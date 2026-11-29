'जम्मू-कश्मीर को परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखा जाना चाहिए': मंत्री सकीना इट्टू
संसद के विशेष सत्र में परिसीमन बिल पेश होने से पहले जम्मू-कश्मीर में सियासत गरमा गई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP ने कड़ा विरोध किया है.
Published : November 29, 2026 at 8:05 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी 'नेशनल कॉन्फ्रेंस' (National Conference) ने रविवार 29 नवंबर को कहा कि जम्मू-कश्मीर में फिर से नया परिसीमन (Delimitation) कराना उचित नहीं है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को इस परिसीमन से "बाहर रखा जाना चाहिए था", क्योंकि तीन साल पहले ही 2024 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की गई थी. उन्होंने कहा, "बार-बार परिसीमन करना उचित नहीं है."
उनकी यह टिप्पणी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र से एक दिन पहले आई है. इस सत्र में परिसीमन विधेयक पेश किया जाना है, जिसे इसी सप्ताह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है. हालांकि, इटू ने चुनावों में महिला आरक्षण (Women Reservation) के कदम की सराहना की और कहा कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और विकास कार्यों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा.
जम्मू-कश्मीर के एकमात्र कम्युनिस्ट विधायक यूसुफ तारिगामी (Yousuf Tarigami) ने कहा कि इस परिसीमन का उद्देश्य पूरे देश के चुनावी नक्शे को बदलना है. तारिगामी ने कहा, "देश में लोकतंत्र पहले ही कमजोर हो चुका है, इसे बहुत नाजुक बना दिया गया है. सीटों को इस स्तर तक बढ़ाना देश की चुनावी व्यवस्था को तहस-नहस करने जैसा है. मुझे डर है कि मौजूदा सरकार संविधान के मूल ढांचे को कमजोर कर देगी."
जम्मू-कश्मीर में हुए पिछले परिसीमन (जिसमें आबादी के आधार पर सात सीटें बढ़ाई गई थीं) का हवाला देते हुए तारिगामी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का परिसीमन इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर करके जम्मू में छह सीटें बढ़ाई गईं और कश्मीर में केवल एक सीट. उन्होंने कहा, "मौजूदा सरकार का एजेंडा देश के लोगों के भविष्य को और अधिक कष्टदायक बनाना है."
वहीं, विपक्षी दल 'पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी' (PDP) के मुख्य प्रवक्ता महबूब बेग ने कहा कि एक तरफ संसद में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 830 करने का प्रस्ताव है, तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर और संकुचित किया जा रहा है.
बेग ने कहा, "इतने बड़े विधेयक पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर बहस की जानी चाहिए थी. इस बिल के लिए समर्थन जुटाने के खातिर भाजपा, टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ रही है. उनके तरीके बेहद खतरनाक और साजिश भरे हैं. संवैधानिक और संस्थागत माध्यमों को कमजोर किया जा रहा है."
इसे भी पढ़ेंः
- सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि से लोकसभा की सदस्य संख्या 824 हो सकती है, सभी राज्यों को लाभ होगा: सूत्र
- पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, बोले- महिलाओं के आरक्षण को लेकर उनका संकल्प अटूट
- परिसीमन विधेयक:कब्जा हटने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ईसी करेगा परिसीमन
- परिसीमन बिल : पीएम आवास पर BJP सांसदों की बैठक, रणनीति पर हुआ मंथन