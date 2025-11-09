ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर पूरे कश्मीर में छापेमारी की

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जांच के लिए कश्मीर के कई जिलों में छापे मारे गए.

ANTI TERROR OPERATION
जम्मू-कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की छापेमारी के दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 2:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) विंग ने रविवार सुबह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीआईके की टीमें पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम जिले में कई आवासीय घरों की तलाशी ली तथा सोशल मीडिया का कथित तौर पर घृणास्पद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की जांच के लिए गैजेट जब्त किए.

सीआईके टीमों को उनके कवर और छापेमारी को मजबूत करने के लिए संबंधित थानों के पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई. सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिन्हें आगे की जाँच के लिए फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा.

हालांकि रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. ये छापे पुलिस द्वारा पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादी आकाओं की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू करने के एक दिन बाद मारे गए हैं ताकि उनके बीच समन्वय को तोड़ा जा सके.

पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय आतंकवादियों से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए पूरे कश्मीर में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया.

जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियान, दर्जनों जगहों पर छापेमारी

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी गुर्गों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को जम्मू के विभिन्न इलाकों तक बढ़ा दिया और पाकिस्तान से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) को निशाना बनाया.

रामबन, कठुआ और राजौरी जिलों में दर्जनों जगहों पर व्यापक तलाशी और घेराबंदी अभियान जारी है. शनिवार को जम्मू के डोडा जिले में बड़े पैमाने पर आतंकवाद-रोधी अभियान के बीच कई संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया. तलाशी अभियान इसलिए तेज कर दिया गया क्योंकि खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि ऊँचाई वाले इलाकों में सक्रिय आतंकवादी सर्दियों के लिए मैदानी इलाकों में सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शांति बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखे हैं और रामबन जिले के बनिहाल और गूल इलाकों में कई जगहों पर व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया. प्रवक्ता ने बताया कि रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण गुप्ता की कड़ी निगरानी में ये अभियान सुव्यवस्थित तरीके से चलाए गए.

इनका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों का पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़े नेटवर्क का पता लगाना है. खासकर ऐसे संदिग्धों का पता लगाना है जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं. उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान, पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू-कश्मीर स्थित सक्रिय आतंकवादियों और ओजीडब्ल्यू के रिश्तेदारों और ज्ञात सहयोगियों के घरों की तलाशी ली गई.

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस टीमों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई परिसरों का गहन निरीक्षण किया कि कोई राष्ट्र-विरोधी या गैरकानूनी गतिविधियाँ तो नहीं चलाई जा रही हैं या उनका समर्थन तो नहीं किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एसओजी इकाइयों की संयुक्त टीमों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर जिले के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया.

प्रवक्ता ने बताया कि ये अभियान आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा पहुँचाए बिना व्यवस्थित तरीके से चलाए गए. उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे निवारक और खुफिया-आधारित उपायों का हिस्सा हैं.

प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस किसी भी राष्ट्र-विरोधी नेटवर्क को बेअसर करने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आम जनता से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अपने क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों या व्यक्तियों के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का अनुरोध किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि कठुआ और राजौरी जिलों में भी इसी तरह का तलाशी अभियान चल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर : कठुआ में आतंकवादियों से संबंधों के आरोप में दो एसपीओ बर्खास्त

TAGGED:

ANTI TERROR OPERATION
OGW NETWORK
JK POLICE RAIDS CIK
जम्मू कश्मीर
JAMMU KASHMIR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.