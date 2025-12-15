ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमलों के बावजूद शांति का माहौल कायम, दो दशकों में सबसे कम हिंसक रहा यह साल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इस साल बीते बीस साल में सबसे कम हिंसा हुई है. पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि आतंकी हिंसा में बड़ी गिरावट आई है. हालांकि, इस साल कुछ बड़ी घटनाएं भी हुईं हैं. जैसे पहलगाम में आतंकी हमला और श्रीनगर के नौगाम में विस्फोट. पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं ने शांति के व्यापक माहौल को नहीं बिगाड़ा. अधिकारियों के मुताबिक, इक्का-दुक्का वारदातों के बावजूद, साल भर में सामान्य स्थिति बनी रही.

जम्मू और कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में आतंकी-संबंधित घटनाओं में 118 लोग मारे गए. दिसंबर में अब तक शून्य हत्याएं दर्ज की गई हैं. ये संख्याएं एक ऐसे वर्ष की समाप्ति का संकेत हैं, जिसमें शांति के लंबे दौर कुछ उच्च-प्रभाव वाली घटनाओं से बाधित हुए थे. मारे गए लोगों में 44 आतंकवादी, 20 सुरक्षा बल के जवान, 53 नागरिक और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं. अक्टूबर और नवंबर सबसे शांत महीने रहे, जिनमें दो-दो हत्याएं हुईं. मई और अप्रैल सबसे हिंसक रहे, जिनमें क्रमशः 43 और 37 हत्याएं दर्ज की गईं.

सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)

सबसे विनाशकारी घटना 22 अप्रैल को हुई, जब आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में पर्यटकों पर गोलीबारी की. इस हमले के दौरान 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़े वाला मारा गया. इस हमले ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी, व्यापक निंदा को जन्म दिया, और कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया. जिसके बाद विदेशी और घरेलू आगंतुकों ने बड़ी संख्या में अपनी यात्राएं रद्द कर दीं. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप देने के लिए 48 पर्यटक स्थलों और साइटों को बंद भी कर दिया.

ईटीवी भारत द्वारा प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2020 के बाद कश्मीर का सबसे घातक महीना बन गया, जिसमें नागरिक मौतों का आंकड़ा 15 वर्षों में सबसे अधिक था. यह वृद्धि मार्च में आतंकवाद-संबंधी घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद हुई, जब सुरक्षा एजेंसियों ने मुठभेड़ों और लक्षित हमलों में वृद्धि दर्ज की, विशेष रूप से दक्षिण और मध्य कश्मीर के कुछ हिस्सों में.

पहलगाम हमले के प्रतिशोध में, केंद्र सरकार ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया, जिसका समापन 'ऑपरेशन सिंदूर' में हुआ. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के ठिकानों पर हमलों सहित आतंकी बुनियादी ढांचे और नेतृत्व को निशाना बनाया. अधिकारियों ने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य आतंकी नेटवर्कों को खत्म करना था, इसी अवधि में नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ सुरक्षा अलर्ट और तनाव भी बढ़ गया.