ETV Bharat / bharat

PDP विधायक वहीद पारा को राहत, हाई कोर्ट ने देश के भीतर यात्रा करने की इजाजत दी

एनआईए ने नवंबर 2020 में पीडीपी नेता वहीद पारा को गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट ने मई 2022 में उन्हें जमानत दे दी थी.

Jammu-Kashmir and Ladakh High Court Allows PDP MLA Waheed Para to Travel Within Country
पीडीपी नेता और विधायक वहीद पारा (File Photo/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के नेता वहीद उर रहमान पारा को देश में यात्रा करने की इजाजत दे दी. आतंकी साजिश के एक मामले में गिरफ्तारी के करीब चार साल बाद वहीद पारा को कोर्ट से राहत मिली.

जस्टिस विनोद चटर्जी कौल और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने पहले की जमानत की शर्त में बदलाव किया और कहा कि पारा ट्रायल कोर्ट को अपनी जगह और वहां जाने का मकसद बताने के बाद देश के भीतर यात्रा कर सकते हैं. यह आदेश पारा की उस अर्जी पर आया जिसमें उन्होंने 2022 में उन पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की मांग की थी.

पारा को मई 2022 में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. साथ ही यह शर्त लगाई गई थी कि जरूरत पड़ने पर वह जांच अधिकारी के सामने पेश हों, अपना पासपोर्ट सरेंडर करें और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जाएंगे.

पाबंदियों में ढील की मांग वाली अर्जी में, एडवोकेट शारिक जे रियाज ने हाई कोर्ट को बताया कि पारा निर्वाचित विधायक हैं जिन्हें आधिकारिक और दूसरी जिम्मेदारियों के लिए अक्सर यात्रा करनी पड़ती है. रियाज ने कहा कि रोक की वजह से उन्हें मुश्किल हो रही है और पारा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना मुश्किल हो रहा है.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि न्याय के हित में यात्रा शर्तों में बदलाव करना सही था. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पारा को अब ट्रायल कोर्ट को बताने के बाद जम्मू-कश्मीर छोड़ने और देश के भीतर कहीं भी आने-जाने की इजाजत होगी.

हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन करने का आरोप
वहीद पारा को नवंबर 2020 में एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पीडीपी ने इस आरोप से इनकार किया और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया था. हालांकि पारा को जनवरी 2021 में जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहा होने से पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया. हाई कोर्ट ने मई 2022 में पारा को जमानत दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जांच अधिकारियों द्वारा बताए गए सबूत "इतने अधूरे थे कि पहली नजर में उन पर यकीन नहीं किया जा सकता था."

पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. वहीद पारा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने 2015 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कार्य किया था.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: नवंबर में आतंकवाद से जुड़ी सिर्फ दो हत्याएं हुईं, 5 साल में सबसे कम

TAGGED:

JAMMU KASHMIR AND LADAKH HIGH COURT
WAHEED PARA TO TRAVEL IN COUNTRY
PDP MLA WAHEED PARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.