जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाएगी : उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित मूमिहीनों को जमीन प्रदान की जाएगी.

Chief Minister Omar Abdullah
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (file photo- ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित इलाकों के भूमिहीन लोगों को राज्य सरकार जमीन प्रदान करेगी. उनको पांच मरला जमीन दी जाएगी. यह जानकारी सोमवार को सरकार ने देते हुए बताया कि इस बारे में कागजी कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि जम्मू उत्तर से भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने विधानसभा में सरकार से सवाल किया था कि क्या जम्मू-कश्मीर में हाल में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए कोई नई पुनर्वास नीति बनाई गई है. इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने कोई नई नीति नहीं बनाई है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की, "बाढ़ से प्रभावित भूमिहीन लोगों को जहां भी उपलब्ध हो, पांच मरला (एक मरला = 25.2929 वर्ग मीटर) जमीन पट्टे पर दी जाएगी. दस्तावेजी प्रक्रिया जारी है."

हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा सदस्यों की तरह क्षेत्रीय राजनीति में शामिल नहीं होती. सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन करने के लिए एक टीम भेजी थी जिसने अपना काम पूरा कर लिया है.

उन्होंने कहा, "टीम ने आकलन किया और वापस चली गई. (केंद्रीय) गृह मंत्री (अमित शाह) ने भी दौरा किया. हमने नुकसान का आकलन किया और पाया कि कश्मीर की तुलना में जम्मू क्षेत्र में अधिक नुकसान हुआ है. हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो केंद्र को भेजी जाएगी. जैसे ही हमें धनराशि मिलेगी, उसे उसी के अनुसार बांट दिया जाएगा."

