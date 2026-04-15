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भारत ने सबसे बड़ा जेनेटिक मैप जारी किया, 4.4 करोड़ नए DNA वेरिएंट का पता लगाने में जम्मू कश्मीर की अहम भूमिका

श्रीनगर: भारत ने मानव आनुवंशिक विविधता (human genetic diversity) का अपना सबसे बड़ा मैप जारी किया है. इस मैप में देश भर के 83 जन समुदायों से 9,768 स्वस्थ लोगों के जीनोम अनुक्रम (Sequencing) शामिल थे, जिसमें जम्मू-कश्मीर के खास सैंपल भी शामिल थे, जो श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) से लिए गए थे.

यह अध्ययन जम्मू-कश्मीर को दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन-स्केल जीनोमिक्स प्रयासों में से एक में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में दिखाता है और यह पूरे भारत में बीमारियों का पता लगाने, दवाएं लिखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति बनाने के तरीके को बदल सकती है.

भारतीय आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण (An Atlas of Indian Genetic Diversity) नाम के जीनोमइंडिया (GenomeIndia) अध्ययन में पाया गया कि भारत में 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, फिर भी "ग्लोबल जीनोमिक्स लैंडस्केप में इसका प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है." शोधकर्ताओं का कहना है कि इस कमी ने भारतीयों के लिए प्रिसिजन मेडिसिन (Precision Medicine) को लंबे समय तक सीमित रखा है.

शोधकर्ताओं ने अपने 42 पन्नों के अध्ययन में लिखा, "हमारा काम मिलकर ग्लोबल ह्यूमन जीनोमिक्स की हिस्सेदारी में एक बड़ी कमी को पूरा करता है और प्रिसिजन मेडिसिन रणनीति का रास्ता बनाता है जिससे दुनिया की एक चौथाई आबादी को फायदा होगा."

जम्मू-कश्मीर के लिए, SKIMS श्रीनगर को मुख्य हिस्सा लेने वाले संस्थानों में से एक के तौर पर शामिल करने से केंद्र शासित प्रदेश को एक ऐसे प्रोजेक्ट में खास जगह मिलती है, जो भारत के बड़े नृजातीय भाषाविज्ञान (Ethnolinguistics) और जैव-भौगोलिक (Biogeographic) समूहों तक फैला हुआ है. कश्मीर के वैज्ञानिकों ने नेशनल डेटासेट में योगदान दिया, जिसमें इंडो-यूरोपियन, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रोएशियाटिक (Austroasiatic) और तिब्बतो-बर्मन भाषा परिवारों के साथ-साथ आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों की आबादी का सैंपल लिया गया.

अध्ययन में 12.993 करोड़ हाई-कॉन्फिडेंस जेनेटिक वेरिएंट्स की पहचान की गई, जिनमें से 4.403 करोड़ पहले ग्लोबल डेटाबेस में रिपोर्ट नहीं किए गए थे, जिससे यह पता चलता है कि भारत की कितनी जैव विविधता (Biological Diversity) इंटरनेशनल साइंस की नजरों से ओझल रही है.

शोधकर्ताओं ने कहा, "मानव विविधता (human variation) का एक बड़ा हिस्सा अभी भी असूचीबद्ध (Uncatalogued) है, जो पहले से नमूनारहित (Unsampled) की गई आबादी में रहता है."

अध्ययन से पता चलता है कि कैसे भूगोल, भाषा, प्रवास और सामाजिक रीति-रिवाज आनुवंशिक पैटर्न को गहराई से प्रभावित करते हैं. इससे शोधकर्ताओं को उत्तर भारत और हिमालयी आबादी में विरासत में मिली बीमारियों और इलाके के हिसाब से बीमारियों के बोझ को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है.

अध्ययन के सबसे मजबूत नतीजों में से एक आबादी के खास बीमारी से जुड़े वेरिएंट और ड्रग-रिस्पॉन्स मार्कर का होना था, जिनमें से कई दुनिया भर में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक ही तरह के लोगों से शादी करने और अकेले रहने की वजह से कुछ खास भारतीय ग्रुप में आम हैं.