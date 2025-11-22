ETV Bharat / bharat

आ अब लौट चलें: आजाद ने टूरिस्टों से कश्मीर लौटने की अपील की; कांग्रेस को सोई हुई पार्टी बताया

पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस MP और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं की कड़ी आलोचना की.

Ghulam Nabi Azad
गुलाम नबी आजाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
कोल्हापुर (महाराष्ट्र): डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के चीफ और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले ने इस इलाके को “पीछे” धकेल दिया है. इससे टूरिज्म और लोकल लोगों द्वारा चलाए जाने वाले दूसरे बिजनेस पर बुरा असर पड़ा है.

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए आजाद ने कहा कि इस आतंकी हमले ने छोटे होटलों और टूरिस्ट गाड़ियों को तबाह कर दिया और कश्मीर, “भारत के स्वर्ग” की आर्थिक हालत खराब कर दी.

उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा हमला दोबारा होगा. सरकार और सुरक्षा बल दोनों किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं,” और टूरिस्ट से जम्मू-कश्मीर लौटने की अपील की.

इस मौके पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस MP और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत देश के नेताओं की भी कड़ी आलोचना की.

उन्होंने कहा, “अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सो रही है, तो वह चुनाव नहीं जीत सकती. सोई हुई पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ सकतीं, इसलिए उन्हें अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान लोगों के बीच एक्टिव रहना चाहिए.”

हाल ही में आए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका यह ऐलान कि BJP अब पश्चिम बंगाल के लिए तैयारी कर रही है, पार्टी की अग्रेसिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दिखाता है. उन्होंने कहा, “दूसरी पार्टियां चुनाव की घोषणा होने पर भी उस राज्य में नहीं जातीं.”

आजाद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़ के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि किसी ने इसे साबित नहीं किया है. उन्होंने कहा, “जो पार्टी हारती है, वही ऐसे शक पैदा करती है.”

TAGGED:

PAHALGAM TERROR ATTACK
JAMMU AND KASHMIR TOURISM
GHULAM NABI AZAD

