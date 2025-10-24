जम्मू कश्मीर : राज्यसभा चुनावों में दो निर्दलीय विधायकों की NC को समर्थन देने की घोषणा
राज्यसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के दो निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देने की घोषणा की है.
श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर की चार सीटों के लिए चल रहे राज्यसभा चुनाव में दो निर्दलीय विधायकों ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे भाजपा के खिलाफ चौथी सीट जीतने की उसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं.
दो निर्दलीय विधायकों में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और कुपवाड़ा के लंगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक खुर्शीद अहमद शेख और शोपियां से विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने श्रीनगर में विधानसभा सचिवालय में वोट डालने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देने की घोषणा की.
इससे चौथी सीट पर भाजपा के सतपाल शर्मा के खिलाफ एनसी उम्मीदवार इमरान नबी डार की जीत की संभावनाएं बढ़ गई हैं. तीन विधायकों वाली विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और छह विधायकों वाली एनसी की सहयोगी कांग्रेस ने भी सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है.
भाजपा के पास शर्मा के लिए 28 वोट हैं, जबकि पीडीपी और दो निर्दलीयों के समर्थन के साथ एनसी के वोटों की संख्या भाजपा से अधिक होने की संभावना है.
वहीं आम आदमी पार्टी के एकमात्र जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक ने जेल के अंदर गुप्त मतदान के जरिए अपना वोट डाला. दूसरी तरफ हंदवाड़ा से निर्दलीय विधायक और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मतदान से दूर रहने की घोषणा की है.
सत्तारूढ़ पार्टी ने चार उम्मीदवार चौधरी मुहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू, गुरविंदर (शमी) सिंह ओबेरॉय और इमरान नबी डार को मैदान में उतारा है, जो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सत पाल शर्मा, अली मुहम्मद डार और राकेश महाजन के खिलाफ खड़े हैं.
विधायकों की संख्या को देखते हुए, एनसी के पास तीन सीटें हैं और उन्हें जीतना निश्चित है. चौथी सीट पर मुकाबला भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सतपाल शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी के बीच है. कांग्रेस द्वारा तीसरी सुरक्षित सीट देने से इनकार करने के बाद उन्हें मैदान में उतारा गया है.
90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 88 सदस्य हैं जबकि दो सीटें रिक्त हैं. वहीं एनसी को अपने 41 विधायकों, छह कांग्रेस विधायकों, पांच निर्दलीयों, एक सीपीआई (एम) विधायक यूसुफ तारिगामी का समर्थन प्राप्त है, जिससे उसके पास 53 वोट हैं, और वह पहली तीन सीटों पर आरामदायक स्थिति में है.
तीसरी और चौथी सीटों पर एक ही अधिसूचना के तहत मतदान होगा जिससे एनसी के वोट ओबेरॉय और डार में बंट जाएंगे. जबकि भाजपा के पास 28 विधायक हैं.
