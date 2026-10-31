जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार: 2026 में अब तक 19 आतंकी ढेर, एलओसी पर सुरक्षा सख्त
श्रीनगर के एक सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नियंत्रण रेखा (LoC) पर कड़ी सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है.
Published : October 31, 2026 at 1:32 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने जम्मू-कश्मीर में अब तक दो आतंकवादी मारे गए हैं. इसके साथ ही साल 2026 में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 23 हो गई है.
आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर के बीच मारे गए लोगों में 19 आतंकवादी, दो सुरक्षाकर्मी, दो नागरिक और एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है. अक्टूबर में आतंकवाद से जुड़ी एक घटना दर्ज की गई, जिसमें उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरान सेक्टर में एक मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मारे गए.
अधिकारियों ने बताया कि 17 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया था. यह घटना केलांडी के पास जुमगुंड इलाके में हुई, जहां सैनिकों ने संदिग्ध हलचल देखी और अंधेरे का फायदा उठाकर एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे संदिग्ध घुसपैठियों को चुनौती दी. अधिकारियों के अनुसार, दोनों तरफ से लगभग 10 से 15 मिनट तक चली गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए. अक्टूबर के ये आंकड़े इस साल एलओसी पर घुसपैठ विरोधी अभियानों और सुरक्षा से जुड़ी अन्य घटनाओं के बाद सामने आए हैं.
जनवरी में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं
पुलिस आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में जनवरी के महीने में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें सुरक्षा बल का एक जवान और एक आतंकवादी मारा गया. इस महीने किसी भी नागरिक की मौत की खबर नहीं थी.
फरवरी में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें छह आतंकवादी मारे गए. इस महीने किसी भी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत नहीं हुई. पुलिस आंकड़ों के दायरे में आने वाले महीनों में, सितंबर के साथ-साथ फरवरी एक ऐसा महीना था जिसमें किसी एक महीने के भीतर सबसे ज़्यादा आतंकवादी मारे गए.
मार्च और अप्रैल में कम मौतें दर्ज की गईं
जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, मार्च में आतंकवाद से जुड़ी दो घटनाएं हुईं, जिनमें दो आतंकवादी मारे गए. इस महीने किसी भी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत दर्ज नहीं की गई. अप्रैल में घटनाओं की संख्या घटकर सिर्फ एक रह गई. इसमें एक आतंकवादी मारा गया, जबकि पुलिस के आंकड़ों में किसी भी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत शामिल नहीं थी.
मई में भी आतंकवाद से जुड़ी एक घटना और एक आतंकवादी की मौत दर्ज की गई. अप्रैल की तरह ही, मई के मासिक आंकड़ों में भी किसी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत की खबर नहीं थी. मार्च, अप्रैल और मई के आंकड़े दिखाते हैं कि फरवरी की तुलना में इन महीनों में घटनाओं और मौतों की संख्या काफी कम रही.
जून और अगस्त में कोई मौत दर्ज नहीं की गई
पुलिस आंकड़ों के अनुसार, जून में आतंकवाद से जुड़ी कोई भी घटना या मौत दर्ज नहीं की गई. इस महीने किसी भी नागरिक, सुरक्षाकर्मी या आतंकवादी के मारे जाने की सूची नहीं थी. अगस्त में भी मौतों का न होना जारी रहा, हालांकि जुलाई के महीने में हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई थी.
जुलाई में आतंकवाद से जुड़ी तीन घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप दो नागरिक, सुरक्षा बल का एक जवान और एक आतंकवादी मारा गया. इस महीने मारे गए लोगों की कुल संख्या चार थी. जुलाई के ये आंकड़े पिछले महीनों से अलग थे, क्योंकि पिछले महीनों में किसी भी नागरिक की मौत दर्ज नहीं हुई थी. जनवरी से अक्टूबर तक के आंकड़ों में शामिल दोनों नागरिकों की मौत इसी महीने जुलाई में हुई थी.
सितंबर में पांच आतंकवादियों की मौत दर्ज की गई
पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में एक बार फिर आतंकवाद से जुड़ी कोई घटना या मौत दर्ज नहीं की गई. सितंबर में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई, जब जम्मू-कश्मीर में चार घटनाएं दर्ज हुईं और पांच आतंकवादी मारे गए. इस महीने किसी भी नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत की सूची नहीं थी. सितंबर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या फरवरी में मारे गए छह आतंकवादियों से एक कम थी.
आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में पांच आतंकवादियों की मौत ने इसे आतंकवादियों के लिए साल का दूसरा सबसे घातक महीना बना दिया. यह बढ़ोतरी 17 अक्टूबर को कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ से ठीक पहले हुई थी, जहां सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया था.
|2026 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं
|महीना
|आतंकवाद से संबंधित घटनाएं
|नागरिक
|सुरक्षा बलों की मौत
|आतंकवादियों की मौत
|टोटल
|जनवरी
|3
|0
|1
|1
|2
|फरवरी
|3
|0
|0
|6
|6
|मार्च
|2
|0
|0
|2
|2
|अप्रैल
|1
|0
|0
|1
|1
|मई
|1
|0
|0
|1
|1
|जून
|0
|0
|0
|0
|0
|जुलाई
|3
|2
|1
|1
|4
|अगस्त
|0
|0
|0
|0
|0
|सितंबर
|4
|0
|0
|5
|5
|अक्टूबर
|1
|0
|0
|2
|2
|स्रोत: जम्मू और कश्मीर पुलिस
नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया
श्रीनगर के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नियंत्रण रेखा (LoC) पर कड़ी सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां संभावित घुसपैठ की कोशिशों पर लगातार नजर रख रही हैं. उन्हें सुरक्षा अभियानों के मामलों पर सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था.
अधिकारी ने कहा, "इन आंकड़ों को जमीन पर चल रहे सुरक्षा अभियानों की स्थिति के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए. सशस्त्र गुटों को नियंत्रण रेखा पार करने से रोकने के लिए घुसपैठ विरोधी कदम, खुफिया जानकारी साझा करना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल हमेशा की तरह महत्वपूर्ण बने हुए हैं."
अधिकारी ने यह भी कहा कि सभी अभियान समय पर मिलने वाली खुफिया जानकारी और अग्रिम इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों के बीच आपसी समन्वय पर निर्भर करते हैं.
इस बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर संभाग में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आतंकवादी नेटवर्क और उनकी मदद करने वाली प्रणालियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए.
उपायुक्तों (डिप्टी कमिश्नरों), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सिन्हा ने घुसपैठ विरोधी इंतजामों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के बीच बेहतर तालमेल बनाने का आह्वान किया. उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रशासन के भीतर देश विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखें और कट्टरपंथ को रोकने के प्रयासों को प्राथमिकता दें.
इस समीक्षा बैठक का मुख्य ध्यान नार्को-टेररिज्म और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई पर भी था. सिन्हा ने नार्को-आतंकवादियों और आतंकवाद का समर्थन करने वालों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की हर महीने समीक्षा करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को ड्रग तस्करों और नशीली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के भी निर्देश दिए.
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