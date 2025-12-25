ETV Bharat / bharat

सावधान! नाबालिग बच्चे चला रहे हैं कार...469 लाइसेंस सस्पेंड, 419 कैंसिल, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले टारगेट पर

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानूनों को कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है. इस दौरान कई कारणों से 469 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड और 419 दूसरे लाइसेंस कैंसल या अयोग्य कर दिए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई जम्मू और श्रीनगर में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की लगातार चलाए जा रहे एनफोर्समेंट ड्राइव के बाद हुई है. इस ड्राइव में मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत आदतन और गंभीर नियम तोड़ने वालों को टारगेट किया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में की गई चेकिंग के दौरान 1 हजार से ज्यादा लाइसेंस होल्डर की पहचान बार-बार नियम तोड़ने के लिए की गई. सीनियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मंसूर अहमद ने कहा कि, इंस्पेक्शन में ओवरस्पीडिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न पहनना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक के खिलाफ गाड़ी चलाना और कम उम्र में गाड़ी चलाने पर फोकस किया गया है.

उन्होंने आगे कहा, कई कमर्शियल, स्मार्टसिटी, स्कूल गाड़ियों की भी चेकिंग की गई, जिनमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को तब तक चलाने से रोक दिया गया जब तक कि उनका पालन पक्का नहीं हो जाता. वैसे माता-पिता, वाहन मालिक जो नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देते है, परिवहन विभाग ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लागू करना शुरू कर दिया है. खबर के मुताबिक, परिवहन अधिकारियों ने

अधिकारियों ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में पुलिस ने एक पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वह इसलिए क्योंकि उसके नाबालिग बेटे को कार चलाते हुए पकड़ा गया. उसने एक पैदल यात्री को कार से घायल कर दिया. ट्रैफिक वालों ने वाहन को जब्त कर लिया और पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. पिता पर कम उम्र में बेटे को ड्राइविंग की अनुमति देने का आरोप था.

अधिकारियों ने कहा कि इस अपराध से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है. 6 दिसंबर को श्रीनगर में एक अलग मामले में, एक यातायात अदालत ने एक अन्य पिता को अपनी नाबालिग बेटी को गाड़ी चलाने की अनुमति देने का दोषी ठहराया. अदालत ने वाहन का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द कर दिया और माता-पिता को कड़ी चेतावनी जारी की. साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ए के तहत अभिभावक को जिम्मेदार ठहराया.