ETV Bharat / bharat

अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से

अमरनाथ यात्रा के लिए 13 से 70 साल की उम्र के तीर्थयात्री यात्रा कर सकते हैं. यात्रा 57 दिन चलेगी.

Amarnath Yatra will begin from July 3
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी (file photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू होगी. यह जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दी. उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर 57 दिन बाद 28 अगस्त को संपन्न होगी.

यात्रा की तिथियों पर निर्णय मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) की बैठक में लिया गया. उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और यह 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा. श्रद्धालुओं के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है.

सिन्हा ने कहा, "भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए पहली पूजा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, 29 जून 2026 को होगी. वहीं रक्षाबंधन 28 अगस्त यात्रा खत्म होगी. उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से शुरू होगा. उन्होंने कहा कि यह सुविधा देश भर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पीएनबी, एसबीआई और यस बैंक की 554 ब्रांच में उपलब्ध होगी."

उन्होंने बताया कि यात्रा दो मार्गों से संचालित होगी. पहला-अनंतनाग जिले का पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान-पहलगाम मार्ग और दूसरा- गांदरबल जिले का अपेक्षाकृत छोटा 14 किलोमीटर लंबा लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग.

यात्रा शेड्यूल से पहले, जम्मू और कश्मीर प्रशासन आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को आसानी से और सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए सुरक्षा और रसद व्यवस्था के इंतजाम कर रहा है.

इस साल फरवरी में, एसएएसबी की 50वीं बैठक के दौरान, सिन्हा ने कहा था कि श्रीनगर और जम्मू में एक लेजर और साउंड शो लगाया जाएगा जो 'बाबा बर्फानी' - भगवान शिव को समर्पित होगा. सिन्हा ने कहा था कि यह शो एक कल्चरल लाइटहाउस की तरह काम करेगा, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास को दिखाएगा.

पिछले कुछ सालों से, गांदरबल में बालटाल और अनंतनाग में पहलगाम की सड़कों को सीमा सड़क संगठन (BRO) ने यात्रियों के आसानी से आने-जाने के लिए पक्का और चौड़ा किया है. एसएएसबी ने रजिस्टर्ड यात्रियों, सर्विस प्रोवाइडर्स, अधिकारियों, सीजनल वर्कर्स और पुजारियों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है.

ये भी पढ़ें- तिरुमाला मंदिर में 2025-26 में दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में भक्त आए, 12.68 फीसदी बढ़ी लड्डू प्रसाद की बिक्री

TAGGED:

AMARNATH YATRA
AMARNATH YATRA REGISTRATION
अमरनाथ यात्रा
JAMMU KASHMIR
AMARNATH YATRA 2026 DATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.