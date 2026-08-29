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बगलिहार परियोजना के जीर्णोद्धार कार्य में देरी से जम्मू-कश्मीर में बिजली की कमी

बगलिहार परियोजना के मेंटेनेंस में देरी से जम्मू कश्मीर को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

Baglihar Project
बगलिहार परियोजना (ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : August 29, 2026 at 2:23 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर बिजली की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि 450 मेगावाट के बगलिहार स्टेज वन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की स्लिट-फ्लशिंग (गाद निकालने की प्रक्रिया) को ठीक करने के लिए बढ़ा दिया गया है. रामबन जिले में 900 मेगावाट का बगलियार प्रोजेक्ट और रियासी जिले में 690 मेगावाट का सलाल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है.

बगलिहार और सलाल प्रोजेक्ट्स के 450 मेगावाट स्टेज टू का ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है. लेकिन अधिकारियों ने कहा कि बगलिहार स्टेज वन की बाकी 450 मेगावाट की बिजली मेंटेनेंस में है, क्योंकि इसके गेट पर गाद जमा होने से इसे ठीक करने में देरी हुई.

चिनाब नदी पर बने एनएचपीसी के दो प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं. जम्मू और कश्मीर में गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड 25000 मेगावाट या उससे अधिक हो जाती है. अकेले कश्मीर में 1100 मेगावाट की पीक डिमांड होती है और पावर यूटिलिटी 200 मेगवावट से ज़्यादा का गैप पूरा नहीं कर पाती.

इसने खुले बाजार से ऊंची कीमतों पर ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा दिया है. उदाहरण के लिए, इस सप्ताह की शुरुआत में, बिजली विभाग ने घाटे को पूरा करने के लिए खुले बाजार से 200 मेगावाट बिजली खरीदी.

उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की बिक्री कीमत के मुकाबले बिजली की एक यूनिट 10 रुपये प्रति यूनिट पर खरीदी गई, जिससे राजकोष को और नुकसान हुआ. राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए घरेलू और कमर्शियल दोनों अनुभाग में बिजली की दरों में 6.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर जम्मू और कश्मीर सरकार की आलोचना हो रही है.

ऊर्जा की अनुमानित लागत 10275.72 करोड़ रुपये है, जिसमें से 7352.87 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया जाना है, जिससे 2922.85 करोड़ रुपये का गैप बचेगा. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक चार्ज 2.45 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है. इसके बाद 200 यूनिट से ऊपर 4.20 रुपये प्रति यूनिट और 400 यूनिट से ऊपर 4.60 रुपये प्रति यूनिट होगी.

दशकों से स्लिट जमा होने के कारण पावर प्रोजेक्ट्स को बांध की जल भंडारण क्षमता में कमी का सामना करना पड़ रहा था. भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) के तहत, जिसे नई दिल्ली ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद रोक दिया है, इन प्रोजेक्ट्स को कंक्रीट के जलमार्ग के साथ डिजाइन किया गया है.

सलाल प्रोजेक्ट में, नेशनल हाइड्रोपावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने बिजली उत्पादन और प्रोजेक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए जमा हुई मिट्टी को हटाकर स्टोरेज कैपेसिटी को ठीक करने के लिए काम करने वाली एजेंसियों को काम पर रखा.

सरकारी कागज़ात के मुताबिक, 1987 में इसके ऑपरेशन के समय सलाल जलाशय की स्टोरेज कैपेसिटी ईपीएल (उपकरण सुरक्षा स्तर) पर 284.08 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) से घटकर ईपीएल पर 13.95 एमसीएम हो गई थी.

एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “सलाल ने फिर से काम शुरू कर दिया है और अब इसकी प्रभावशीलता बेहतर हो जाएगी. ठीक होने के काम के कुछ समय बाद बघलियार भी पूर्ण क्षमता से चलने लगेगा.”

ये भी पढ़ें- बगलिहार और सलाल जलविद्युत परियोजना 15 दिनों के लिए बंद, कश्मीर में बिजली कटौती की संभावना

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