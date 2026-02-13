ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में कार खरीदने में बढ़ोतरी, 2017 से वाहन रजिस्ट्रेशन दोगुना हुआ, जानिए वजह

यात्रियों ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में कमी को कैब, थ्री-व्हीलर, ऑटोरिक्शा भरते हैं लेकिन सूरज डूबने से पहले वे सड़कों से गायब हो जाते हैं.

उन्होंने कहा, "मेरे जैसे कर्मचारी और दूसरे वर्कर कार्य स्थल पर जाने के लिए अपनी कार इस्तेमाल करने को मजबूर हैं. इससे हमारा रोज का सफर महंगा हो जाता है और प्रदूषण भी होता है. बेहतर और मजबूत सार्वजनिक परिवहन होने से सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम करने में मदद मिल सकती है."

सरकारी परिवहन की कमी ने व्यक्तिगत और प्राइवेट कारों पर निर्भरता बढ़ा दी है और लोग बैंकों से लोन के सहारे कार खरीदने के लिए मजबूर हुए हैं. नजीर अहमद, एक सरकारी अधिकारी, जो रोज अपने ऑफिस के लिए श्रीनगर शहर जाते हैं, ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी ने उनके जैसे यात्रियों को कार खरीदने के लिए मजबूर किया है.

आरटीसी अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को यात्रियों के परिवहन के लिए रोजाना 800 बसों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में 600 बसों की कमी है. आरटीसी के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "हम सुबह और शाम के समय जिलों में 200 बसों को संचालित करते हैं और दिन के समय हम यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं."

गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में इस बढ़ोतरी के बावजूद, यात्रियों का कहना है कि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढने में रोजाना मुश्किल होती है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम (RTC) पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ 200 बसों का फ्लीट चलाता है, जो 2011 की जनगणना में दर्ज 1.25 करोड़ आबादी के हिसाब से काफी कम है और पिछले 10 वर्षों से इसमें बढ़ोतरी हुई होगी.

आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में 1,69,012 नई गाड़ियां रजिस्टर हुईं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 1,47,448 नई गाड़ियां रजिस्टर हुईं. सरकार का दावा है कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में यह बढ़ोतरी केंद्र शासित प्रदेश में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट पहुंच में लगातार बढ़ोतरी को दिखाती है.

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2025 तक जम्मू-कश्मीर में सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की कुल 27,36,197 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं. 2017 में 14.88 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, जबकि दिसंबर 2025 तक यह संख्या दोगुनी होकर 28.88 लाख हो गई है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में पिछले आठ वर्षों में वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, फिर भी सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र बढ़ती आबादी के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि सरकारी बसें कम हो रही हैं और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है.

इस मजबूरी की ओर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-2021) में इशारा किया था. इसमें कहा गया था कि 1.25 करोड़ की आबादी में से 24 प्रतिशत के पास कार है. उस सर्वेक्षण में, जम्मू-कश्मीर गोवा और केरल के बाद तीसरे नंबर पर था.

आरटीसी परिवहन में अंतर को निजी ट्रांसपोर्टर द्वारा भरा जाता है. निजी ट्रांसपोर्टर संघ के नेता शब्बीर मत्त (Shabir Matt) के अनुसार, निजी ट्रांसपोर्टर श्रीनगर और जम्मू शहरों और अन्य कस्बों में लगभग 8000 मिनी बसों और जिलों के बीच 2000 बड़ी बसों का संचालन करते हैं. इसके अलावा, जिलों के भीतर और श्रीनगर और जम्मू के बीच 40,000 कैब (सूमो, टवेरा) चल रही हैं.

सरकारी बसों में कमी ऐसे समय में भी है जब सरकार खुद मानती है कि सड़कों की लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि दिसंबर 2025 तक जम्मू-कश्मीर में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 42,121 किलोमीटर है.

बजट भाषण में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि JKRTC यात्रियों और अनाज और बागवानी उत्पादों का बिना किसी रुकावट के ट्रांसपोर्ट देता रहेगा, जिससे एक भरोसेमंद और मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के तौर पर इसकी भूमिका और मजबूत होगी. उन्होंने कहा, "हमें भरोसेमंद, आरामदायक और सस्ती सेवा देने के लिए, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, अंतर-जनपदीय परिवहन को मजबूत करने की जरूरत है."

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2026-27 में आरटीसी को फिर से खड़ा करना मुख्य फोकस होगा, फिर भी उनकी सरकार ने इस जरूरी निगम के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूंजी खर्च के तहत 21 करोड़ रुपये दिए हैं. अधिकारी ने कहा, "इस आवंटन में से 5 करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्चों में जाते हैं. तो, इस बजट से निगम कैसे फिर से खड़ा हो सकता है."

घाटे में चल रहे JKRTC ने 2020 में जिलों के लिए 100 नई डीजल बसों और 40 ई-बसों का बेड़ा जोड़कर लोगों को नियमित और सस्ता सार्वजनिक परिवहन देने के लिए खुद को नया रूप दिया. लेकिन तब से, सरकार ने राजस्व कमाने और लोक सेवा बढ़ाने के लिए अपने बेड़े में और बसें जोड़ने के लिए कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाए.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2020 में जम्मू और श्रीनगर शहरों में 200 स्मार्ट सिटी बसें शुरू कीं. मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 350 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से और 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है, जिससे पुरानी डीजल गाड़ियों की जगह आधुनिक, शून्य उत्सर्जन गाड़ियां लाई जाएंगी.

प्राइवेट ट्रांसपोर्टर और RTC अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा के साथ स्मार्ट सिटी बसों की शुरुआत ने उनकी बसों को घाटे वाली मशीन बना दिया है. अधिकारी ने कहा, "सरकार को स्मार्ट सिटी बसें खरीदने में किसी प्राइवेट कंपनी की मदद करने के बजाय RTC के बेड़े को मजबूत करने के लिए फंडिंग देनी चाहिए थी."

अक्टूबर और दिसंबर 2024 के फैसलों का जिक्र करते हुए, जिसमें सरकार ने 90 विधायकों के लिए 90 महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियां खरीदने पर 14.85 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री के लिए आठ नई गाड़ियां (टोयोटा फॉर्च्यूनर) खरीदने पर 3.04 करोड़ रुपये खर्च किए, एक छात्र जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना होनी चाहिए.

