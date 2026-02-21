ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के DC बदले गए, देखें लिस्ट

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ( File/ IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए करीब दो दर्जन अधिकारियों को तबादला कर दिया है. तबादलों का आदेश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर दिया गया, जो केंद्र शासित प्रदेश में आईएएस सेवा पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं. इन अधिकारियों में जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DC) शामिल हैं. बडगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट (IAS) को अब अनंतनाग का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा को उधमपुर का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. उधमपुर के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पद पर नियुक्त किया गया है. इसी प्रकार, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद को बारामूला का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह को जम्मू-कश्मीर में रोजगार निदेशक बनाया गया है. अगले आदेश तक वह अपनी ड्यूटी के अलावा मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मिशन YUVA के मिशन डायरेक्टर का प्रभार भी संभालेंगे. मौजूदा रोजगार निदेशक शहजाद आलम को ट्रांसफर करके कुलगाम का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. कृष्ण लाल (JKAS) को डोडा का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है, जो वर्तमान में उपराज्यपाल सचिवालय में विशेष सचिव थे. सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे अश्विनी कुमार को विद्युत विकास विभाग में वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) के तौर पर पोस्ट किया गया है. वह अगले आदेश तक अपने काम के अलावा खनन विभाग के प्रशासनिक सचिव का प्रभार भी संभालेंगे. डॉ. आशीष चंद्र वर्मा (IAS), वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव), पर्यटन विभाग, अगले आदेश तक अपने काम के अलावा कृषि उत्पादन विभाग के प्रशासनिक सचिव का पद भी संभालेंगे. शैलेंद्र कुमार, वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव), कृषि उत्पादन विभाग, का ट्रांसफर करके उन्हें वित्त विभाग का फाइनेंस कमिश्नर (अतिरिक्त मुख्य सचिव) बनाया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव एम. राजू अगले आदेश तक अपने कर्तव्यों के अलावा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव के पद का प्रभार भी संभालेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग में समायोजन के ऑर्डर का इंतजार कर रहीं आर एलिस वाज को योजना, विकास और निगरानी विभाग में कमिश्नर/सेक्रेटरी के तौर पर पोस्ट किया गया है. वह अगले ऑर्डर तक अपने काम के अलावा, सूचना विभाग में प्रशासनिक सचिव का पद भी संभालेंगी.