राजौरी में हवाई जहाज के आकार का पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद, जांच में जुटी पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

जम्मू: जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को बॉर्डर के राजौरी जिले में हवाई जहाज के आकार का एक गुब्बारा बरामद किया, जिस पर PIA लिखा था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लाल और सफेद गुब्बारे पर उर्दू में 'PIA' लिखा था और यह सरहोती गांव में मिला, जो धर्मसाल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. स्थानीय लोगों ने संदिग्ध चीज देखकर तुरंत पुलिस को बताया. सूचना मिलने पर, त्रियाठ पोस्ट से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया. पुलिस आगे की जांच कर रही है. पाकिस्तानी गुब्बारे अक्सर जम्मू कश्मीर के सांबा, कठुआ, पुंछ और जम्मू जैसे बॉर्डर ज़िलों में बरामद होते रहते हैं. हर घटना में, पुलिस गुब्बारों को अपने कब्जे में लेती है और किसी भी संभावित खतरे का अंदाजा लगाने के लिए विस्तार से जांच करती है. इससे पहले, 23 फरवरी, 2026 को जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर के गुनारा गांव से भी दो गुब्बारे बरामद किए गए थे, जिनमें एक पाकिस्तानी 5,000 रुपये का नोट और एक अमेरिकी डॉलर लगा हुआ था. पुलिस ने इस मामले में भी जरूरी कानूनी कार्रवाई की थी और जांच चल रही है.