआरओ-456 जारी करने के बाद परिसीमन और सीमांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी.
इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक परिषद ने 29 जनवरी, 2022 के निर्णय संख्या 17/1/2022 के माध्यम से, किसी भी जल स्रोत का हिस्सा नहीं बनने वाली लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन दरिया या गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि के परिसीमन या सीमांकन की निगरानी के लिए तीन स्तरीय समितियों का गठन किया.
जम्मू संभाग में अब तक कुल 21,697 कनाल और 17 मरला भूमि का परिसीमन किया गया है, जिसमें अकेले कठुआ जिले में 15,057 कनाल और एक मरला शामिल हैं, जिसमें राज्य और निजी दोनों भूमि शामिल हैं. विभाग ने कहा कि, यह समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग समिति के सचिवालय के रूप में काम करेगा.
इसमें आगे कहा गया है कि चूंकि परिसीमन प्रक्रिया में तकनीकी विशेषज्ञता शामिल है, इसलिए जल संसाधन प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जल शक्ति विभाग को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई है.
