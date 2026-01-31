ETV Bharat / bharat

कश्मीरी पंडितों, मुस्लिमों और जवानों के 'ट्रॉमा हीलिंग' की मांग, PDP विधायक ने लाया प्राइवेट मेंबर बिल

PDP विधायक वाहिद उर रहमान पारा ने 'जम्मू-कश्मीर सुलह, आघात उपचार और गरिमा विधेयक, 2026' का मसौदा विधानसभा सचिवालय में पेश किया है.

Jammu and Kashmir
जम्मू कश्मीर विधानसभा. (file photo) (IANS)
By Moazum Mohammad

Published : January 31, 2026 at 6:53 PM IST

5 Min Read
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में तीन दशकों से जारी हिंसा के कारण बिगड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. श्रीनगर में एक प्राइवेट मेंबर बिल (निजी सदस्य विधेयक) पेश किया गया है, जो लोगों के मानसिक घावों को भरने और उनमें विश्वास बहाली के लिए एक 'मानवीय ढांचे' की मांग करता है.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक वाहिद उर रहमान पारा ने 'जम्मू-कश्मीर सुलह, आघात उपचार और गरिमा विधेयक, 2026' का मसौदा विधानसभा सचिवालय में पेश किया है. इस पर 2 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में चर्चा हो सकती है. विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद से हिंसा में कमी आई है. हालांकि, दशकों की अस्थिरता का मनोवैज्ञानिक असर अभी भी लोगों के स्वास्थ्य और सरकारी संस्थाओं पर उनके भरोसे को नुकसान पहुंचा रहा है.

विधेयक में तर्क दिया गया है कि लंबे समय तक हिंसा के बीच रहने के कारण समाज के सभी वर्गों को "भारी मानवीय कीमत" चुकानी पड़ी है. इसमें विशेष रूप से कश्मीरी मुसलमानों, कश्मीरी पंडितों और सुरक्षा बलों के जवानों को क्षेत्र में पिछले तीन दशकों से जारी हिंसा के पीड़ितों के रूप में नामित किया गया है. प्रस्तावित कानून का लक्ष्य 'ट्रॉमा हीलिंग', मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, सुधारात्मक संवाद और सुलह के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार' का मार्ग प्रशस्त करता है.

विधेयक में कहा गया है, "जम्मू-कश्मीर ने दशकों तक हिंसा और सामाजिक उथल-पुथल देखी है, जिसने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक भाईचारे पर गहरा और स्थाई प्रभाव डाला है." विधेयक के मसौदे के अनुसार, लंबे समय तक हिंसा और अस्थिरता के बीच रहने के कारण समाज के विभिन्न वर्गों, जिनमें कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित और सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं, को गहरा मानवीय नुकसान उठाना पड़ा है.

साल 2015 में 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स', कश्मीर विश्वविद्यालय और IMHANS द्वारा किए गए एक संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार, कश्मीर की लगभग आधी आबादी (18 लाख वयस्क) मानसिक स्वास्थ्य विकारों से जूझ रही थी, जबकि 19 प्रतिशत लोगों में पीटीएसडी (PTSD) यानी सदमे के बाद होने वाले तनाव के लक्षण देखे गए थे.

घाटी के एकमात्र बड़े मनोरोग अस्पताल, IMHANS में गहराता मानसिक स्वास्थ्य संकट इस बात से साफ झलकता है कि केंद्र सरकार की डिजिटल पहल 'टेली मानस' (Tele MANAS) को जम्मू-कश्मीर में रोजाना 150 से अधिक डिस्ट्रेस कॉल (मदद के लिए फोन) मिल रहे हैं. विधेयक में कहा गया है कि यह एक मानवीय, राजनीति-रहित और तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाता है. इसका मानना है कि स्थाई शांति के लिए व्यक्तियों और समुदायों के मानसिक जख्मों का भरना अनिवार्य है.

मसौदे में तर्क दिया गया है कि अगर मनोवैज्ञानिक सदमे का इलाज न किया जाए, तो यह डर, अविश्वास, सामाजिक बिखराव और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाले नुकसान के चक्र को जन्म देता है. इसमें यह स्वीकार किया गया है कि लंबी अवधि की स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन के लिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक एकजुटता बेहद जरूरी है.

विधायक ने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक उपचार, सुलह, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कल्याण और स्थाई शांति की मजबूती के लिए एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाना जरूरी है जो मानवीय हो, अधिकारों पर आधारित हो, निष्पक्ष हो और जिसमें किसी तरह का दबाव न हो." पारा ने स्पष्ट किया कि इस प्रस्तावित कानून के पीछे का इरादा पीडीपी की 'हीलिंग टच' नीति को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत दिवंगत मुख्यमंत्री और पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की थी.

पारा ने ETV Bharat से बात करते हुए कहा, "यह बिल लोगों के जख्मों को भरने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि दो दशकों के संघर्ष ने ऐसे गहरे घाव छोड़े हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है. हिंसा ने जिंदगियों को तबाह कर दिया है, परिवारों को उजाड़ दिया है और स्वास्थ्य व शांति को पूरी तरह खत्म कर दिया है." पारा के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य गरिमा को एक मानवीय कार्य के रूप में बहाल करना है, न कि इसे किसी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना.

उन्होंने आगे कहा, "पिछले बीस वर्षों की आतंकवाद-विरोधी नीतियों ने लोगों को ओजीडब्ल्यू (OGW - ओवर ग्राउंड वर्कर्स) और राष्ट्र-विरोधी के रूप में वर्गीकृत कर दिया है, जिससे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षा के नजरिए से हटकर कोई और मानवीय दृष्टिकोण नहीं बचा है. यह बिल जीवन को बदलने और वर्षों के सदमे को दूर करने के लिए एक 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण अपनाता है, ताकि अनावश्यक समन, उत्पीड़न और सुरक्षा से जुड़ी बेइज्जती का सिलसिला आखिरकार खत्म हो सके."

