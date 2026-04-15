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भारत ने सबसे बड़ा जेनेटिक मैप जारी किया, 4.4 करोड़ नए DNA वेरिएंट का पता लगाने में जम्मू कश्मीर की अहम भूमिका

जीनोमइंडिया अध्ययन में 12.993 करोड़ हाई-कॉन्फिडेंस जेनेटिक वेरिएंट्स की पहचान की गई, जिनमें से 4.403 करोड़ पहले ग्लोबल डेटाबेस में रिपोर्ट नहीं किए गए थे.

Jammu and Kashmir Features in India's Biggest Genetic Study, Revealing 44 Million New DNA Variants
भारत में जेनेटिक स्टडी (Photo Credit / https://genomeindia.in)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 5:37 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: भारत ने मानव आनुवंशिक विविधता (human genetic diversity) का अपना सबसे बड़ा मैप जारी किया है. इस मैप में देश भर के 83 जन समुदायों से 9,768 स्वस्थ लोगों के जीनोम अनुक्रम (Sequencing) शामिल थे, जिसमें जम्मू-कश्मीर के खास सैंपल भी शामिल थे, जो श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) से लिए गए थे.

यह अध्ययन जम्मू-कश्मीर को दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन-स्केल जीनोमिक्स प्रयासों में से एक में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में दिखाता है और यह पूरे भारत में बीमारियों का पता लगाने, दवाएं लिखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति बनाने के तरीके को बदल सकती है.

भारतीय आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण (An Atlas of Indian Genetic Diversity) नाम के जीनोमइंडिया (GenomeIndia) अध्ययन में पाया गया कि भारत में 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, फिर भी "ग्लोबल जीनोमिक्स लैंडस्केप में इसका प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है." शोधकर्ताओं का कहना है कि इस कमी ने भारतीयों के लिए प्रिसिजन मेडिसिन (Precision Medicine) को लंबे समय तक सीमित रखा है.

शोधकर्ताओं ने अपने 42 पन्नों के अध्ययन में लिखा, "हमारा काम मिलकर ग्लोबल ह्यूमन जीनोमिक्स की हिस्सेदारी में एक बड़ी कमी को पूरा करता है और प्रिसिजन मेडिसिन रणनीति का रास्ता बनाता है जिससे दुनिया की एक चौथाई आबादी को फायदा होगा."

जम्मू-कश्मीर के लिए, SKIMS श्रीनगर को मुख्य हिस्सा लेने वाले संस्थानों में से एक के तौर पर शामिल करने से केंद्र शासित प्रदेश को एक ऐसे प्रोजेक्ट में खास जगह मिलती है, जो भारत के बड़े नृजातीय भाषाविज्ञान (Ethnolinguistics) और जैव-भौगोलिक (Biogeographic) समूहों तक फैला हुआ है. कश्मीर के वैज्ञानिकों ने नेशनल डेटासेट में योगदान दिया, जिसमें इंडो-यूरोपियन, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रोएशियाटिक (Austroasiatic) और तिब्बतो-बर्मन भाषा परिवारों के साथ-साथ आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों की आबादी का सैंपल लिया गया.

अध्ययन में 12.993 करोड़ हाई-कॉन्फिडेंस जेनेटिक वेरिएंट्स की पहचान की गई, जिनमें से 4.403 करोड़ पहले ग्लोबल डेटाबेस में रिपोर्ट नहीं किए गए थे, जिससे यह पता चलता है कि भारत की कितनी जैव विविधता (Biological Diversity) इंटरनेशनल साइंस की नजरों से ओझल रही है.

शोधकर्ताओं ने कहा, "मानव विविधता (human variation) का एक बड़ा हिस्सा अभी भी असूचीबद्ध (Uncatalogued) है, जो पहले से नमूनारहित (Unsampled) की गई आबादी में रहता है."

अध्ययन से पता चलता है कि कैसे भूगोल, भाषा, प्रवास और सामाजिक रीति-रिवाज आनुवंशिक पैटर्न को गहराई से प्रभावित करते हैं. इससे शोधकर्ताओं को उत्तर भारत और हिमालयी आबादी में विरासत में मिली बीमारियों और इलाके के हिसाब से बीमारियों के बोझ को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है.

अध्ययन के सबसे मजबूत नतीजों में से एक आबादी के खास बीमारी से जुड़े वेरिएंट और ड्रग-रिस्पॉन्स मार्कर का होना था, जिनमें से कई दुनिया भर में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक ही तरह के लोगों से शादी करने और अकेले रहने की वजह से कुछ खास भारतीय ग्रुप में आम हैं.

अध्ययन से पता चलता है, "भारत में आनुवंशिक बीमारियों का बोझ पूरे देश में होने के बजाय आबादी पर निर्भर होने की संभावना है."

इस नतीजे का सीधा असर सिर्फ जम्मू-कश्मीर पर ही नहीं, बल्कि देश के बाकी हिस्सों पर भी पड़ेगा. ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारत में समुदाय अक्सर निर्धारित जातीय, क्षेत्रीय या सामाजिक ग्रुप में ही शादी करते हैं. अध्ययन में दावा किया गया है कि ऐसे पैटर्न से वंशानुगत बीमारियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, जिससे कैरियर स्क्रीनिंग, न्यूबोर्न स्क्रीनिंग और टारगेटेड जेनेटिक काउंसलिंग खास तौर पर जरूरी हो जाती है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए, अध्ययन में दावा किया गया है कि "एक जैसी प्रिसिजन मेडिसिन के लिए पापुलेशन-इन्फॉर्म्ड जेनेटिक काउंसलिंग, कैरियर और न्यूबोर्न स्क्रीनिंग की तुरंत जरूरत है."

अध्ययन से एक बड़ी सीख यह है कि यूरोपियन जेनेटिक रिस्क मॉडल भारतीय आबादी के लिए भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करते हैं. शोधकर्ताओं ने पाया कि वेस्टर्न डेटासेट पर बने प्रेडिक्शन टूल्स भारतीयों, खासकर आदिवासी और अलग-थलग आबादी पर लागू होने पर सटीकता खो देते हैं. उन्होंने लिखा, "यह गैर-हस्तांतरणीय (Non-transferability), सही मेडिकल व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए पापुलेशन-इन्फॉर्म्ड जीनोमिक रिसोर्स की जरूरत पर जोर देती है."

इस कमी को पूरा करने के लिए, जीनोमइंडिया टीम ने एक इंडिया-स्पेसिफिक इंप्यूटेशन पैनल भी बनाया, जिसके बारे में अध्ययन में कहा गया है कि इसने दक्षिण एशियाई वंश की आबादी के लिए ग्लोबल रेफरेंस टूल्स से 45 प्रतिशत तक बेहतर परफॉर्म किया. इससे पूरे भारत में भविष्य की मेडिकल रिसर्च, बीमारी का पता लगाना और कम लागत वाली जीनोम स्टडीज में काफी सुधार हो सकता है, जिसमें जम्मू-कश्मीर जैसे कम सुविधा वाले इलाके भी शामिल हैं.

चिकित्सा के अलावा, अध्ययन यह भी बताता है कि कैसे प्राचीन प्रवास, संस्थापक प्रभाव, भूगोल और लिंग-पक्षपाती जनसंख्या आंदोलनों ने भारत के लोगों को आकार दिया, जिसने भारत, और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर जैसे उत्तरी और हिमालयी क्षेत्रों को दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण जंक्शन पर रखा.

अध्ययन के मुताबिक, "जीनोमइंडिया का प्रभाव देश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो न सिर्फ भारत और इसके बाहर रहने वाले लोगों में बल्कि दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से में वंश, बीमारी के खतरे और इलाज के तरीके के शोध को जानकारी देता है."

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