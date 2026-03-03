ETV Bharat / bharat

राजौरी में हवाई जहाज के आकार का पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद, जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों ने संदिग्ध चीज देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारा को कब्जे में लिया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
जम्मू: जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को बॉर्डर के राजौरी जिले में हवाई जहाज के आकार का एक गुब्बारा बरामद किया, जिस पर PIA लिखा था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लाल और सफेद गुब्बारे पर उर्दू में 'PIA' लिखा था और यह सरहोती गांव में मिला, जो धर्मसाल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है.

स्थानीय लोगों ने संदिग्ध चीज देखकर तुरंत पुलिस को बताया. सूचना मिलने पर, त्रियाठ पोस्ट से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

पाकिस्तानी गुब्बारे अक्सर जम्मू कश्मीर के सांबा, कठुआ, पुंछ और जम्मू जैसे बॉर्डर ज़िलों में बरामद होते रहते हैं. हर घटना में, पुलिस गुब्बारों को अपने कब्जे में लेती है और किसी भी संभावित खतरे का अंदाजा लगाने के लिए विस्तार से जांच करती है.

इससे पहले, 23 फरवरी, 2026 को जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर के गुनारा गांव से भी दो गुब्बारे बरामद किए गए थे, जिनमें एक पाकिस्तानी 5,000 रुपये का नोट और एक अमेरिकी डॉलर लगा हुआ था. पुलिस ने इस मामले में भी जरूरी कानूनी कार्रवाई की थी और जांच चल रही है.

इससे पहले, 12 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा-राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शाम को कुछ ड्रोन देखे गए थे. इनके पाकिस्तान के होने का शक जताया गया था. इस घटना के बाद भारतीय सेना ने काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम के उपाय किए. इसके बाद ये ड्रोन वापस चले गए.

रिपोर्ट के अनुसार शाम को जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास कई फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखी गई थी, जिनके पाकिस्तान के होने का शक था.

सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि ये उड़ने वाली चीजें बॉर्डर के पाकिस्तान की तरफ से आई और कुछ मिनट तक भारतीय इलाके के ऊपर मंडराने के बाद वापस चली गई. संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखे जाने के बाद जमीन पर तलाशी अभियान भी शुरू किया गया था. सेना के जवानों ने शाम करीब 6:35 बजे गनिया-कलसियां ​​गांव के ऊपर ड्रोन की हलचल देखने पर मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की थी.

