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जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY परिवारों को छह मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की, विधानसभा में हंगामा

जम्मू-कश्मीर सरकार ने AAY परिवारों को छह मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की ( PTI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वर्ग के लिए छह फ्री गैस सिलेंडर को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने चल रही विधानसभा में यह घोषणा की.

जम्मू और कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र शासित प्रदेश में छह फ्री गैस सिलेंडर को मंजूरी दे दी है. श्रीनगर में 10 दिन का ऑटम सेशन चल रहा है और सदन ने गुरुवार के लिए केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले तीन शराब बिल सूचीबद्ध किए हैं.

2024 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घरेलू परिवारों को 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सरकार पर अपने वादे के खिलाफ सिर्फ अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लिए फ्री सिलेंडर देने पर सवाल उठाया और इसे लोगों के साथ मजाक बताया.

भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, “आपने चुनाव के दौरान लोगों से 12 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था. अब आपने एएवाई परिवारों को सिर्फ छह सिलेंडर ही दिए हैं. उन्होंने कहा, "यह लोगों के साथ धोखा है." इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया.

उन्होंने कहा कि सरकार भी सभी घरों को छह मुफ्त सिलेंडर नहीं दे रही है और इसे गरीब लोगों के साथ धोखा बताया. शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने मुफ्त बिजली, गैस और राशन के नाम पर लोगों को धोखा दिया है. दो साल हो गए, 24 सिलेंडर कहां गए? उनका हिसाब दो.