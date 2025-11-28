ETV Bharat / bharat

J&K में 'UP स्टाइल' बुलडोजर एक्शन: PDP-BJP का हमला, उमर बोले- 'राजभवन कर रहा साजिश'

जम्मू में शुक्रवार, 28 नवंबर को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) द्वारा गिराए जाने के बाद पत्रकार के टूटे घर को देखते लोग. ( PTI )

महबूबा ने X पर लिखा, "ये UP या दूसरी जगहों के लाचार मुस्लिम परिवारों के घर नहीं हैं, जहां माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना आम बात हो गई है. यह जम्मू और कश्मीर है, जहां अरफाज़ नाम के एक जर्नलिस्ट ने 40 साल पहले 3 मरला ज़मीन पर एक मामूली सा घर बनाया था, और उसे कुछ ही सेकंड में मलबे में बदलते देखा. NC सरकार ने इन लोगों को ज़मीन हड़पने वाला बताकर PDP के एंटी-बुलडोज़र बिल को खारिज कर दिया. आज, उस फ़ैसले के बुरे नतीजे सबके सामने हैं."

वह PDP विधायक वहीद पारा के जम्मू और कश्मीर (पब्लिक लैंड में रहने वालों के प्रॉपर्टी राइट्स का रेगुलराइजेशन और पहचान) बिल, 2025 का ज़िक्र कर रही थीं. जिसे उन्होंने इस साल अक्टूबर में असेंबली में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया था, जिसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था.

जम्मू के नरवाल में हुई तोड़फोड़ की महबूबा ने आलोचना की और कहा कि ये घटनाएं NC सरकार के उस फैसले का बुरा नतीजा हैं, जिसमें उन्होंने PDP के एंटी-बुलडोजर बिल को खारिज कर दिया था और इन लोगों को ज़मीन हड़पने वाला बताया था.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से कहा, "राजभवन द्वारा चुने गए अधिकारी, चुनी हुई सरकार या संबंधित मंत्री से इजाज़त लिए बिना, चुनी हुई सरकार को बदनाम करने और बेइज्जत करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक साजिश है."

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 'बुलडोजर एक्शन' की गूंज ने सियासत गरमा दी है. जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने कथित रूप से पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के घर को गिरा दिया, जिसके बाद PDP और BJP ने उमर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की साजिश है. इसके पीछे राजभवन द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं.

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने इस तोड़फोड़ की निंदा की थी और जम्मू-कश्मीर में बिल्डिंग कानूनों की समीक्षा की मांग की थी. जम्मू-कश्मीर के BJP के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना ने घर गिराए जाने की निंदा की. रैना ने इस कार्रवाई के लिए उमर सरकार पर आरोप लगाया. रैना ने LG पर लग रहे आरोपों का भी बचाव किया.

रैना ने प्रभावित स्थल का दौरा करने के बाद रिपोर्टरों से कहा, "जम्मू और कश्मीर में चुनी हुई सरकार है. मैं इस तोड़फोड़ का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता. यहां राजनीति नहीं करना चाहता. मैंने LG से बात की और उन्होंने यहां कोई बुलडोजर भेजने से इनकार किया. यह घर किसके आदेश पर गिराया गया, आपको ये सवाल चुनी हुई सरकार से पूछने चाहिए."

जम्मू में शुक्रवार, 28 नवंबर JDA द्वारा गिराए जाने के बाद पत्रकार के टूटे घर को देखते लोग. (PTI)

रैना ने कुलदीप शर्मा द्वारा दान की गई ज़मीन की तारीफ़ करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री ने PMAY स्कीम के तहत लाखों घर बनवाए हैं. BJP लोगों के घर बनाने के लिए है, उन्हें गिराने के लिए नहीं."

उमर ने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि इमारतों को गिराने का आदेश "इन अधिकारियों को नियुक्त करने वाले लोग" चुनी हुई सरकार को "बदनाम और बेइज्जत" करने के लिए दे रहे हैं. उमर ने कहा, "इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हेड्स को चुनी हुई सरकार को अपॉइंट करना चाहिए. लेकिन ये ऑफिसर्स कहीं और से अपॉइंट किए जाते हैं और वे वहां से हुक्म लेकर हमारे खिलाफ़ साज़िश करते हैं. यह एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है."

CM ने कहा कि उन्होंने JDA से जम्मू में सरकारी जमीन पर बने सभी घरों की डिटेल्स मांगी हैं. उन्होंने कहा, "क्या जम्मू में JDA की ज़मीन पर बना यह अकेला घर था. क्या घर गिराने के पीछे उनका धर्म था? मैंने JDA से डिटेल्स मांगी हैं." उमर ने अपना स्टैंड दोहराते हुए कहा कि सरकार सरकार पर कब्ज़ा करने का सपोर्ट नहीं करती है, उन्होंने कहा कि 'पिक एंड चूज पॉलिसी' को रोकना होगा.

बता दें कि सोशल मीडिया पोर्टल, चलाने वाले पत्रकार अरफाज अहमद ने आरोप लगाया कि JDA ने सच बोलने और अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए लोगों के मुद्दे उठाने की वजह से उनके घर को निशाना बनाया. गुरुवार से, दर्जनों सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने पीड़ित पत्रकार से मुलाकात की है और उनके लिए अपना सपोर्ट दिखाया है. एक पूर्व आर्मी मैन कुलदीप शर्मा ने अपनी बेटी तानिया शर्मा के साथ डैंग को पांच मरला ज़मीन डोनेट की.

इसे भी पढ़ेंः