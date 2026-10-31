ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार: 2026 में अब तक 19 आतंकी ढेर, एलओसी पर सुरक्षा सख्त

प्रतीकात्मक फोटो. ( ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने जम्मू-कश्मीर में अब तक दो आतंकवादी मारे गए हैं. इसके साथ ही साल 2026 में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 23 हो गई है.

आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर के बीच मारे गए लोगों में 19 आतंकवादी, दो सुरक्षाकर्मी, दो नागरिक और एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है. अक्टूबर में आतंकवाद से जुड़ी एक घटना दर्ज की गई, जिसमें उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरान सेक्टर में एक मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मारे गए.

अधिकारियों ने बताया कि 17 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया था. यह घटना केलांडी के पास जुमगुंड इलाके में हुई, जहां सैनिकों ने संदिग्ध हलचल देखी और अंधेरे का फायदा उठाकर एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे संदिग्ध घुसपैठियों को चुनौती दी. अधिकारियों के अनुसार, दोनों तरफ से लगभग 10 से 15 मिनट तक चली गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए. अक्टूबर के ये आंकड़े इस साल एलओसी पर घुसपैठ विरोधी अभियानों और सुरक्षा से जुड़ी अन्य घटनाओं के बाद सामने आए हैं. जनवरी में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं पुलिस आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में जनवरी के महीने में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें सुरक्षा बल का एक जवान और एक आतंकवादी मारा गया. इस महीने किसी भी नागरिक की मौत की खबर नहीं थी. फरवरी में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें छह आतंकवादी मारे गए. इस महीने किसी भी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत नहीं हुई. पुलिस आंकड़ों के दायरे में आने वाले महीनों में, सितंबर के साथ-साथ फरवरी एक ऐसा महीना था जिसमें किसी एक महीने के भीतर सबसे ज़्यादा आतंकवादी मारे गए. मार्च और अप्रैल में कम मौतें दर्ज की गईं जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, मार्च में आतंकवाद से जुड़ी दो घटनाएं हुईं, जिनमें दो आतंकवादी मारे गए. इस महीने किसी भी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत दर्ज नहीं की गई. अप्रैल में घटनाओं की संख्या घटकर सिर्फ एक रह गई. इसमें एक आतंकवादी मारा गया, जबकि पुलिस के आंकड़ों में किसी भी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत शामिल नहीं थी. मई में भी आतंकवाद से जुड़ी एक घटना और एक आतंकवादी की मौत दर्ज की गई. अप्रैल की तरह ही, मई के मासिक आंकड़ों में भी किसी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत की खबर नहीं थी. मार्च, अप्रैल और मई के आंकड़े दिखाते हैं कि फरवरी की तुलना में इन महीनों में घटनाओं और मौतों की संख्या काफी कम रही. जून और अगस्त में कोई मौत दर्ज नहीं की गई पुलिस आंकड़ों के अनुसार, जून में आतंकवाद से जुड़ी कोई भी घटना या मौत दर्ज नहीं की गई. इस महीने किसी भी नागरिक, सुरक्षाकर्मी या आतंकवादी के मारे जाने की सूची नहीं थी. अगस्त में भी मौतों का न होना जारी रहा, हालांकि जुलाई के महीने में हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई थी. जुलाई में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप दो नागरिक, सुरक्षा बल का एक जवान और एक आतंकवादी मारा गया. इस महीने मारे गए लोगों की कुल संख्या चार थी. जुलाई के ये आंकड़े पिछले महीनों से अलग थे, क्योंकि पिछले महीनों में किसी भी नागरिक की मौत दर्ज नहीं हुई थी. जनवरी से अक्टूबर तक के आंकड़ों में शामिल दोनों नागरिकों की मौत इसी महीने जुलाई में हुई थी.