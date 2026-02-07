जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट : हादसे में मारे गए तीन सैन्यकर्मियों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाया
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सेना के वाहन के खाई में गिरने पर तीन जवानों की मौत के मामले में मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया.
Published : February 7, 2026 at 2:58 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रामबन-बनिहाल हाईवे पर एक सेना की गाड़ी के एक्सीडेंट में मारे गए तीन सेना के जवानों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ा दिया है.
कोर्ट ने माना कि दुर्घटना तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई और भारत संघ के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह ईश्वर का कृत्य था.
अपने 11 पेज के फैसले में, जस्टिस राजेश ओसवाल ने यूनियन ऑफ इंडिया की अपील खारिज कर दी और परिवारों की क्रॉस-अपील को मंजूरी दे दी, जिससे निर्भरता का नुकसान, संघ और अंतिम संस्कार के खर्च सहित कई मदों में मुआवजा काफ़ी बढ़ गया.
जस्टिस ओसवाल ने आदेश दिया, “अपील करने वालों-यूनियन ऑफ इंडिया को दी गई राशि को उसी हिसाब से पूरा करने का निर्देश दिया जाता है, और कहा कि बदले हुए अवॉर्ड पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर वसूली तक 6 प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा.”
यह मामला 29 अगस्त 2007 को हुए एक जानलेवा एक्सीडेंट से जुड़ा है, जब रजिस्ट्रेशन नंबर 99R006343D वाली आर्मी की एक गाड़ी रामबन से बनिहाल जाते समय एक गहरी खाई में गिर गई थी.
इस हादसे में तीन सैनिक - हवलदार अरविंद सिंह, लांस नायक ऋषि देव और राजू सिंह तोमर मारे गए थे. उनके परिवारों ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के तहत अलग-अलग मुआवजे के दावे दायर किए.
ट्रिब्यूनल ने 21 अप्रैल, 2012 को एक कॉमन अवॉर्ड पास किया, जिसमें मुआवजा दिया गया, लेकिन दोनों पक्षों ने इस फैसले को चुनौती दी. वहीं भारत सरकार ने इसे रद्द करने की मांग की, और परिवारों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की. भारत सरकार की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा और वकील सुमंत सूदन ने दलील दी कि यह हादसा लापरवाही से नहीं, बल्कि इंसानी कंट्रोल से बाहर के बाहरी कारणों की वजह से हुआ था.
इसमें कहा गया कि वाहन एक विशेष सेना वाहन था और विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन को रास्ता देते समय सड़क धंस गई, जिसके परिणामस्वरूप वाहन एक गहरी खाई में लुढ़क गया.
सरकार ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि मरने वाले आर्मी के लोग थे जो अपने सरकारी काम कर रहे थे, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन्हें यात्री या थर्ड पार्टी नहीं माना जा सकता, और इसलिए दावा याचिकाएं बनाए रखने लायक नहीं थीं.
हाई कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा करने के बाद ट्रिब्यूनल के इस नतीजे को सही ठहराया कि लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से यह जानलेवा हादसा हुआ.
जस्टिस ओसवाल ने कहा, "रिकॉर्ड देखने पर, इस कोर्ट को भी ट्रिब्यूनल के नतीजों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली. इसलिए, अपील करने वालों की यह दलील खारिज की जाती है कि एक्सीडेंट सिपाही बृजेश कुमार की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से नहीं हुआ था."
ट्रिब्यूनल ने चश्मदीद गवाहों के बयान पर भरोसा किया था, जिसमें हरबन लाल का बयान भी शामिल था, जिन्होंने बताया था कि आर्मी की गाड़ी तेज रफ्तार से और लापरवाही से चलाई जा रही थी, जिससे ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और गाड़ी खाई में गिर गई.
यूनियन ऑफ इंडिया की अपील खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने परिवारों की क्रॉस-अपील में दम पाया और फैसला सुनाया कि ट्रिब्यूनल ने गलत गुणक (मल्टीप्लायर) लगाए थे और पारंपरिक शीर्ष के तहत भविष्य की संभावनाओं और सही मुआवजs पर विचार करने में नाकाम रहा.
जस्टिस ओसवाल ने कहा, "भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया... मृतक की उम्र 42 साल थी , इसलिए उसकी आय में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की ज़रूरत है."
इसी तरह, लांस नायक ऋषि देव के मामले में, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक स्थायी सेना का कर्मचारी होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी आय में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी जरूरी है.
कोर्ट ने यह भी पाया कि कुछ मदों में मुआवजा काफी नहीं था. ट्रिब्यूनल ने संघ के नुकसान के लिए क्लेम करने वाले नंबर 1 को ही 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे सभी क्लेम करने वालों में से हर एक को 40,000 रुपये तक बढ़ाने की ज़रूरत है.
हाई कोर्ट ने परिवारों को मिलने वाले मुआवजे में भी बदलाव किया है. हवलदार अरविंद सिंह (उर्मिला देवी और अन्य) के परिवार के लिए मुआवजा 20,83,000 रुपये से बढ़ाकर 26,30,000 रुपये कर दिया गया है, लांस नायक ऋषि देव (मनोज देवी और अन्य) के परिवार को 24,75,000 रुपये की जगह 29,65,624 रुपये मिलेंगे.
इसी तरह, राजू सिंह तोमर (सुरेंद्र सिंह तोमर और अन्य) के परिवार के लिए मुआवज़ा 11,59,000 रुपये से बढ़ाकर 19,80,776 रुपये कर दिया गया है.
कोर्ट ने अंतिम संस्कार के खर्च और संघ मुआवजे को भी बढ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर गुणक गणना को भी ठीक किया. अपने आखिरी निर्देशों में, कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को 30 दिनों के अंदर बढ़ा हुआ मुआवजा जमा करने का आदेश दिया.
जस्टिस ओसवाल ने फैसला सुनाया, "बढ़ी हुई रकम तीस दिन के अंदर जमा की जाए और जमा होने पर, क्लेम करने वालों की सही पहचान के बाद उन्हें दे दी जाएगी."
कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया की अपील खारिज कर दी और परिवारों की क्रॉस-अपील को बढ़ाने की हद तक मंज़ूरी दे दी. "ऊपर दी गई बातों को देखते हुए, अपील करने वालों की 21 अप्रैल 2012 के अवॉर्ड के खिलाफ फाइल की गई अपील खारिज की जाती हैं, और क्लेम करने वालों की क्रॉस-अपील को मंजूरी दी जाती है."
