जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से रोशनी एक्ट के तहत मालिकाना हक की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने गुलाम रसूल मिस्त्री और अन्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है.

Published : November 13, 2025 at 2:09 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने गुलाम रसूल मिस्त्री और अन्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है, जिनमें श्रीनगर में राज्य भूमि के कुछ हिस्सों पर अब रद्द हो चुके रोशनी अधिनियम के तहत मालिकाना हक की मांग की गई थी.

जस्टिस शहजाद अजीम और जस्टिस सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने LPAOW संख्या 68/2018, 116/2018 और 118/2018 में यह फैसला सुनाया, जिसमें 24 जुलाई, 2018 को दिए गए सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा गया था. इसमें इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.

अपीलकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारियों को स्वामित्व का ट्रांसफर) अधिनियम, 2001, जिसे आमतौर पर रोशनी अधिनियम के रूप में जाना जाता है. इसके तहत श्रीनगर के रामपुरा चट्टाबल और बटमालू क्षेत्रों में भूमि पर मालिकाना हक का दावा किया था. उन्होंने तर्क दिया कि वे भूमि के कब्जे में थे और इसके मालिकाना हक के हकदार थे.

हालांकि, अदालत ने पाया कि विचाराधीन भूमि राज्य भूमि के रूप में दर्ज की गई थी और 1989 में अधिग्रहण की कार्यवाही के बाद इसे श्रीनगर नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था. पीठ ने अपने 15 पृष्ठ के फैसले में कहा, "जिस भूमि पर याचिकाकर्ता अपना दावा कर रहे हैं, उसे निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो 'राज्य भूमि' के रूप में दर्ज थी."

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने स्वामित्व अधिकारों के हक के लिए लगातार अपना दावा पेश किया" लेकिन कहा कि यह मुक़दमा एक मरे हुए घोड़े में जान फूंकने की कोशिश के समान है. पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता राज्य की जमीन पर अपने अन्यायपूर्ण दावे को सही ठहराने के लिए मुक़दमेबाजी कर रहे थे. केके मोदी बनाम केएन मोदी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने इस सिद्धांत का हवाला दिया कि फिर से मुकदमा दायर करना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है.

कोर्ट ने यह भी बताया कि प्रो एसके भल्ला बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (2020) मामले में खंडपीठ के फैसले के बाद, जिसमें रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक और आरंभ से ही अमान्य घोषित किया गया था, उस कानून के तहत कोई भी दावा टिक नहीं सकता. फैसले में कहा गया, "जिस कानून के तहत अपीलकर्ता संबंधित भूमि के संबंध में स्वामित्व के अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं, उसे असंवैधानिक और आरंभ से ही अमान्य घोषित किए जाने के बाद अपीलकर्ताओं का दावा शुरू से ही समाप्त हो जाता है."

अन्य भूस्वामियों के साथ समानता के तर्कों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि यदि किसी भी मंच द्वारा कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, तो अन्य मंच उसी अवैधता या अनियमितता को दोहराने या बढ़ाने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते.

फैसले का समापन करते हुए खंडपीठ ने कहा, "हमें नहीं लगता कि चुनौती के तहत फैसला सुनाते समय रिट अदालत द्वारा कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि की गई है. तदनुसार, सभी तीनों अपीलों को सभी संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के साथ खारिज किया जाता है."

