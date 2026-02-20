जम्मू-कश्मीर में जनगणना 2027 कार्यक्रम जारी, मई में शुरू होगा पहला चरण
जम्मू-कश्मीर में जनगणना से पहले 17 मई से 15 दिन का स्व-गणना कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें लोग ऑनलाइन अपनी डिटेल्स जमा करेंगे.
Published : February 20, 2026 at 8:08 AM IST
मुअज्जम मोहम्मद
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें घरों की गिनती और लिस्टिंग का पहला काम मई और जून के बीच शुरू होगा, जो 16 साल में पहली बार होगा.
जम्मू-कश्मीर सरकार की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना से पहले 17 मई से 15 दिन का स्व-गणना कार्यक्रम (Self-enumeration program) शुरू होगा, जिसमें लोग डिजिटल तरीके से यानी ऑनलाइन अपनी डिटेल्स जमा करेंगे.
यह पहली बार है जब गणना के डोर-टू-डोर सर्वे के लिए आने से पहले सेल्फ-एन्यूमरेशन को जनगणना में लिस्ट किया गया है. यह पहली डिजिटल जनगणना है, इसलिए इसमें मोबाइल एप्लिकेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा किया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने कहा कि वे जनगणना का पहला चरण शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "पहले चरण में घरों की सूची बनाना और घरों की गणना शामिल है और अधिकारी विवरण एकत्र करने के लिए प्रत्येक घर का दौरा करेंगे."
केंद्र शासित प्रदेश में, जनगणना के लिए लगभग 3,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है ताकि वे विस्तृत डेटा संग्रह का हिस्सा बन सकें. ये अधिकारी 30 लाख कार्यबल का हिस्सा हैं जो पूरे भारत में विवरण एकत्र करने के विशाल कार्य को पूरा करेंगे, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आधार पर कोई बहिष्कार न हो.
केंद्र सरकार के अनुसार, जनगणना दो चरण में की जाएगी, जिसमें 2026 में घरों की सूची बनाना और घरों की गणना करना और उसके बाद 2027 में जनसंख्या की गिनती शामिल है. हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का उद्देश्य देश भर में बिल्डिंग्स और घरों की एक पूरी लिस्ट बनाना है.
जनसंख्या गणना के लिए कटऑफ डेट 1 मार्च 2027 तय की गई है, लेकिन जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले पश्चिमी हिमालयी राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है.
जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के साथ जनगणना नियम, 1990 के नियम 6A और नियम 8 (iii) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जम्मू-कश्मीर योजना, विकास और निगरानी विभाग के वित्त आयुक्त ने 1 जून से 30 दिनों के लिए हाउस लिस्टिंग अभियान को अधिसूचित किया.
यह दिसंबर, 2019 में जारी पिछले नोटिफिकेशन की जगह लेगा, जब 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 महामारी फैलने के बाद टाल दिया गया था. पिछली बार देश भर में जनगणना 2011 में हुई थी, जब केंद्र सरकार ने इसके लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था.
घरों की लिस्टिंग और घरों की गिनती के दौरान, सरकारी अधिकारी 33 सवाल पूछेंगे, जिनमें घर का मालिकाना हक, उसका इस्तेमाल, फर्श, छत में इस्तेमाल होने वाली मुख्य निर्माण सामग्री (Construction Materials), घर में लोगों की संख्या और घर का मुखिया शामिल हैं.
2027 की जनगणना 16वीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना होगी, जिसमें घर, सुविधाएं, जनसांख्यिकी, भाषा आदि जैसे मापदंड पर सूक्ष्म डेटा इकट्ठा किया जाएगा. यह काम जनगणना एक्ट, 1948 के तहत किया जाता है और जनगणना नियम, 1990 इसके लिए कानूनी फ्रेमवर्क देते हैं.
