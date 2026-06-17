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जम्मू-कश्मीर: LoC पर माइन ब्लास्ट, सेना के JCO समेत 3 जवान घायल

नौशेरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के मुताबिक यह घटना 16 जून को सुबह करीब 11 बजे हुई, जब 4 कुमाऊं के सैनिक एलोसी के फॉरवर्ड एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे. ऑपरेशन के दौरान गलती से एक माइन ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक जेसीओ और तीन आर्मी के जवान घायल हो गए.

राजौरी: जम्मू- कश्मीर पुलिस अधिकारियों के अनुसार राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर के फॉरवर्ड कलाल इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास पेट्रोलिंग के दौरान एक गलती से हुए माइन ब्लास्ट में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और सेना के तीन जवान घायल हो गए.

घायल सैनिकों को तुरंत साइट से निकाला गया और शुरुआती मेडिकल मदद दी गई, जिसके बाद उन्हें खास इलाज के लिए उधमपुर में आर्मी के कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. अधिकारियों ने कहा कि कलाल सेक्टर एलओसी पर एक सेंसिटिव इलाका है, जहां सैनिक ऑपरेशनल विजिलेंस बनाए रखने और घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं. घायल जवानों की हालत पर करीब से नजर रखी जा रही है. वहीं अधिकारी ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं. इस बीच राजौरी जिले के गंभीर मुगलान इलाके के घने डोरीमल जंगलों में ऑपरेशन शेरूवाली अभी भी जारी है.

सुरक्षा बलों ने ऊबड़-खाबड़ जंगल वाले इलाके में सर्च और घेराबंदी का ऑपरेशन तेज कर दिया. यह ऑपरेशन डोरीमल की घनी जंगली पहाड़ियों में किया जा रहा है, जहाँ खड़ी ढलान, चट्टानी पहाड़ और घने पेड़-पौधे सैनिकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. मुश्किल हालात के बावजूद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी शक वाली हरकत को ट्रैक करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च, सर्विलांस और इलाके को कंट्रोल करने के तरीके अपना रहे हैं.

इससे पहले 7 जून को ऑपरेशन शेरूवाली के दौरान गलती से एक चट्टान से फिसलने से आर्मी के एक जवान की जान चली गई थी. सूत्रों के मुताबिक एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान सैनिक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह एक चट्टानी ढलान से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई.

उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई. 28 मई को राजौरी के डोरीमल जंगल इलाके में भारी फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो गई, क्योंकि ऑपरेशन शेरूवाली एक अहम मोड़ पर पहुंच गया था, जिसमें सुरक्षा बल घने इलाके में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों के चारों ओर घेराबंदी और कड़ी कर रहे थे.