जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमलों के बावजूद शांति का माहौल कायम, दो दशकों में सबसे कम हिंसक रहा यह साल

जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक, इक्का-दुक्का वारदातों के बावजूद, साल भर सामान्य स्थिति बनी रही. हिंसा का स्तर काफी नीचे रहा.

Kashmir Records Lowest Violence
जम्मू कश्मीर पुलिस. (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 15, 2025 at 4:39 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इस साल बीते बीस साल में सबसे कम हिंसा हुई है. पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि आतंकी हिंसा में बड़ी गिरावट आई है. हालांकि, इस साल कुछ बड़ी घटनाएं भी हुईं हैं. जैसे पहलगाम में आतंकी हमला और श्रीनगर के नौगाम में विस्फोट. पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं ने शांति के व्यापक माहौल को नहीं बिगाड़ा. अधिकारियों के मुताबिक, इक्का-दुक्का वारदातों के बावजूद, साल भर में सामान्य स्थिति बनी रही.

जम्मू और कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में आतंकी-संबंधित घटनाओं में 118 लोग मारे गए. दिसंबर में अब तक शून्य हत्याएं दर्ज की गई हैं. ये संख्याएं एक ऐसे वर्ष की समाप्ति का संकेत हैं, जिसमें शांति के लंबे दौर कुछ उच्च-प्रभाव वाली घटनाओं से बाधित हुए थे. मारे गए लोगों में 44 आतंकवादी, 20 सुरक्षा बल के जवान, 53 नागरिक और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं. अक्टूबर और नवंबर सबसे शांत महीने रहे, जिनमें दो-दो हत्याएं हुईं. मई और अप्रैल सबसे हिंसक रहे, जिनमें क्रमशः 43 और 37 हत्याएं दर्ज की गईं.

Kashmir Records Lowest Violence
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)

सबसे विनाशकारी घटना 22 अप्रैल को हुई, जब आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में पर्यटकों पर गोलीबारी की. इस हमले के दौरान 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़े वाला मारा गया. इस हमले ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी, व्यापक निंदा को जन्म दिया, और कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया. जिसके बाद विदेशी और घरेलू आगंतुकों ने बड़ी संख्या में अपनी यात्राएं रद्द कर दीं. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप देने के लिए 48 पर्यटक स्थलों और साइटों को बंद भी कर दिया.

ईटीवी भारत द्वारा प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2020 के बाद कश्मीर का सबसे घातक महीना बन गया, जिसमें नागरिक मौतों का आंकड़ा 15 वर्षों में सबसे अधिक था. यह वृद्धि मार्च में आतंकवाद-संबंधी घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद हुई, जब सुरक्षा एजेंसियों ने मुठभेड़ों और लक्षित हमलों में वृद्धि दर्ज की, विशेष रूप से दक्षिण और मध्य कश्मीर के कुछ हिस्सों में.

पहलगाम हमले के प्रतिशोध में, केंद्र सरकार ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया, जिसका समापन 'ऑपरेशन सिंदूर' में हुआ. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के ठिकानों पर हमलों सहित आतंकी बुनियादी ढांचे और नेतृत्व को निशाना बनाया. अधिकारियों ने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य आतंकी नेटवर्कों को खत्म करना था, इसी अवधि में नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ सुरक्षा अलर्ट और तनाव भी बढ़ गया.

Kashmir Records Lowest Violence
पहलगाम आतंकी हमले के शहीद. (फाइल) (ETV Bharat)

फरवरी 25 वर्षों में सबसे शांतिपूर्ण महीनों में से एक रहा, जिसमें केवल तीन हत्याएं हुईं. जबकि जनवरी को दो दशकों से अधिक समय में सबसे शांत शुरुआती महीने के रूप में वर्णित किया गया. जून तक, जम्मू और कश्मीर में केवल दो मौतें दर्ज की गईं, जिससे यह 25 वर्षों में सबसे शांतिपूर्ण महीनों में से एक बन गया. जो पिछले वर्षों के विपरीत था जब मासिक मौतों का आंकड़ा नियमित रूप से दोहरे अंकों को पार कर जाता था.

सितंबर दो दशकों से अधिक समय में सबसे शांतिपूर्ण सितंबर के रूप में उभरा, जिसमें किसी भी नागरिक की मौत की सूचना नहीं मिली. अक्टूबर ने एक दिलचस्प रिकॉर्ड बनाया, जिसमें एक चौथाई सदी में पहली बार शून्य नागरिक हताहत हुए. नवंबर भी काफी हद तक शांत रहा, श्रीनगर में एक शक्तिशाली विस्फोट से लगे झटके के बावजूद, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में केवल दो आतंकी-संबंधी हत्याएं दर्ज की गईं.

वह विस्फोट 14 नवंबर को नौगाम के एक पुलिस स्टेशन में हुआ था, जहां फोरेंसिक टीमें जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच कर रही थीं. इस 'आकस्मिक विस्फोट' में पुलिस कर्मियों और नागरिकों सहित नौ लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने आतंकवादी संलिप्तता से इनकार किया, और इस घटना को आतंकवाद का कार्य मानने के बजाय एक दुखद 'दुर्घटना' बताया.

Kashmir Records Lowest Violence
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मौजूद पुलिस. (फाइल) (ETV Bharat)

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हिंसा में समग्र गिरावट निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों, बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने और स्थानीय आतंकवादी भर्ती में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाती है. वे वर्ष के प्रमुख हिस्सों के दौरान बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर समन्वय को भी श्रेय देते हैं.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'स्थानीय भर्ती अब तक के सबसे निचले स्तर पर है... वास्तव में, विदेशी आतंकवादियों की उपस्थिति भी कम हो गई है. घुसपैठ के प्रयास कम हुए हैं और शांति है, लेकिन सुरक्षा बल किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए सतर्क हैं."

संपादक की पसंद

