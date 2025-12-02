ETV Bharat / bharat

PDP विधायक वहीद पारा को राहत, हाई कोर्ट ने देश के भीतर यात्रा करने की इजाजत दी

पीडीपी नेता और विधायक वहीद पारा ( File Photo/ ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के नेता वहीद उर रहमान पारा को देश में यात्रा करने की इजाजत दे दी. आतंकी साजिश के एक मामले में गिरफ्तारी के करीब चार साल बाद वहीद पारा को कोर्ट से राहत मिली. जस्टिस विनोद चटर्जी कौल और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने पहले की जमानत की शर्त में बदलाव किया और कहा कि पारा ट्रायल कोर्ट को अपनी जगह और वहां जाने का मकसद बताने के बाद देश के भीतर यात्रा कर सकते हैं. यह आदेश पारा की उस अर्जी पर आया जिसमें उन्होंने 2022 में उन पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की मांग की थी. पारा को मई 2022 में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. साथ ही यह शर्त लगाई गई थी कि जरूरत पड़ने पर वह जांच अधिकारी के सामने पेश हों, अपना पासपोर्ट सरेंडर करें और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जाएंगे. पाबंदियों में ढील की मांग वाली अर्जी में, एडवोकेट शारिक जे रियाज ने हाई कोर्ट को बताया कि पारा निर्वाचित विधायक हैं जिन्हें आधिकारिक और दूसरी जिम्मेदारियों के लिए अक्सर यात्रा करनी पड़ती है. रियाज ने कहा कि रोक की वजह से उन्हें मुश्किल हो रही है और पारा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना मुश्किल हो रहा है.