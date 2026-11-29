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'जम्मू-कश्मीर को परिसीमन प्रक्रिया से बाहर रखा जाना चाहिए': मंत्री सकीना इट्टू

सकीना इट्टू. ( Facebook@Sakina ittoo )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी 'नेशनल कॉन्फ्रेंस' (National Conference) ने रविवार 29 नवंबर को कहा कि जम्मू-कश्मीर में फिर से नया परिसीमन (Delimitation) कराना उचित नहीं है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को इस परिसीमन से "बाहर रखा जाना चाहिए था", क्योंकि तीन साल पहले ही 2024 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की गई थी. उन्होंने कहा, "बार-बार परिसीमन करना उचित नहीं है."

उनकी यह टिप्पणी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र से एक दिन पहले आई है. इस सत्र में परिसीमन विधेयक पेश किया जाना है, जिसे इसी सप्ताह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है. हालांकि, इटू ने चुनावों में महिला आरक्षण (Women Reservation) के कदम की सराहना की और कहा कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और विकास कार्यों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा.