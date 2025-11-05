ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार! मामूली मुआवजा दिए जाने से विधायक भी नाराज

बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करते जम्मू कश्मीर के सीएम. ( PTI )

By Mir Farhat Maqbool 4 Min Read