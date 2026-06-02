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अमरनाथ यात्रा 2026: सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और सेना की 670 कंपनियां रखेंगी नजर

जम्मू: अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने सुरक्षा-व्यवस्था के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक इस बार सुरक्षा में कुल 670 कंपनियों को तैनात किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर के तमाम इलाकों में सेंट्रल पुलिस बल के जवान तैनात किए जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान कोई घटना ना घटित हो.

बता दें, अबकी बार 57 दिनों की यह अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई को दो रास्तों से शुरू होगी. पहला अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किमी. लंबा नुनवान-पहलगाम ट्रैक और दूसरा गंदेरबल जिले में 14 किलोमीटर का छोटा, लेकिन अधिक ढलान वाला बालटाल मार्ग है. यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के मौके पर समाप्त होगी. अभी यात्रा शुरू होने में केवल एक महीने का समय बचा है. अमरनाथ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इस वजह से केंद्र सरकार कड़े इंतजामों में जुट गई है.

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) भीम सेन टूटी ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और रजिस्ट्रेशन काउंटर, RFID सेंटर, रहने की जगह, साफ-सफाई, हेल्थकेयर और सुरक्षा के इंतज़ामों समेत तैयारियों का रिव्यू किया. रमेश कुमार ने कहा कि भगवती नगर में सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जो सालाना यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य बेस कैंप है.

उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद जमीन पर तैयारियों का जायजा लेना और इंतजामों को अंतिम रूप देना था. रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं, RFID सेवाओं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई के इंतजामों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया गया. डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि सभी काम समय पर पूरे करने और तीर्थयात्रा को आसानी से चलाने के लिए संबंधित विभागों के साथ बातचीत की गई. अधिकारियों ने बताया कि पहले कैंप के अंदर और आसपास सफेदी, बस टिकट बुकिंग काउंटर, लंगर, क्लोकरूम, रहने की सुविधा, बिजली सप्लाई और लाइटिंग समेत कई काम पूरे करने की डेडलाइन 10 जून तय की थी.

तीर्थयात्रियों के लिए पीने का पानी, साफ-सफाई और लंगर की सही सुविधा पक्का करने, एक कन्वीनियंस स्टोर बनाने, प्रीपेड SIM कार्ड देने और जर्मन हैंगर लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए. फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को पूरी तरह से फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया गया, जबकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कैंप के अंदर और आसपास की सड़कों पर ब्लैकटॉप लगाने के लिए कहा गया. पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बिना रुकावट बिजली सप्लाई पक्का करने के लिए कहा गया, जिसमें सही रोशनी और बैकअप जनरेटर हों.