ETV Bharat / bharat

आ अब लौट चलें: आजाद ने टूरिस्टों से कश्मीर लौटने की अपील की; कांग्रेस को सोई हुई पार्टी बताया

गुलाम नबी आजाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( ETV Bharat )