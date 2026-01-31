जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ के डोलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़
हालात को देखते हुए सिंहपोरा, चिंगम और चटरू के छह किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है.
Published : January 31, 2026 at 8:52 AM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ के डोलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से आमना-सामना हुआ है. भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने यहां छिपे आतंकियों की फिर से घेराबंदी की है. इस संबंध में सेना ने कहा कि सभी सोर्स से मिली इंटेलिजेंस इनपुट को कोऑर्डिनेट किया गया ताकि जमीन पर ऑपरेशन की प्लानिंग की जा सके और उसे अंजाम दिया जा सके.
व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि चल रहे जॉइंट ऑपरेशन त्राशी-I के दौरान, 31 जनवरी की सुबह डोलगाम के जनरल एरिया में व्हाइट नाइट कोर, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकवादियों की फिर से घेराबंदी की है. उन्होंने कहा कि पूरे इलाके घेर लिया गया है और ऑपरेशन जारी है. बता दें, पिछले एक पखवाड़े में यह चौथी बार है जब इलाके में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ है.
नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ का दौरा किया और आतंकवाद विरोधी ग्रिड का रिव्यू किया. उन्होंने चल रहे एंटी-टेरर ऑपरेशन में सैनिकों के पक्के इरादे की तारीफ की. जिले में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों के एक ग्रुप को खत्म करने के लिए चल रहा एंटी-टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है.
During the ongoing joint Operation Trashi-I, contact with terrorists was re-established in the early hours of 31 Jan 2026, in the general area of Dolgam by troops of White Knight Corps, J&K Police and CRPF. Intelligence from all sources had been coordinated to provide inputs to… pic.twitter.com/TKoXAVN35d— ANI (@ANI) January 31, 2026
अधिकारियों ने यह भी बताया कि चल रहे ऑपरेशन के दौरान देश विरोधी तत्वों द्वारा गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सिंहपोरा, चिंगम और चटरू के छह किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले गुरुवार को नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने जम्मू में एक हाई-लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की अध्यक्षता की और जम्मू इलाके में बदलते सिक्योरिटी डायनामिक्स का रिव्यू किया, जिसमें काउंटर-टेररिज्म ग्रिड को मजबूत करने पर फोकस किया गया.
बर्फ से ढके चटरू इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के तीन छिपे हुए आतंकवादियों के एक ग्रुप को ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए एंटी-टेरर ऑपरेशन चल रहा है. इलाके में ऑपरेशन 18 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसके बाद मंड्राल-सिंहपोरा के पास सोनार जंगल में भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक पैराट्रूपर मारा गया और सात सैनिक घायल हो गए. हालांकि आतंकवादी घने पेड़-पौधों और मुश्किल इलाके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी तलाश जारी रखी.
22 जनवरी को माली दाना टॉप पर और 25 जनवरी को जंसीर-कांदीवार पर आर्मी और आतंकवादियों के बीच दो और मुठभेड़ें हुईं, लेकिन आतंकवादी एक बार फिर जंगल के इलाके में घुस गए. किश्तवाड़ में पिछले सात महीनों में छह मुठभेड़ें हुई हैं, क्योंकि सेना इस इलाके में सक्रिय पाकिस्तान-आधारित आतंकवादियों पर कार्रवाई जारी रखे हुए है, जिसकी सीमा डोडा और उधमपुर जिलों से लगती है.
पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: बांदीपुरा में CRPF कैंप में लगी भीषण आग, भारी नुकसान
जम्मू कश्मीर : कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, जैश का आतंकवादी ढेर