जम्मू-कश्मीर बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार! मामूली मुआवजा दिए जाने से विधायक भी नाराज

इस साल सितंबर में आई बाढ़ से जम्मू-कश्मीर में 18,934 से ज़्यादा आवासीय मकान और कुल 75,997.32 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा.

Jammu and Kashmir flood victims unhappy
बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करते जम्मू कश्मीर के सीएम. (PTI)
By Mir Farhat Maqbool

Published : November 5, 2025 at 7:19 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के गुस्सू गांव में एक युवा किसान रईस अहमद भट ने सेब के बाग में कड़ी मेहनत की थी. उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार होगी, जिससे साल भर का खर्चा निकल जाएगा. लेकिन, इस साल सितंबर में आई बाढ़ ने भट परिवार के चार कनाल में फैले बागों को तबाह कर दिया.

राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक मोहिद्दीन मीर और बागवानी विभाग के अधिकारियों के कई दौरों के बाद, किसानों को करोड़ों रुपये के उनके बाग के बह जाने पर, बदले में 4000 रुपये का मामूली मुआवजा मिला. निराश भट्ट ने बताया कि इस राहत राशि से उस स्प्रे मोटर के ईंधन की भरपाई भी नहीं हो पाएगी.

इस साल सितंबर में जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ और मौसम संबंधी आपदाओं ने 18,934 से ज़्यादा आवासीय ढांचों को नुकसान पहुंचाया. कृषि एवं बागवानी मंत्री जावेद डार के अनुसार, सेब के बागों सहित कुल 75,997.32 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से, जम्मू संभाग में 69,707.69 हेक्टेयर और कश्मीर घाटी में 6,289.63 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को नुकसान हुआ. कुल 209 करोड़ रुपये का नुकसान की आशंका है.

डार ने हाल ही में कश्मीर विधानसभा सत्र में कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) मानदंडों के तहत जम्मू संभाग में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 52 करोड़ रुपये और कश्मीर घाटी में 1.91 करोड़ रुपये दिए गए.

एसडीआरएफ मानदंडों का हवाला देते हुए, सरकार ने कहा कि वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्रों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवज़ा दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, जिन किसानों के बोए गए क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, उन्हें प्रति किसान 1,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाती है.

इन मानदंडों के अनुसार पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावित किसानों को कुल 6.47 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिसमें कृषि फसलों के लिए 6.35 करोड़ रुपये और बागवानी फसलों के लिए 12.19 लाख रुपये शामिल हैं.

पुलवामा के मुहम्मद शफी, जिनके बाग और धान की फसल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ने कहा, "यह मुआवजा बहुत कम और मामूली है तथा हमारे लिए अपमानजनक है." जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अपर्याप्त मुआवजे के कारण हाल ही में विधानसभा सत्र में विरोध प्रदर्शन और गरमागरम बहस हुई. जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के विधायक सरकार से नाराज थे.

उधमपुर से भाजपा विधायक पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे और फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अस्थायी बहाली के लिए भी कोई राहत नहीं दी गई है. उन्होंने उन पीड़ितों के लिए 20 लाख रुपये की राहत की मांग की जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

राजपुरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को एसडीआरएफ से मिलने वाली राहत बहुत कम है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए बाढ़ पैकेज जारी करेगी. मीर ने कहा, "भले ही केंद्र सरकार विपक्षी दल की हो, उसे बाढ़ पीड़ितों को उसी तरह मुआवज़ा देना चाहिए जैसे वह अन्य राज्यों में देती है."

जम्मू के रियासी ज़िले के गुलाबगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ पार्टी के एक अन्य विधायक खुर्शीद अहमद ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों के घर और आवासीय ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं. वे अभी भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं. उन्होंने कहा, "सरकार को पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार के साथ पुनर्वास योजना को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दियों में परेशानी न हो."

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि उसने एसडीआरएफ के मानदंडों के तहत किसानों को मुआवजा दे दिया है और अब भारत सरकार से पैकेज का इंतजार कर रही है. मंत्री डार ने कहा, "हमने राहत सहायता के लिए भारत सरकार को एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट भेज दी है और हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही जारी हो जाएगी."

