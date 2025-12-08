ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने श्रीनगर मजिस्ट्रेट का आदेश किया रद्द, हिरासत में मौत मामले में नए सिरे से आदेश का निर्देश

न्यायाधीश ने कहा कि आर्थिक अपराध विंग केवल विशिष्ट श्रेणियों के आर्थिक और वित्तीय अपराधों को ही पंजीकृत और जांच सकता है.

Jammu and Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने श्रीनगर मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आर्थिक अपराध विंग (EOW) को एक युवक की कथित हिरासत में यातना और मौत के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसे अपराधों पर EOW का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है.

न्यायमूर्ति संजय धर ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने EOW को एक ऐसे अपराध की जांच करने का निर्देश देकर कानून के दायरे से बाहर जाकर काम किया, जिसे संभालने के लिए वह अधिकृत नहीं था. न्यायाधीश ने कहा कि 9 मई 2022 की सरकारी अधिसूचना के तहत, आर्थिक अपराध विंग द्वारा केवल विशिष्ट श्रेणियों के आर्थिक और वित्तीय अपराधों को ही पंजीकृत और जांचा जा सकता है. हिरासत में हिंसा या हत्या के आरोप इस सूची में नहीं आते हैं.

न्यायमूर्ति संजय धर ने अपने चार पन्नों के फैसले में स्पष्ट किया कि सरकार ने भले ही EOW श्रीनगर कार्यालय को एक पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया हो और वहां के पुलिस अधीक्षक को थानेदार (SHO) की शक्तियां दी हों, लेकिन EOW हर तरह के मामले की जांच नहीं कर सकता. सरकारी अधिसूचना में साफ तौर पर उन अपराधों की सूची दी गई है जिनकी जांच EOW कर सकता है. 'हिरासत में यातना' या हत्या जैसे मामले इस सूची में शामिल नहीं हैं.

मामले की गंभीरता और कानूनी बाध्यताः

अदालत ने यह माना कि शिकायतकर्ता शफिका मुनीर ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया था कि उनके बेटे को नौगाम पुलिस स्टेशन में पुलिस ने यातना देकर मार डाला. आरोप की गंभीरता को समझते हुए भी, न्यायाधीश ने कहा कि देश में सभी को कानून द्वारा तय की गई सीमाओं और अधिकार क्षेत्रों का पालन करना आवश्यक है. किसी भी जांच एजेंसी को सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच करनी चाहिए जिनके लिए उसे कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है.

न्यायमूर्ति धर ने एस. बलबीर सिंह बनाम ईश्वर दास मामले में हाई कोर्ट के 2010 के फैसले पर भी भरोसा जताया, जहां अदालत ने माना था कि एक मजिस्ट्रेट अपराध शाखा को किसी मामले की जांच का निर्देश तभी दे सकता है जब कथित अपराध उसके कानूनी रूप से परिभाषित अधिकार क्षेत्र में आते हों. हाई कोर्ट ने मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया, इस निर्देश के साथ कि कानून के अनुसार नए सिरे से आदेश पारित किए जाएं.

क्यों दायर की गयी थी याचिकाः

यह याचिका ईओडब्ल्यू, कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर की गई थी. जिन्होंने मजिस्ट्रेट के 15 जुलाई, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी कि पुलिस स्टेशन, ईओडब्ल्यू, कश्मीर (जिसे पहले क्राइम ब्रांच कश्मीर कहा जाता था) के पास उस प्रकृति के मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जैसा कि शफिका ने ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत में पेश किया था.

