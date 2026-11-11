हिंदू मुख्यमंत्री का सपना पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा जम्मू-कश्मीर: शाम लाल शर्मा
जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर भाजपा विधायक ने बेबाकी से अपनी राय रखी. आमित तांत्रे की रिपोर्ट...
Published : November 11, 2026 at 8:49 PM IST
जम्मू: जम्मू उत्तर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा है कि वे जम्मू-कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री का सपना पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं.
ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में शाम लाल शर्मा ने कहा कि उनके विचारों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, “क्या हमें शाम लाल शर्मा के विचारों पर रोक लगानी चाहिए. जब महाराष्ट्र में 1.5 प्रतिशत या दो प्रतिशत प्रतिनिधित्व वाले लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे यहां 32 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है और क्या हमारे पास हिंदू मुख्यमंत्री नहीं हो सकता.”
भाजपा विधायक ने कहा कि जब वे कांग्रेस पार्टी में थे, तो शाम लाल शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी और उनके अनुसार पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठी थीं. जम्मू उत्तर के विधायक ने कहा, "कांग्रेस पार्टी में भी वे ढाई जिलों तक सीमित होने का ताना मारते थे, लेकिन ऐसे विचारों पर रोक नहीं लगाई जा सकती."
भाजपा नेता भी अलग जम्मू राज्य के पक्ष में खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है.
इस मुद्दे पर आगे कमेंट करते हुए शाम लाल शर्मा ने कहा, “पार्टी अलग जम्मू राज्य के पक्ष में नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा स्टैंड इस पर साफ है. मेरा मानना है कि 1947 में पूरे देश को आजादी मिल गई थी, लेकिन जम्मू राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया और उन लोगों ने हम पर राज करना शुरू कर दिया जिनकी एक खास सोच है.”
उन्होंने जम्मू को राज्य का दर्जा न मिलने के लिए कश्मीर केंद्रित पार्टियों को भी दोषी ठहराया, लेकिन कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य वापस लौटाएगी.
उन्होंने कहा, “भाजपा चाहती है कि लोगों को राज्य का दर्जा वापस मिल जाए, लेकिन यहां की राजनीतिक पार्टियों की एक खास सोच है. कुछ दिन पहले, आपने देखा कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा और पाकिस्तान से तुलना शुरू कर दी."
उन्होंने कहा, “भारत इतना कमजोर नहीं है कि आप उस पर अपनी शर्तें थोपेंगे.” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ नहीं करती. यह एक ऐसी पार्टी है जो संघर्ष के बाद बनी है. पहले प्रजापरिषद बनी, उसके बाद जनसंघ और फिर भाजपा बनी. यह देश की भलाई के लिए है.”
जब पूछा गया कि जब लद्दाख को अलग किया गया तो क्या जम्मू-कश्मीर का बंटवारा सही कदम था, तो भाजपा विधायक ने कहा, "यह मजबूरी में किया गया था, लेकिन लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश दिया जाए."
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