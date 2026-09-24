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जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY परिवारों को छह मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की, विधानसभा में हंगामा

सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना वर्ग को फ्री में छह सिलेंडर देने की घोषणा विधानसभा में की.

Jammu and Kashmir government announces six free gas cylinders for AAY families
जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY परिवारों को छह मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की (PTI)
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By Moazum Mohammad

Published : September 24, 2026 at 2:46 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वर्ग के लिए छह फ्री गैस सिलेंडर को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने चल रही विधानसभा में यह घोषणा की.

जम्मू और कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र शासित प्रदेश में छह फ्री गैस सिलेंडर को मंजूरी दे दी है. श्रीनगर में 10 दिन का ऑटम सेशन चल रहा है और सदन ने गुरुवार के लिए केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले तीन शराब बिल सूचीबद्ध किए हैं.

2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घरेलू परिवारों को 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सरकार पर अपने वादे के खिलाफ सिर्फ अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लिए फ्री सिलेंडर देने पर सवाल उठाया और इसे लोगों के साथ मजाक बताया.

भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, “आपने चुनाव के दौरान लोगों से 12 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था. अब आपने एएवाई परिवारों को सिर्फ छह सिलेंडर ही दिए हैं. उन्होंने कहा, "यह लोगों के साथ धोखा है." इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया.

उन्होंने कहा कि सरकार भी सभी घरों को छह मुफ्त सिलेंडर नहीं दे रही है और इसे गरीब लोगों के साथ धोखा बताया. शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने मुफ्त बिजली, गैस और राशन के नाम पर लोगों को धोखा दिया है. दो साल हो गए, 24 सिलेंडर कहां गए? उनका हिसाब दो.

उन्होंने पूछा, "आपने जो एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उसका हिसाब दीजिए. आप गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं. आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे?" शर्मा ने कहा कि दो साल बीत चुके हैं लेकिन सरकार लोगों को 200 यूनिट बिजली देने का वादा पूरा करने में नाकाम रही है. भाजपा विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए और ‘झूठे सरकार है’, ‘2 साल के 24 सिलेंडर कहां गए कहां गए’ और ‘सिलेंडर चोर’ के नारे लगाने लगे, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई.

विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर खड़े हुए और सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधायकों से अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा.

घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर के अलावा, सरकार ने उपभोक्ताओं को दोगुना राशन देने और सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. इससे पहले सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा की घोषणा की थी.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शराब पर बैन, कश्मीरी पंडितों की वापसी समेत प्राइवेट बिल पेश होंगे

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