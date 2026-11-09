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जम्मू-कश्मीर सावलकोट पावर प्रोजेक्टः 18,730 करोड़ के कर्ज पर वित्त निकाय का बड़ा फैसला

सावलकोट जलविद्युत परियोजना. (फाइल) ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 5 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की महत्वाकांक्षी सावलकोट जलविद्युत परियोजना को लेकर एक बड़ा वित्तीय घटनाक्रम सामने आया है. वित्त मंत्रालय की संस्था 'पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड' (PIB) ने बिजली मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे इस 1800 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 18,730.25 करोड़ रुपये के कर्ज (अधीनस्थ ऋण) की मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग से अलग से संपर्क करें.

बिजली मंत्रालय ने 1800 मेगावाट की इस बिजली परियोजना के लिए केंद्र सरकार से कुल 18,730.25 करोड़ रुपये के कर्ज (अधीनस्थ ऋण) की मांग भी की थी. यह भारी-भरकम लोन बिना ब्याज के उस कुल प्रोजेक्ट लागत (26,376.66 करोड़) का हिस्सा है, जो निर्माण के दौरान खर्च होनी है. प्रस्ताव में कहा गया था कि काम शुरू होने के बाद इस कर्ज को सालाना 1 प्रतिशत ब्याज के साथ 25 वर्षों के भीतर चुकाया जाएगा. PIB ने इस लोन की मंजूरी के लिए बिजली मंत्रालय को आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग से अलग से संपर्क करने की सिफारिश की है.