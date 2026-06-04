जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का 59 साल के आरोपी को जमानत देने से इनकार
रेप मामले के आरोपी के जमानत आवेदन और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
Published : June 4, 2026 at 1:26 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रेप केस में आरोपी कुपवाड़ा के रहने वाले 59 साल के एक व्यक्ति को जमानत देने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप तय होने के बाद पार्टियों के बीच हुआ समझौता भारतीय दंड संहिता (IPC) के सेक्शन 376 के तहत आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकता. जस्टिस एमए चौधरी के सुनाए गए एक दिलचस्प फैसले में, हाई कोर्ट ने कुपवाड़ा के सोगाम गांव के रहने वाले फारूक अहमद डार की जमानत आवेदन और उससे जुड़ी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, दोनों को खारिज कर दिया.
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें कार्रवाई के आखिरी स्टेज में बचाव पक्ष के और गवाहों को बुलाने से मना कर दिया गया था. 11 पेज के फैसले में उन आरोपों पर फोकस किया गया है कि आरोपी ने लंबे समय तक महिला शिकायतकर्ता पर बार-बार यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी दी.
कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, एफआईआर 2022 में महिला पुलिस स्टेशन, कुपवाड़ा में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत दर्ज की गई थी.
जस्टिस चौधरी ने इस बात को खारिज करते हुए कहा, "यह कोर्ट इस पक्की कानूनी स्थिति से भी वाकिफ है कि आईपीसी की धारा 376 के तहत किया गया अपराध न केवल पीड़ित के खिलाफ बल्कि समाज के खिलाफ भी अपराध है, जिसे निजी झगड़े की तरह माना जाना चाहिए और पार्टियों के बीच समझौते से सुलझाया जा सकता है."
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों पर भरोसा किया, जिसमें शिंभू बनाम हरियाणा राज्य और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल शामिल हैं, जिसमें कहा गया था कि रेप एक आपसी समझौते की अनुमति नहीं होती (non-compoundable) अपराध है और समझौता नरमी का आधार नहीं हो सकता.
जज ने आरोप तय होने के बाद हुए कथित समझौते के बारे में भी कड़ी टिप्पणी की. "आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपों से जुड़े मौजूदा मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए, ऐसे समझौते को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता, ताकि आरोपों की गंभीरता कम हो जाए."
कोर्ट ने आगे कहा, "आरोपित अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके समाज पर गंभीर असर हो सकते हैं, और पार्टियों के बीच बाद में होने वाला कोई भी समझौता, अपने आप में जमानत देने का आधार नहीं बन सकता."
अभियोग पक्ष के अनुसार, आरोपी ने महिला का बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे आपराधिक तरीके से डराया-धमकाया. जांच के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), कुपवाड़ा के सामने चार्जशीट फाइल की गई, जहां सेक्शन 376 और 506 आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए.
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को पीड़िता की मां के साथ उसकी शादी से पैदा हुए लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक झगड़ों की वजह से झूठा फंसाया गया था.
यह भी कहा गया कि महिला शिकायतकर्ता ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने के लिए आरोपी के बेटे (नवीद डार) से संपर्क किया था. बचाव पक्ष के अनुसार, याचिका ने कथित तौर पर "अभियोजन पक्ष के केस की विश्वसनीयता पर असर डाला है."
बचाव पक्ष ने आगे दावा किया कि ट्रायल के दौरान महिला शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास सामने आया था और मेडिकल सबूत जबरदस्ती यौन उत्पीड़न के आरोपों को सपोर्ट नहीं करते थे.
बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी 13 जून, 2022 से जेल में था, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह सरकारी कर्मचारी था. जमानत का विरोध करते हुए, अभियोग पक्ष ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर थे और महिला शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर और सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान में लगातार केस का समर्थन किया था.
यह भी कहा गया कि अगर आरोपी को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. जमानत याचिका पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि महिला शिकायतकर्ता ने एफआईआर और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान, दोनों में अभियोग पक्ष के वर्जन का समर्थन किया था.
कोर्ट ने कहा, "साक्ष्य की कीमत और कहे गए विरोधाभासों और सुधारों की तारीफ... ऐसे मामले हैं जिन पर ट्रायल के दौरान फैसला किया जाना है और जमानत देने की अर्जी पर विचार करने के स्टेज पर इनकी पक्की जांच नहीं की जा सकती." जज ने महिला शिकायतकर्ता की इस चिंता को भी माना कि पार्टियों के बीच रिश्ते की वजह से गवाहों पर असर पड़ सकता है.
जस्टिस चौधरी ने जमानत देने से मना करते हुए कहा, "आवेदक के खिलाफ लगाए गए जुर्म की गंभीरता जमानत देने के खिलाफ है."
यह मानते हुए कि आरोपी के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है, हाई कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया.
संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में आरोपी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के 17 दिसंबर, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अतिरिक्त बचाव गवाहों को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 233 (3) के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था.
आरोपी ने तर्क दिया कि एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने और बाद में उसे वापस लेने में महिला शिकायतकर्ता के व्यवहार को साबित करने के लिए प्रस्तावित गवाह जरूरी थे. हालांकि, हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं लगी.
जस्टिस चौधरी ने फैसला सुनाया, "सीआरपीसी की धारा 233(3) निस्संदेह एक आरोपी को बचाव में गवाहों की उपस्थिति या दस्तावेज पेश करने के लिए प्रक्रिया जारी करने की मांग करने का मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है. हालांकि, उक्त अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं है."
कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पहले ही तीन बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ कर ली थी और याचिका रद्द करना इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स पहले से ही ट्रायल रिकॉर्ड का हिस्सा थे.
कोर्ट ने आगे कहा: "हालांकि आरोपी को अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट की यह भी जिम्मेदारी है कि वह यह पक्का करे कि और सबूतों की आड़ में आपराधिक कार्रवाई को बेवजह लंबा न खींचा जाए."
ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई गड़बड़ी, अधिकार क्षेत्र की गलती या गलत न्याय न मिलने की बात न पाते हुए, हाई कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट को ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करने का निर्देश दिया. इसलिए जमानत आवेदन और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दोनों खारिज कर दी गईं.
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