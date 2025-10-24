ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : राज्यसभा चुनावों में दो निर्दलीय विधायकों की NC को समर्थन देने की घोषणा

दो निर्दलीय विधायकों की NC को समर्थन देने की घोषणा ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर की चार सीटों के लिए चल रहे राज्यसभा चुनाव में दो निर्दलीय विधायकों ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे भाजपा के खिलाफ चौथी सीट जीतने की उसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं. दो निर्दलीय विधायकों में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और कुपवाड़ा के लंगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक खुर्शीद अहमद शेख और शोपियां से विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने श्रीनगर में विधानसभा सचिवालय में वोट डालने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देने की घोषणा की. इससे चौथी सीट पर भाजपा के सतपाल शर्मा के खिलाफ एनसी उम्मीदवार इमरान नबी डार की जीत की संभावनाएं बढ़ गई हैं. तीन विधायकों वाली विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और छह विधायकों वाली एनसी की सहयोगी कांग्रेस ने भी सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है. भाजपा के पास शर्मा के लिए 28 वोट हैं, जबकि पीडीपी और दो निर्दलीयों के समर्थन के साथ एनसी के वोटों की संख्या भाजपा से अधिक होने की संभावना है. वहीं आम आदमी पार्टी के एकमात्र जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक ने जेल के अंदर गुप्त मतदान के जरिए अपना वोट डाला. दूसरी तरफ हंदवाड़ा से निर्दलीय विधायक और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मतदान से दूर रहने की घोषणा की है.