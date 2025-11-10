ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़: 2 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार, विस्फोटक और हथियार बरामद

जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है. मामले में दो डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार किए गए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 3:02 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े एक अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. ये आतंकी मॉड्यूल प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

मामले में दो डॉक्टरों समेत सात आतंकियों को हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है. यह बड़ी सफलता 10 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के पोस्टर देखे जाने की जांच के दौरान मिली.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जांच से पता चला कि 'व्हाइट कॉलर' वाले इस आतंकी मॉड्यूल में कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं. बताया जा रहा है कि, ये लोग पाकिस्तान और अन्य देशों से संचालित विदेशी संचालकों के संपर्क में थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) से जुड़ा हुआ है.

श्रीनगर, अनंतनाग, गंदेरबल और शोपियां, हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की तलाशी के दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें पुलवामा के कोइल गांव के डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ ​​मुसैब और कुलगाम के डॉ. अदील शामिल है.

दोनों डॉक्टरों को हरियाणा, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया. ये दोनों मेडिकल डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था. अदील एमडी मेडिसिन है और पिछले साल घाटी से बाहर जाने से पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत था.

बाकी गिरफ्तार लोग आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर-उल-अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद हैं. ये सभी श्रीनगर के नौगाम के निवासी बताए जा रहे हैं. अन्य गिरफ्तार आरोपियों में शोपियां के मौलवी इरफान अहमद (मस्जिद के इमाम), और वाकुरा गांदरबल के जमीर अहमद अहंगर उर्फ ​​मुतलाशा शामिल है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, उनके पास से 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरें जब्त की गईं. इसके अलावा, तलाशी के दौरान दो राइफलें और पिस्तौल भी बरामद की गईं. पुलिस ने कहा कि कुछ और लोगों की भूमिका सामने आई है और उनका पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर ने घर को बनाया 'टेरर लेबोरेटरी', गुजरात ATS ने की राइसिन जहर बनाने की साजिश नाकाम

