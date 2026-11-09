जम्मू-कश्मीर सावलकोट पावर प्रोजेक्टः 18,730 करोड़ के कर्ज पर वित्त निकाय का बड़ा फैसला
जम्मू-कश्मीर के सावलकोट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ी हलचल. जानिए इस प्रोजेक्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी
Published : November 9, 2026 at 8:01 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की महत्वाकांक्षी सावलकोट जलविद्युत परियोजना को लेकर एक बड़ा वित्तीय घटनाक्रम सामने आया है. वित्त मंत्रालय की संस्था 'पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड' (PIB) ने बिजली मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे इस 1800 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 18,730.25 करोड़ रुपये के कर्ज (अधीनस्थ ऋण) की मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग से अलग से संपर्क करें.
बिजली मंत्रालय ने 1800 मेगावाट की इस बिजली परियोजना के लिए केंद्र सरकार से कुल 18,730.25 करोड़ रुपये के कर्ज (अधीनस्थ ऋण) की मांग भी की थी. यह भारी-भरकम लोन बिना ब्याज के उस कुल प्रोजेक्ट लागत (26,376.66 करोड़) का हिस्सा है, जो निर्माण के दौरान खर्च होनी है. प्रस्ताव में कहा गया था कि काम शुरू होने के बाद इस कर्ज को सालाना 1 प्रतिशत ब्याज के साथ 25 वर्षों के भीतर चुकाया जाएगा. PIB ने इस लोन की मंजूरी के लिए बिजली मंत्रालय को आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग से अलग से संपर्क करने की सिफारिश की है.
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) का बनाया हुआ, J&K का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, जो जम्मू के रामबन समेत तीन जिलों में फैला है, 1,401.35 हेक्टेयर ज़मीन पर फैला है, जिसमें 840 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल शामिल हैं. फाइनेंस बॉडी ने अपना फंडिंग डेट-इक्विटी रेश्यो 75:25 क्लियर कर दिया है.
ईटीवी भारत को मिले रिकॉर्ड के मुताबिक, NHPC की 25 परसेंट इक्विटी 6243 करोड़ रुपये तय की गई है. इस प्रपोज़ल से प्रोजेक्ट की कॉस्ट घटकर 26,373 करोड़ रुपये हो गई, जो शुरुआती 35000 करोड़ रुपये की कॉस्ट थी. मिनिस्ट्री ने सबऑर्डिनेट डेट के ज़रिए एनर्जी टैरिफ को 9.57 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रपोज़ल दिया था. इक्विटी पर रिटर्न 17 परसेंट के मुकाबले 15.5 परसेंट करने का प्रपोज़ल दिया गया है.
लेकिन, PIB ने पावर मिनिस्ट्री को सलाह दी कि वह पावर टैरिफ को कमर्शियली सही रेंज में लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीज़न के साथ अलग से 18,730.25 करोड़ रुपये का कर्ज़ ले. फाइनेंस बॉडी ने सलाह दी कि इक्विटी कॉस्ट में बढ़ोतरी का खर्च एग्जीक्यूटिंग एजेंसी NHPC उठाएगी और काम पूरा होने की टेंटेटिव डेडलाइन अगस्त 2036 तय की गई है.
बोर्ड ने सिफारिश की है कि सावलकोट परियोजना के लिए 'आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति' (CCEA) के ड्राफ्ट नोट में एनएचपीसी (NHPC) की अन्य पनबिजली परियोजनाओं की लागत के साथ तुलना को भी शामिल किया जाए. अब इस परियोजना का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की मंजूरी मिलना बाकी है.
रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस परियोजना को अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करने के भारत के फैसले के बीच विकसित किया जा रहा है. तब से, जम्मू-कश्मीर में सावलकोट सहित पिछले चार दशकों से लंबित पड़ी पनबिजली परियोजनाओं को एक नया बढ़ावा मिला है.
मूल रूप से 'जम्मू-कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम' (JKSPDC) द्वारा विकसित की जा रही यह परियोजना प्रशासनिक बाधाओं, पर्यावरणीय चिंताओं और चिनाब नदी पर बांध निर्माण को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण रुकी हुई थी. चिनाब नदी उन तीन पश्चिमी नदियों (झेलम, सिंधु और चिनाब) में से एक है, जिसके पानी का बिजली उत्पादन के लिए सीमित उपयोग करने की अनुमति भारत को सिंधु जल संधि के तहत मिलती है. उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन ने साल 2021 में इस परियोजना को 40 वर्षों के लिए बूट (BOOT - बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर) मॉडल पर एनएचपीसी (NHPC) को सौंप दिया था.
पीआईबी की बैठक में, जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे जेकेएसपीडीसी के प्रबंध निदेशक राहुल यादव ने इस परियोजना का समर्थन किया. उन्होंने अनुरोध किया कि 40 साल के व्यावसायिक संचालन के बाद जब यह प्रोजेक्ट वापस जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपा जाए, तो यह सभी देनदारियों और बाधाओं से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए.
जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि बिजली मंत्री भी हैं, से पूछा गया कि क्या जम्मू-कश्मीर सरकार इस परियोजना को अपने दम पर विकसित करना चाहती है या एनएचपीसी के साथ संयुक्त उद्यम में, तो उन्होंने बताया कि जेकेपीडीसी बोर्ड की कमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथ में है. उमर ने कहा, "दुर्भाग्य से, चुनी हुई सरकार का जेकेपीडीसी या उसके फैसलों पर कोई नियंत्रण नहीं है."
सितंबर में, एनएचपीसी ने सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए 5,129 करोड़ का पहला 'लॉट 1 पैकेज' टेंडर खोला था. इस टेंडर की रेस में अडानी ग्रुप के साथ-साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (L&T) और ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
इसे भी पढ़ेंः