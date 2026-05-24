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जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान, 797 एफआईआर दर्ज

श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज करने के तहत पिछले 43 दिनों में 894 मादक पदार्थों के तस्करों और विक्रेताओं को जेल भेजा गया है और 797 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

शोपियां में आयोजित "नशा मुक्त जम्मू कश्मीर" सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के नागरिक मादक पदार्थों और मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गए हैं.

उन्होंने कहा, "समाज के सभी वर्गों के नागरिकों ने दृढ़ स्वर में यह संकल्प लिया है कि मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवादियों को केंद्र शासित प्रदेश के हर कोने से खदेड़ दिया जाएगा."

सिन्हा ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को एक बढ़ता हुआ जमीनी आंदोलन बताया, जिसकी शुरुआत जम्मू से हुई और अब यह पूरे कश्मीर में फैल चुका है. सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश से मादक पदार्थों की तस्करी और उसके दुरुपयोग को खत्म करने के लिए 11 अप्रैल को जम्मू से 100 दिनों के अभियान की शुरुआत की थी.

उन्होंने कहा, “केंद्र शासित प्रदेश की हर गली-कूचे से एक स्वर उठ रहा है, जिसमें मांग की जा रही है कि किसी भी नशीले पदार्थ तस्कर को बख्शा न जाए. 43 दिन पहले जम्मू में शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक शक्तिशाली जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जिसकी गूंज समुदायों में अदम्य शक्ति के साथ सुनाई दे रही है.”

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को एक दूर की चिंता के बजाय एक तात्कालिक सामाजिक खतरे के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के मन में अब यह बात अच्छी तरह बैठ चुकी है कि यह कोई दूर का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे दरवाजे पर खड़ी एक चुनौती है, जिसका हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ डटकर सामना करना होगा.”

सिन्हा ने मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ा और कहा कि मादक पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग क्षेत्र में हिंसा को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है.उन्होंने कहा, “नशीली दवाओं का जहर हमारे युवाओं को प्रगति के मार्ग से भटका रहा है.” और आगे कहा कि आतंकी समूह मादक पदार्थों से कमाए गए धन का उपयोग हथियार खरीदने के लिए करते हैं.

उन्होंने अधिकारियों और सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों सहित, मादक पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.सिन्हा ने कहा, “आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं: चाहे कोई अधिकारी हो या सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति, यदि वे किसी भी तरह से मादक पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े हैं या उसे समर्थन देते हैं, तो उन्हें सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा. मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यदि इस संक्रमण का जरा सा भी अंश हमारे तंत्र में प्रवेश कर गया है, तो इसे बिना किसी संकोच के बेरहमी से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा.”