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हाई कोर्ट ने करगिल के ग्रामीणों को लगाई फटकार, जमीन विवाद संबंधी अपील खारिज

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने करगिल के गांववालों के एक समूह की इंट्रा-कोर्ट अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने पहले के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सभी पार्टियों को सुनने के बाद लंबे समय से चल रहे जमीन के झगड़े को नए सिरे से विचार के लिए राजस्व अधिकारियों के पास वापस भेज दिया गया था. जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने सात पन्नों के फैसले में कहा कि रिट कोर्ट का पहले का फैसला कानून और तथ्यों दोनों के हिसाब से सही था और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं थी. यह मामला करगिल में करीब 11,000 कनाल सरकारी जमीन के विवाद से जुड़ा है. साथ ही एक अलग 1,500 कनाल जमीन भी है जिसका म्यूटेशन पहले ही गांववालों के दूसरे ग्रुप के पक्ष में हो चुका है. करगिल के चुलिचन इलाके के सिलमून और सुरचे गांवों के मोहम्मद हसन और 13 अन्य लोगों के नेतृत्व में अपील करने वालों ने 2017 में रेवेन्यू अधिकारियों से संपर्क किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा, जिसे स्थानीय तौर पर मुसबेर थांग और थंडर थांग के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा होने का खतरा है. उन्होंने जम्मू और कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 15 के तहत सेटलमेंट कमिश्नर (निपटान आयुक्त) के सामने एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की. स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, सेटलमेंट कमिश्नर ने अधिकारियों को जमीन को अतिक्रमण से बचाने और सही मैनेजमेंट पक्का करने का निर्देश दिया. बाद में वित्तीय आयुक्त (रेवेन्यू) ने इस आदेश को बरकरार रखा. शकूर अली और उसी इलाके के छह अन्य लोगों के नेतृत्व में प्रतिवादी ने उन निर्देशों को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि विवादित इलाके में 1,500 कनाल जमीन पहले ही कानूनी तौर पर उनके पक्ष में म्यूटेट (दाखिला-खारिज) हो चुकी थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपील करने वालों ने उन्हें पार्टी बनाए बिना या चल रहे केस का खुलासा किए बिना पहले के आदेश हासिल कर लिए थे.