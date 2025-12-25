ETV Bharat / bharat

सावधान! नाबालिग बच्चे चला रहे हैं कार...469 लाइसेंस सस्पेंड, 419 कैंसिल, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले टारगेट पर

पिछले कुछ हफ्तों में की गई चेकिंग के दौरान 1 हजार से ज्यादा लाइसेंस होल्डर की पहचान बार-बार नियम तोड़ने के लिए की गई.

469 Licenses Suspended, 419 Cancelled
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 25, 2025 at 7:47 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानूनों को कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है. इस दौरान कई कारणों से 469 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड और 419 दूसरे लाइसेंस कैंसल या अयोग्य कर दिए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई जम्मू और श्रीनगर में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की लगातार चलाए जा रहे एनफोर्समेंट ड्राइव के बाद हुई है. इस ड्राइव में मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत आदतन और गंभीर नियम तोड़ने वालों को टारगेट किया गया था.

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में की गई चेकिंग के दौरान 1 हजार से ज्यादा लाइसेंस होल्डर की पहचान बार-बार नियम तोड़ने के लिए की गई. सीनियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मंसूर अहमद ने कहा कि, इंस्पेक्शन में ओवरस्पीडिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न पहनना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक के खिलाफ गाड़ी चलाना और कम उम्र में गाड़ी चलाने पर फोकस किया गया है.

उन्होंने आगे कहा, कई कमर्शियल, स्मार्टसिटी, स्कूल गाड़ियों की भी चेकिंग की गई, जिनमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को तब तक चलाने से रोक दिया गया जब तक कि उनका पालन पक्का नहीं हो जाता. वैसे माता-पिता, वाहन मालिक जो नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देते है, परिवहन विभाग ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लागू करना शुरू कर दिया है. खबर के मुताबिक, परिवहन अधिकारियों ने

अधिकारियों ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में पुलिस ने एक पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वह इसलिए क्योंकि उसके नाबालिग बेटे को कार चलाते हुए पकड़ा गया. उसने एक पैदल यात्री को कार से घायल कर दिया. ट्रैफिक वालों ने वाहन को जब्त कर लिया और पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. पिता पर कम उम्र में बेटे को ड्राइविंग की अनुमति देने का आरोप था.

अधिकारियों ने कहा कि इस अपराध से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है. 6 दिसंबर को श्रीनगर में एक अलग मामले में, एक यातायात अदालत ने एक अन्य पिता को अपनी नाबालिग बेटी को गाड़ी चलाने की अनुमति देने का दोषी ठहराया. अदालत ने वाहन का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द कर दिया और माता-पिता को कड़ी चेतावनी जारी की. साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ए के तहत अभिभावक को जिम्मेदार ठहराया.

प्रवर्तन अभियान तब चलाया जा रहा है जब जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं. विभाग के अनुसार, हाल के हफ्तों में, जम्मू के पास एक स्कूल बस पलट गई, जिसमें दर्जनों छात्र घायल हो गए, जबकि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर टक्करों में कई यात्री घायल हो गए. रामबन और किश्तवाड़ जैसे पहाड़ी जिलों में भी सड़कों से फिसलकर गहरे खड्डों में गिरने वाले वाहनों से जुड़ी जानलेवा दुर्घटनाएं देखी गई हैं. जिन्हें अक्सर तेज गति, चालक की थकान और लो विजिबिलिटी के कारण माना जाता है.

यातायात अधिकारियों ने कहा कि, सर्दियों में वाहन दुर्घटनाओं की संभावना प्रबल होती है. विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों और कोहरे और बर्फीले पैच वाले राजमार्गों पर एक्सिडेंट का खतरा बना रहता है. , खासकर शहरी इलाकों में, प्रवर्तन अभियान के दौरान दर्ज किए गए सबसे आम उल्लंघन में तेज गति, दोपहिया सवारों द्वारा हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, गलत साइड ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कम उम्र में गाड़ी चलाना, एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

नाबालिगों को गाड़ी चलाने देने के मामलों में माता-पिता और गाड़ी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि बार-बार नियम तोड़ने पर अक्सर लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल कर दिया जाता है. जबकि गंभीर अपराधों पर मुकदमा भी हो सकता है.

सीनियर अधिकारियों ने कहा कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में, खासकर सर्दियों के महीनों में, ड्राइवरों, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को टारगेट करके जागरूकता कैंपेन के साथ-साथ नियम लागू करने की मुहिम जारी रहेगी. अधिकारी ने कहा कि, ट्रैफिक नियम जान बचाने के लिए होते हैं. पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि नाबालिगों को गाड़ी चलाने देना न सिर्फ गैर-कानूनी है बल्कि बहुत खतरनाक भी है.

