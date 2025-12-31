ETV Bharat / bharat

श्रीनगर: 531 करोड़ के बेमिना ब्रिज प्रोजेक्ट पर विवाद फिर गरमाया, हाई कोर्ट ने नियुक्त किया नया मध्यस्थ

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 531 करोड़ रुपये के बेमिना ब्रिज प्रोजेक्ट से जुड़े दो दशक पुराने विवाद में लंबे समय से रुकी हुई मध्यस्थता (arbitration) की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि श्रीनगर स्थित एक निर्माण कंपनी द्वारा उठाए गए दावों को केवल इसलिए समाप्त नहीं माना जा सकता क्योंकि पहले एक अंतरिम मध्यस्थता फैसले को रद्द कर दिया गया था.

मैसर्स मीर संस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति संजय धर ने कंपनी और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (लोक निर्माण विभाग के साथ) के बीच विवाद के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुनील हाली को नया एकमात्र मध्यस्थ (sole arbitrator) नियुक्त किया है.

अदालत ने यह रेखांकित करते हुए कि विवाद अभी भी बना हुआ है और इसका समाधान मध्यस्थता के माध्यम से होना चाहिए, कहा, "प्रतिवादी विभाग का यह तर्क कि पक्षों के बीच विवाद अब मध्यस्थता के योग्य नहीं रह गया है, पूरी तरह निराधार है."

इस मामले की जड़ें नवंबर 1999 में दिए गए एक अनुबंध से जुड़ी हैं. यह अनुबंध श्रीनगर के बेमिना में 'फ्लड स्पिल चैनल' और 'दूधगंगा नाले' पर 254 मीटर लंबे, दो-लेन वाले प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल के निर्माण के लिए मीर संस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. उस समय 5 करोड़ 31 लाख की लागत वाली इस परियोजना को 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था.

याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार, काम पूरा करने के बदले मिलने वाले भुगतान को लेकर विवाद पैदा हो गया था. दूसरी ओर, लोक निर्माण विभाग (PWD) ने देरी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया. विभाग का दावा है कि निर्धारित समय के भीतर केवल 30 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया था.

विभाग ने आगे कहा कि 11 महीने का समय बढ़ाने के बावजूद, इस परियोजना में 19 महीने की अतिरिक्त देरी हुई और अंततः काम 2008 में जाकर पूरा हुआ. विभाग ने यह भी दावा किया कि उसने गलती से ठेकेदार को 1.04 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भुगतान कर दिया था, जिसे वापस लेने के लिए डिमांड नोटिस भी जारी किया गया है.

प्रतिवादी विभाग ने दावा किया है कि "याचिकाकर्ता कंपनी को गलती से 7,99,86,000 रुपये की राशि जारी कर दी गई है, जबकि वह केवल 6,95,36,077 रुपये की राशि की हकदार थी. इस प्रकार, याचिकाकर्ता कंपनी को अनजाने में 1,04,49,923 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है."

साल 2014 में, अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा 64 का हवाला देते हुए, विभाग ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता मियां बशीर अहमद को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था. उन्होंने जून 2018 में एक अंतरिम फैसला सुनाते हुए ठेकेदार को 203 लाख रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में अक्टूबर 2022 में उच्च न्यायालय ने उस फैसले को रद्द कर दिया था.