हाई कोर्ट ने करगिल के ग्रामीणों को लगाई फटकार, जमीन विवाद संबंधी अपील खारिज
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने करगिल के ग्रामीणों को फटकार लगाते हुए 11,000 कनाल जमीन विवाद में अपील खारिज की.
Published : April 24, 2026 at 5:24 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने करगिल के गांववालों के एक समूह की इंट्रा-कोर्ट अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने पहले के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सभी पार्टियों को सुनने के बाद लंबे समय से चल रहे जमीन के झगड़े को नए सिरे से विचार के लिए राजस्व अधिकारियों के पास वापस भेज दिया गया था.
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने सात पन्नों के फैसले में कहा कि रिट कोर्ट का पहले का फैसला कानून और तथ्यों दोनों के हिसाब से सही था और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं थी.
यह मामला करगिल में करीब 11,000 कनाल सरकारी जमीन के विवाद से जुड़ा है. साथ ही एक अलग 1,500 कनाल जमीन भी है जिसका म्यूटेशन पहले ही गांववालों के दूसरे ग्रुप के पक्ष में हो चुका है.
करगिल के चुलिचन इलाके के सिलमून और सुरचे गांवों के मोहम्मद हसन और 13 अन्य लोगों के नेतृत्व में अपील करने वालों ने 2017 में रेवेन्यू अधिकारियों से संपर्क किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा, जिसे स्थानीय तौर पर मुसबेर थांग और थंडर थांग के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा होने का खतरा है.
उन्होंने जम्मू और कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 15 के तहत सेटलमेंट कमिश्नर (निपटान आयुक्त) के सामने एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की. स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, सेटलमेंट कमिश्नर ने अधिकारियों को जमीन को अतिक्रमण से बचाने और सही मैनेजमेंट पक्का करने का निर्देश दिया. बाद में वित्तीय आयुक्त (रेवेन्यू) ने इस आदेश को बरकरार रखा.
शकूर अली और उसी इलाके के छह अन्य लोगों के नेतृत्व में प्रतिवादी ने उन निर्देशों को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि विवादित इलाके में 1,500 कनाल जमीन पहले ही कानूनी तौर पर उनके पक्ष में म्यूटेट (दाखिला-खारिज) हो चुकी थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपील करने वालों ने उन्हें पार्टी बनाए बिना या चल रहे केस का खुलासा किए बिना पहले के आदेश हासिल कर लिए थे.
2025 में, रिट कोर्ट ने प्रतिवादियों की दलीलें मान लीं. उसने पाया कि पहले के आदेश प्रभावित पार्टियों को सुने बिना जारी किए गए थे और पिछली रिट पिटीशन सहित लंबित मामले को छिपाने पर ध्यान दिया. उसने यह भी कहा कि निर्देशों से यह पक्का नहीं हो पाया था कि 1,500 कनाल बड़ी सरकारी जमीन का हिस्सा हैं या नहीं. कोर्ट ने वित्तीय आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया.
डिवीजन बेंच ने इस बात को सही ठहराया, यह देखते हुए कि अपील करने वालों ने 1,500 कनाल से जुड़े चल रहे झगड़ों का खुलासा नहीं किया था और खुद को सार्वजनिक हित में काम करने वाला दिखाया था, जबकि प्रतिवादी के साथ मुकदमे पहले से ही लंबित था. "...अपील करने वाले 1,500 कनाल पर चल रहे झगड़ों का खुलासा करने में नाकाम रहे, उन्होंने खुद को सार्वजनिक भावना वाला इंसान बताकर आदेश हासिल किया, ऐसा लगता है कि यह कदम पहले से लंबित मुकदमे पर गलत असर डालने और उसे गलत तरीके से प्रभावित करने के मकसद से उठाया गया था."
राज्य की जमीन की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को मानते हुए, बेंच ने कहा कि ऐसे कामों में सही प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और दूसरे पक्षों को सुनवाई का मौका दिए बिना उनके अधिकारों पर असर नहीं डाला जा सकता. "हम अपील करने वालों की चिंता की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वे समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं... लेकिन, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अपील करने वालों का मुकाबला करने वाले प्रतिवादियों के साथ एक केस चल रहा है."
अपील खारिज करते हुए, कोर्ट ने फाइनेंशियल कमिश्नर को मामले की दोबारा सुनवाई करने, सभी स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी पक्का करने और यह साफ तौर पर तय करने का निर्देश दिया कि क्या 1,500 कनाल जमीन बड़े 11,000 कनाल जमीन के हिस्से का हिस्सा है.
बेंच ने कहा, "...फाइनेंशियल कमिश्नर को मामले की दोबारा सुनवाई करनी चाहिए, मुकाबला करने वाले प्रतिवादियों समेत सभी पार्टियों को अपना मामला पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए और यह साफ तौर पर तय किया जाना चाहिए कि क्या 1,500 कनाल जमीन बड़े 11,000 कनाल सरकारी जमीन का हिस्सा है."
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