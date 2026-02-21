जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के DC बदले गए, देखें लिस्ट
जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात डिप्टी कमिश्नर समेत 22 आईएएस और JKAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है.
Published : February 21, 2026 at 9:30 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए करीब दो दर्जन अधिकारियों को तबादला कर दिया है. तबादलों का आदेश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर दिया गया, जो केंद्र शासित प्रदेश में आईएएस सेवा पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं. इन अधिकारियों में जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DC) शामिल हैं.
बडगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट (IAS) को अब अनंतनाग का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा को उधमपुर का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
उधमपुर के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पद पर नियुक्त किया गया है.
इसी प्रकार, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद को बारामूला का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह को जम्मू-कश्मीर में रोजगार निदेशक बनाया गया है. अगले आदेश तक वह अपनी ड्यूटी के अलावा मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मिशन YUVA के मिशन डायरेक्टर का प्रभार भी संभालेंगे.
मौजूदा रोजगार निदेशक शहजाद आलम को ट्रांसफर करके कुलगाम का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
कृष्ण लाल (JKAS) को डोडा का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है, जो वर्तमान में उपराज्यपाल सचिवालय में विशेष सचिव थे.
सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे अश्विनी कुमार को विद्युत विकास विभाग में वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) के तौर पर पोस्ट किया गया है. वह अगले आदेश तक अपने काम के अलावा खनन विभाग के प्रशासनिक सचिव का प्रभार भी संभालेंगे.
डॉ. आशीष चंद्र वर्मा (IAS), वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव), पर्यटन विभाग, अगले आदेश तक अपने काम के अलावा कृषि उत्पादन विभाग के प्रशासनिक सचिव का पद भी संभालेंगे.
शैलेंद्र कुमार, वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव), कृषि उत्पादन विभाग, का ट्रांसफर करके उन्हें वित्त विभाग का फाइनेंस कमिश्नर (अतिरिक्त मुख्य सचिव) बनाया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव एम. राजू अगले आदेश तक अपने कर्तव्यों के अलावा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव के पद का प्रभार भी संभालेंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के ऑर्डर का इंतजार कर रहीं आर एलिस वाज को योजना, विकास और निगरानी विभाग में कमिश्नर/सेक्रेटरी के तौर पर पोस्ट किया गया है. वह अगले ऑर्डर तक अपने काम के अलावा, सूचना विभाग में प्रशासनिक सचिव का पद भी संभालेंगी.
यशा मुद्गल, सरकार की कमिश्नर/सेक्रेटरी, युवा सेवाएं और खेल विभाग, का तबादला कर दिया गया है और उन्हें सरकार के सहकारिता विभाग की कमिश्नर/सेक्रेटरी के तौर पर पोस्ट किया गया है.
साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के कमिश्नर/सेक्रेटरी, डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी को युवा सेवाएं और खेल विभाग का कमिश्नर/सेक्रेटरी बनाया गया है.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, डॉ. पीयूष सिंगला, अगले आदेश तक अपने काम के अलावा, लोक शिकायत विभाग के प्रशासनिक सचिव का पद भी संभालेंगे, जिससे नवीन एस. एल. का अतिरिक्त प्रभार खत्म हो जाएगा.
बबिला रकवाल (JKAS) कमिश्नर/सेक्रेटरी, सहकारिता विभाग को कमिश्नर/सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तौर पर पोस्ट किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के आदेश का इंतजार कर रहीं अंजलि सेहरावत को जल जीवन मिशन का मिशन डायरेक्टर बनाया गया है. उनकी जगह खुर्शीद अहमद शाह (JKAS) को सामान्य प्रशासन विभाग में पोस्टिंग के अगले आदेश का इंतजार करना होगा.
रियासी की डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक को जम्मू-कश्मीर में रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है, जो बशीर अहमद भट की जगह लेंगी. शाह को अब सामान्य प्रशासन विभाग में अगले आदेश का इंतजार करना होगा.
ओवैस अहमद, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति सिविल और उपभोक्ता मामले, कश्मीर, जो सरकार के योजना, विकास और निगरानी विभाग के विशेष सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, उन्हें ट्रांसफर करके जम्मू-कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट का डायरेक्टर बनाया गया है. वह अगले आदेश तक अपनी ड्यूटी के अलावा सरकार के योजना, विकास और निगरानी विभाग के विशेष सचिव के पद का एडिशनल चार्ज भी संभालते रहेंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के आदेश का इंतजार कर रहे डॉ. सागर डी. दत्तात्रेय को कश्मीर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति सिविल और उपभोक्ता मामले का निदेशक बनाया गया है.
कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर उल शफी खान को बडगाम का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे कुमार अभिषेक को रियासी का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के ऑर्डर का इंतजार कर रहीं आकृति सागर (IAS) को जम्मू-कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है. वह अगले ऑर्डर तक अपनी ड्यूटी के अलावा, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में विशेष सचिव का पद भी संभालेंगी.
यह भी पढ़ें- जम्मू-श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का ऑपरेशन जल्द, कश्मीर जाना होगा आसान