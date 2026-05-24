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जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान, 797 एफआईआर दर्ज

आतंकी समूह मादक पदार्थों से कमाए गए धन का उपयोग हथियार खरीदने के लिए करते हैं. एक्शन जरूरी था, बोले अधिकारी.

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कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 3:56 PM IST

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श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज करने के तहत पिछले 43 दिनों में 894 मादक पदार्थों के तस्करों और विक्रेताओं को जेल भेजा गया है और 797 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

शोपियां में आयोजित "नशा मुक्त जम्मू कश्मीर" सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के नागरिक मादक पदार्थों और मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गए हैं.

उन्होंने कहा, "समाज के सभी वर्गों के नागरिकों ने दृढ़ स्वर में यह संकल्प लिया है कि मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवादियों को केंद्र शासित प्रदेश के हर कोने से खदेड़ दिया जाएगा."

सिन्हा ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को एक बढ़ता हुआ जमीनी आंदोलन बताया, जिसकी शुरुआत जम्मू से हुई और अब यह पूरे कश्मीर में फैल चुका है. सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश से मादक पदार्थों की तस्करी और उसके दुरुपयोग को खत्म करने के लिए 11 अप्रैल को जम्मू से 100 दिनों के अभियान की शुरुआत की थी.

उन्होंने कहा, “केंद्र शासित प्रदेश की हर गली-कूचे से एक स्वर उठ रहा है, जिसमें मांग की जा रही है कि किसी भी नशीले पदार्थ तस्कर को बख्शा न जाए. 43 दिन पहले जम्मू में शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक शक्तिशाली जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जिसकी गूंज समुदायों में अदम्य शक्ति के साथ सुनाई दे रही है.”

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को एक दूर की चिंता के बजाय एक तात्कालिक सामाजिक खतरे के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के मन में अब यह बात अच्छी तरह बैठ चुकी है कि यह कोई दूर का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे दरवाजे पर खड़ी एक चुनौती है, जिसका हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ डटकर सामना करना होगा.”

सिन्हा ने मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ा और कहा कि मादक पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग क्षेत्र में हिंसा को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है.उन्होंने कहा, “नशीली दवाओं का जहर हमारे युवाओं को प्रगति के मार्ग से भटका रहा है.” और आगे कहा कि आतंकी समूह मादक पदार्थों से कमाए गए धन का उपयोग हथियार खरीदने के लिए करते हैं.

उन्होंने अधिकारियों और सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों सहित, मादक पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.सिन्हा ने कहा, “आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं: चाहे कोई अधिकारी हो या सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति, यदि वे किसी भी तरह से मादक पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े हैं या उसे समर्थन देते हैं, तो उन्हें सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा. मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यदि इस संक्रमण का जरा सा भी अंश हमारे तंत्र में प्रवेश कर गया है, तो इसे बिना किसी संकोच के बेरहमी से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा.”

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के तस्करों और नार्को-आतंकवादियों द्वारा निर्मित ढांचे को ध्वस्त कर रहा है.उन्होंने कहा, "हमारे कस्बों और गांवों में बिकने वाली हर नशीली दवा जनता की छाती पर रखी गोली के समान है."

उपराज्यपाल द्वारा कार्यक्रम के दौरान साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 43 दिनों में पीआईटी-एनडीपीएस प्रावधानों के तहत 59 तस्करों पर मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से कथित तौर पर निर्मित 81 संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है और 101 अचल संपत्तियों को जब्त या कुर्क कर लिया है.

प्रशासन ने करोड़ों रुपये की अन्य संपत्तियों को भी कुर्क किया है, 457 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं और 22 तस्करों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की है. मादक पदार्थों की तस्करी से कथित तौर पर जुड़े 606 वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की भी सिफारिश की गई है.

अधिकारियों ने बताया कि चल रही कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई हैं. लगभग 5,641 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जबकि 268 दुकानों के लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए गए. छह दवा दुकानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई.

सिन्हा ने कहा कि जमीनी स्तर पर नशा-विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर में 7,000 से अधिक महिला समितियां गठित की गई हैं. उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रशासन नशा करने वालों के लिए एक व्यापक पुनर्वास नीति तैयार कर रहा है.उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य न केवल नशामुक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के आदी युवाओं को मुक्त करना है, बल्कि रोजगार और नौकरियां प्रदान करके उन्हें मुख्यधारा में पुनः शामिल करना भी है."

पुलिस ने बताया कि डोडा के सादिकबाद निवासी कुख्यात ड्रग तस्कर यासिर अहमद शाह उर्फ ​​'थोपा' की संपत्ति पर की गई कार्रवाई से नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. अधिकारियों के अनुसार, यह संपत्ति नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त धन से अवैध रूप से अर्जित की गई थी और परिणामस्वरूप इसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत जब्त कर लिया गया.

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