जम्मू-कश्मीर: हेरोइन के साथ पकड़े गए युवक को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

आरोपी हारून रशीद को पिछले साल राजौरी में पुलिस नाके के दौरान पकड़ा गया था और तलाशी में उसके पास से छह ग्राम हेरोइन मिली.

Jammu Kashmir and Ladakh High Court Denies Bail to Rajouri Man arrested under NDPS Act
जम्मू-कश्मीर: हेरोइन के साथ पकड़े गए युवक को कोई राहत नहीं, हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 4:58 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम (NDPS) के तहत आरोपी 24 साल के एक युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि एक जैसे आपराधिक केस में उसका बार-बार शामिल होना, जमानत पर कानूनी रोक न होने से भी अधिक जरूरी है.

आरोपी युवक हारून रशीद राजौरी जिले का रहने वाला है. जस्टिस शहजाद अजीम ने अपने फैसले में हारून की जमानत अर्जी खारिज कर दी. उस पर NDPS एक्ट की धारा 8, 21 और 22 के तहत अपराधों का मुकदमा चल रहा है. जस्टिस अजीम ने कहा कि "अपराध के दोहराने की संभावना, इस चरण पर जमानत के रास्ते में एक बाधा है."

हारून राजौरी के वार्ड नंबर 02 का रहने वाला है और उसके पिता का नाम अब्दुल रशीद है. उसने अपनी मां रजिया बेगम के जरिये हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी. वह अभी ढांगरी के जिला जेल में बंद है.

याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट जगपॉल सिंह ने केस लड़ा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की तरफ से सरकारी एडवोकेट बानू जसरोटिया ने केस लड़ा. प्रतिवादियों में राजौरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ और ढांगरी जिला जेल के अधीक्षक शामिल थे.

अभियोजन के अनुसार, हारून को 26 जनवरी, 2025 को राजौरी में डीपीएल क्रॉसिंग और आईटीआई रोड के पास शेमा क्रॉसिंग पर एक पुलिस नाके के दौरान पकड़ा गया था. पुलिस ने दावा किया कि नाका पार्टी को देखकर उसने भागने की कोशिश की और तलाशी के दौरान उसके पास से छह ग्राम हेरोइन मिली.

इसके बाद पुलिस ने औपचारिक FIR दर्ज की और जांच पूरी होने के बाद, स्पेशल जज (NDPS केस) की कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई, जहां अभी ट्रायल चल रहा है.

अपनी अर्जी में, हारून ने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत सख्त शर्तें उसके मामले में लागू नहीं होतीं क्योंकि उसके पास हेरोइन की इतनी मात्रा नहीं थी और जमानत पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437 के तहत विचार किया जाना चाहिए था. उसने यह भी कहा कि लगातार जेल में रखना प्री-ट्रायल सजा के बराबर है, क्योंकि इन अपराधों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा है, न कि उम्रकैद या मौत की सजा.

हारून के वकील ने आदतन आपराधिक व्यवहार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, "अपराध की गंभीरता जमानत आवेदन खारिज करने का अकेला कारण नहीं हो सकती, खासकर तब जब आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं."

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए हारून के पांच अन्य आपराधिक केस में शामिल होने का जिक्र किया, जिसमें 2018, 2020 और 2022 में NDPS एक्ट के तहत दर्ज तीन FIR और 2024 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज दो FIR शामिल हैं. अभियोजन ने कहा कि उसकी बार-बार गिरफ्तारी कानून की अनदेखी दिखाती है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है.

जमानत अर्जी खारिज करते हुए, जस्टिस अजीम ने कहा कि हालांकि "जमानत देने पर कोई पूरी तरह से कानूनी रोक नहीं है" NDPS एक्ट एक खास कानून है जिसे "आदतन अपराधियों को रोकने के मकसद से" बनाया गया है. कोर्ट ने कहा, "एक बार जब ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता कई FIR में शामिल है, तो उस मामले में, पहली नजर में, ऐसा लगता है कि अपराध दोहराने की संभावना की एक स्थिति जरूर उस पर होगी."

जज ने नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जमानत के मामलों पर फैसला करते समय आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

फैसले में कहा गया, "जमानत देने की अर्जी पर विचार करते समय, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता" और कहा कि मुकदमे के दौरान आरोपी के व्यवहार का आकलन करने के लिए ट्रायल कोर्ट सबसे अच्छी जगह है.

"ट्रायल के चरण" और "समाज के बड़े हित" को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि हारून इस चरण पर जमानत पाने का हकदार नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने उसे हालात बदलने पर नई जमानत याचिका के साथ ट्रायल कोर्ट में जाने की आजादी दी.

संपादक की पसंद

