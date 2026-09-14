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जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ड्रग्स का खतरा, संकट में सुरक्षा और स्वास्थ्य

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल पर केंद्र शासित प्रदेश लेवल की जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी (JCC) की मीटिंग श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में हुई. ( Special arrangement )

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ड्रग्स का खतरा तेजी से सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संगठित अपराध के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है. प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि यह समस्या नशीले पदार्थों की जब्ती से आगे बढ़कर ट्रैफिकिंग नेटवर्क, गैर-कानूनी खेती, वित्तीय प्रवाह और स्थानीय ड्रग्स के इस्तेमाल तक फैली हुई है.

जम्मू और कश्मीर में चुनौती कितनी बड़ी है, यह जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा से साफ है. आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि एजेंसियों ने 2023 में 11,066 किलो, 2024 में 5,708 किलो और 2025 में 4,491 किलो ड्रग्स जब्त किए.

ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "हालांकि 2023 से जब्ती में काफी कमी आई है, लेकिन हर साल कई टन नशीले पदार्थों की लगातार बरामदगी यह संकेत देती है कि तस्करी नेटवर्क सक्रिय हैं."

अधिकारी के अनुसार, जब्ती में कमी का मतलब यह नहीं है कि तस्करी में भी उसी हिसाब से कमी आएगी. उन्होंने कहा कि जब्ती की मात्रा इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन, सप्लाई चेन में अलग-अलग जगहों पर रोक और एजेंसियों की खेप का पता लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है.

अधिकारी ने कहा, “ऐसे इलाके में जहां नारकोटिक्स की तस्करी के बड़े अपराधिक और वित्तीय नेटवर्क से लिंक हैं, वहां प्रवर्तन एजेंसियां ​​इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या पता नहीं चल पाता है.”

यह समस्या जम्मू और कश्मीर में खास तौर पर संवेदनशील है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास है और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले तय रास्ते हैं. इसलिए जांचकर्ता न सिर्फ ड्रग्स ले जाने या बेचने वाले व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि सप्लायर, फाइनेंसर, हैंडलर और नारकोटिक्स की मूवमेंट में मदद करने वालों पर भी ध्यान दे रहे हैं.

यह चुनौती अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है. ड्रग्स का गलत इस्तेमाल और तस्करी जिले और सामुदायिक स्तर पर भी चिंता का विषय बन गई है, जिससे रोकथाम, पुनर्वास और जल्दी इलाज उतना ही जरूरी हो गया है जितना दौरे.

अधिकारी के अनुसार, लद्दाख एक अलग लेकिन उभरता हुआ पहलू भी पेश करता है. अधिकारी ने कहा, "तुलनात्मक रूप से रजिस्टर्ड एनडीपीएस मामलों और बरामदगी की कम संख्या का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि नारकोटिक्स की समस्या से पूरी तरह से इम्यूनिटी मिल गई है."