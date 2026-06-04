ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का 59 साल के आरोपी को जमानत देने से इनकार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रेप केस में आरोपी कुपवाड़ा के रहने वाले 59 साल के एक व्यक्ति को जमानत देने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप तय होने के बाद पार्टियों के बीच हुआ समझौता भारतीय दंड संहिता (IPC) के सेक्शन 376 के तहत आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकता. जस्टिस एमए चौधरी के सुनाए गए एक दिलचस्प फैसले में, हाई कोर्ट ने कुपवाड़ा के सोगाम गांव के रहने वाले फारूक अहमद डार की जमानत आवेदन और उससे जुड़ी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, दोनों को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें कार्रवाई के आखिरी स्टेज में बचाव पक्ष के और गवाहों को बुलाने से मना कर दिया गया था. 11 पेज के फैसले में उन आरोपों पर फोकस किया गया है कि आरोपी ने लंबे समय तक महिला शिकायतकर्ता पर बार-बार यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी दी.

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, एफआईआर 2022 में महिला पुलिस स्टेशन, कुपवाड़ा में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत दर्ज की गई थी.

जस्टिस चौधरी ने इस बात को खारिज करते हुए कहा, "यह कोर्ट इस पक्की कानूनी स्थिति से भी वाकिफ है कि आईपीसी की धारा 376 के तहत किया गया अपराध न केवल पीड़ित के खिलाफ बल्कि समाज के खिलाफ भी अपराध है, जिसे निजी झगड़े की तरह माना जाना चाहिए और पार्टियों के बीच समझौते से सुलझाया जा सकता है."

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों पर भरोसा किया, जिसमें शिंभू बनाम हरियाणा राज्य और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल शामिल हैं, जिसमें कहा गया था कि रेप एक आपसी समझौते की अनुमति नहीं होती (non-compoundable) अपराध है और समझौता नरमी का आधार नहीं हो सकता.

जज ने आरोप तय होने के बाद हुए कथित समझौते के बारे में भी कड़ी टिप्पणी की. "आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपों से जुड़े मौजूदा मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए, ऐसे समझौते को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता, ताकि आरोपों की गंभीरता कम हो जाए."

कोर्ट ने आगे कहा, "आरोपित अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके समाज पर गंभीर असर हो सकते हैं, और पार्टियों के बीच बाद में होने वाला कोई भी समझौता, अपने आप में जमानत देने का आधार नहीं बन सकता."

अभियोग पक्ष के अनुसार, आरोपी ने महिला का बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे आपराधिक तरीके से डराया-धमकाया. जांच के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), कुपवाड़ा के सामने चार्जशीट फाइल की गई, जहां सेक्शन 376 और 506 आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए.

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को पीड़िता की मां के साथ उसकी शादी से पैदा हुए लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक झगड़ों की वजह से झूठा फंसाया गया था.

यह भी कहा गया कि महिला शिकायतकर्ता ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने के लिए आरोपी के बेटे (नवीद डार) से संपर्क किया था. बचाव पक्ष के अनुसार, याचिका ने कथित तौर पर "अभियोजन पक्ष के केस की विश्वसनीयता पर असर डाला है."

बचाव पक्ष ने आगे दावा किया कि ट्रायल के दौरान महिला शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास सामने आया था और मेडिकल सबूत जबरदस्ती यौन उत्पीड़न के आरोपों को सपोर्ट नहीं करते थे.

बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी 13 जून, 2022 से जेल में था, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह सरकारी कर्मचारी था. जमानत का विरोध करते हुए, अभियोग पक्ष ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर थे और महिला शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर और सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान में लगातार केस का समर्थन किया था.